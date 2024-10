Angelina Whalley, curatoarea expoziției Body Worlds, dezvăluie secretele corpului uman. Interviu în premieră

Angelina Whalley, curatoarea Body Worlds, expoziție de care se pot bucura bucureștenii la Biblioteca Națională, a vorbit despre cum s-a născut acest proiect, dar și care sunt lucrurile de care ar fi bine să ținem mai mult cont în raport cu propriul nostru corp.

Angelina Whalley a explicat ce feedback a primit din partea vizitatorilor de-a lungul anilor, după ce au văzut cum arată organele umane afectate de diferite vicii sau boli.

Cât de mult se poate schimba concepția omului despre organism după ce vede toate măruntaiele într-o astfel de expoziție de-a dreptul revelatoare? Ce feedback ați primit după BODY WORLDS?

Angelina Whalley: – Am văzut că BODY WORLDS are un impact profund asupra modului în care oamenii își văd corpul. De fapt, am văzut copii și adolescenți care au jurat să nu mai fumeze niciodată după ce au văzut plămânii fumătorilor din expoziție. A existat o experiență foarte emoționantă în care o tânără mi-a spus că expoziția i-a arătat că viața ei este valoroasă și că a șters gândurile suicidare pe care le avusese în trecut.

Cu toate acestea, pentru a cuantifica aceste rezultate, am efectuat câteva sondaje în cadrul expozițiilor, care au arătat că 68% dintre vizitatori au plecat de la expoziție cu stimulente valoroase pentru a duce un stil de viață mai sănătos și pentru a acorda mai multă atenție sănătății lor fizice în viitor. 47% au spus că își apreciază mai mult corpul. Șaptezeci și nouă la sută au plecat simțind o „venerație profundă” pentru corpul uman. 56% au spus că i-a făcut să se gândească mai mult la viață și la moarte.

În anchetele de monitorizare efectuate la 6 luni după ce au văzut expoziția, 9% dintre respondenți au dezvăluit că au fumat mai puțin și au consumat mai puțin alcool, 33% au urmat o dietă mai sănătoasă și 25% s-au angajat într-o activitate sportivă mai intensă.

Sfaturile curatoarei expoziției

În expoziție putem vedea cum sunt afectate diferite organe de vicii, stres ori alți factori care ne pot periclita sănătatea. În urma experienței și cunoștințelor acumulate, care credeți că e cea mai mică greșeală ce poate da peste cap și schimba, în timp, buna funcționare a organismului uman? Să fie chiar stresul?

Angelina Whalley: – În calitate de medic, co-creator și curator al BODY WORLDS, voi spune că, deși există mai multe lucruri mici pe care le putem face pentru a ne îmbunătăți sănătatea, cum ar fi să mâncăm corect și să renunțăm la obiceiurile proaste, cum ar fi . Cu toate acestea, covârșitor aș spune că menținerea unei activități fizice regulate este cel mai important lucru pe care îl putem face.

Activitatea fizică regulată ajută la menținerea unei greutăți sănătoase. Reduce riscul de boli cronice precum bolile de inimă și . Întărește mușchii și oasele. Ajută la creșterea stării noastre de spirit și a bunăstării mentale generale.

„Soțul meu, anatomist, Dr. Gunther von Hagens, a inventat plastinarea la sfârșitul anilor 1970”

Cum a început și cum a decurs tot procesul de plastinație și câți bani s-au investit, la început, în acest proiect minunat?

Angelina Whalley: – Soțul meu, anatomist, Dr. Gunther von Hagens, a inventat plastinarea la sfârșitul anilor 1970. Era lector la Universitatea din Heidelberg. Scopul său era să arate cum este structurat corpul. La acea vreme, cea mai avansată conservare a specimenelor era conservarea în blocuri voluminoase de plastic.

În cele din urmă, el a reușit să creeze specimene tridimensionale în care plasticul este infuzat în fiecare celulă și apoi întărit, făcând specimenul rigid, inodor și conservat permanent. Munca noastră a atras atenția în afara universității. A dus la o invitație de a organiza o expoziție pentru o companie farmaceutică. Această experiență m-a inspirat să urmăresc expozițiile publice. În 1995, am lansat prima expoziție BODY WORLDS la Muzeul Național de Științe din Tokyo.

În acele zile de început, am investit toate veniturile noastre disponibile în extinderea plastinației și a organizației noastre. Astăzi, continuăm să ne sporim eforturile. Facem investiții semnificative pentru a ne îmbunătăți activitatea și pentru a-i menține atractivitatea dinamică. Pot spune cu siguranță că este munca vieții noastre. Am investit mai mult sânge, sudoare și lacrimi decât mi-aș fi imaginat vreodată. Dacă aș avea ocazia să mă întorc, aș face totul din nou.

Angelina Whalley: „Corpul este atât de fragil și vulnerabil, și totuși atât de rezistent și iertător”

Povestiți-ne puțin despre Arts & Sciences Exhibtions and Publishing GmBH și care sunt marile noutăți aduse în fața lumii prin acest proiect!

– În 2003, am înființat Arts & Sciences Exhibitions and Publishing GmbH special pentru a planifica și dezvolta expozițiile noastre științifice itinerante la nivel mondial. De asemenea, autoedităm materiale legate de expoziții, cum ar fi mai multe cărți bestseller, cataloage de expoziții, precum și documentare.

Mă gândesc mereu la noi concepte și proiecte expoziționale. Am lucrat activ la diferite modalități de a arăta și de a expune forma umană în moduri noi. Cel mai recent, am expus primul plastinat al întregului corp care arată țesutul fascia al corpului. Poate fi văzut la expoziția noastră din Berlin. Avem și alte proiecte în lucru. Sperăm să le dezvăluim în curând.

În urma tuturor studiilor făcute, care dovedesc cât de puternic și fragil poate fi corpul uman, care e cea mai importantă concluzie/ lecție învățată despre propria sănătate/ bunăstare?

Angelina Whalley: – Corpul este atât de fragil și vulnerabil, și totuși atât de rezistent și iertător. Are o memorie, astfel încât ceea ce îi facem contează. Are, de asemenea, o conștiință dinamică, astfel încât renunțarea la un stil de viață nesănătos sau începerea exercițiilor fizice, chiar și schimbări mici, pot face diferența.

Expoziția BODY WORLDS poate fi văzută la Biblioteca Națională. Prețurile de intrare pornesc de la 31 de lei. Mai multe detalii despre expoziție și cum poți achiziționa un bilet puteți găsi pe