Medicul care a descoperit Omicron, dezvăluiri despre presiunile la care a fost supusă: ”Politicienii mă încurajau să spun că ar fi vorba de o formă gravă a bolii”

Medicul sud-african care a descoperit varianta Omicron a SARS-CoV-2 a dezvăluit recent ce presiuni s-au făcut asupra sa la momentul respectiv.

Angelique Coetzee a fost între primii medici care . La vremea respectivă, ea declara că noua variantă duce la ”simptome ușoare”, având în vedere observațiile făcute asupra pacienților din Africa de Sud.

Cu toate acestea, dr. Coetzee declară acum că mai mulți cercetători și politicieni din întreaga lume i-au spus că a ajuns la concluzii greșite.

ADVERTISEMENT

”Din cauza tuturor mutațiilor Covid, tot felul de politicieni și de oameni de știință care nu sunt din Africa de Sud m-au căutat să-mi spună că am greșit când am descris noua tulpină… îmi spuneau că nu am habar despre ce vorbesc, m-au atacat continuu”, a declarat Angelique Coetzee pentru .

”În Africa de Sud a reprezentat o formă a bolii mai ușoară, dar politicienii mă încurajau să spun că ar fi vorba de o formă gravă. A existat multă presiune din partea cercetătorilor și politicienilor europeni, care îmi transmiteau să nu spun că este o formă ușoară de Covid-19”, a mai declarat medicul.

ADVERTISEMENT

Presiuni împotriva medicului care a descoperit Omicron și a catalogat varianta ca fiind una ușoară

”M-au acuzat că mint, că minimalizez efectele Omicron, din cauza modului în care acesta s-a manifestat în Europa. Pentru ei, era imposibil ca un virus cu mai bine de 38 de mutații să fie unul ușor”, a mai arătat Angelique Coetzee.

Dr. Coetzee este și președintele Asociației Medicale din Africa de Sud și spune că, într-adevăr, ”Omicron putea fi o formă de boală dificilă pentru persoanele nevaccinate, dar că pentru majoritatea celor ce s-au infectat, a fost o formă ușoară, datorită imunizării anterioare.”

ADVERTISEMENT

Aceasta declară că nu înțelege de ce politicienii nu au dorit să o asculte, cu toate că ea a văzut efectele la prima mână.

Și Kerry Chant, ofițer de sănătate în statul New South Wales, din Australia, a susținut afirmațiile făcute de dr. Coetzee, atunci când statul său s-a confruntat cu .

ADVERTISEMENT

Chant a afirmat că, având în vedere dovezile de peste ocean, dar și de la fața locului, din Australia, spitalizările cauzate de Omicron erau mult mai rar întâlnite decât în cazul Delta.

”Asta indică faptul că infecția cu Omicron e probabil mai ușoară decât infecția cu Delta, cu un risc de spitalizare mai mic cu 60-80% decât în cazul variantei anterioare”, declara dr. Chant în decembrie. Asta deși la momentul respectiv, infecțiile cu Omicron reprezentau 80% din totalul cazurilor din statul Australian.