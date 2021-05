Angelique Kerber, moment emoționant după accidentarea Simonei Halep: ”Suntem foarte bune prietene”

Simona Halep a fost nevoită să abandoneze în turul 2 de la WTA Roma din cauza unei accidentări, iar Angelique Kerber a făcut declarații emoționante la finalul întâlnirii.

Campioana noastră a fost nevoită se renunțe la turneul pe care l-a câștigat anul trecut, în momentul în care se afla la conducerea partidei cu Kerber.

Halep a anunțat pe conturile de socializare că a suferit o ruptură la gamba stângă și urmează ca joi să efectueze un RMN pentru a vedea mai clar care sunt problemele.

Accidentarea Simonei Halep a întristat-o pe Angelique Kerber

Angelique Kerber a dat dovadă de mult fair-play după accidentarea Simonei Halep. I-a adus adversarei un scaun să-şi întindă piciorul accidentat și, apoi, a luat loc lângă o Simona în lacrimi şi a încercat să o consoleze. După ce românca a anunţat abandonul, sportiva din Germania a luat geanta ei, dar şi pe cea a Simonei, şi a mers împreună cu Halep, care şchiopăta vizibil.

”Am încercat să o ajut cât puteam şi sper că va reveni cât mai curând şi că nu este ceva grav. De-a lungul timpului, am fost împreună în circuit. Ne cunoaştem foarte bine pe teren şi în afara lui. Aceasta este viaţa în circuit acum, am trecut toate prin astfel de experienţe. Am jucat dublu cu ea la Miami, ne-am distrat bine acolo.

Cu cât trece timpul şi devii mai în vârstă, cred că e mai uşor pentru noi să fim prietene. Suntem foarte bune prietene. Acesta este un motiv în plus să nu mă simt bine când văd lucruri precum cele întâmplate azi. Sper să se refacă repede”, a declarat Kerber la finalul partidei.

Adio Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice?

Abandonul de la Roma ar putea să o coste pe Simona Halep locul pe podium în clasamentul WTA. Una dintre Aryna Sabalenka şi Elina Svitolina, care se află pe aceeași parte de tablou, ar putea să o depăşească. Jucătoarea din Belarus are nevoie să ajungă în finală, în timp ce sportiva din Ucraina trebuie să câștige turneul.

Accidentarea suferită în capitala Italiei poate avea urmări grave pentru Simona Halep. Ocupanta locul 3 WTA ar putea rata participarea la turneul de la Roland Garros, dar sub semnul întrebării sunt și Wimbledon și Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Simona nu a înțeles cum s-a accidentat și a purtat un dialog cu medicii, în care îi întreba cum a putut să se accidenteze din senin, fiind nedumerită de evoluția durerii sale. Românca a simțit o durere la gamba piciorului stâng, la 30-0 pentru Kerber, pe serviciul sportivei din Germania, ducând mâna în zona durerii, care s-a accentuat în timpul următoarelor două puncte jucate.

Decizia pe care o regretă Halep

Este a treia accidentare pe care o suferă Simona Halep în 2021, deşi nu am ajuns încă nici la jumătatea sezonului. A avut probleme la spate în Australia, apoi dureri la umăr, iar acum ruptură la gambă. Unii specialişti sunt sceptici în privinţa şanselor ei de a mai reveni la forma pe care a arătat-o în trecut.

Simona Halep împlineşte 30 de ani în septembrie, iar această serie de accidentări îi pune în pericol cariera. Un pic cam devreme, totuşi. Chiar dacă vorbim despre un sport foarte solicitant şi de un ritm absolut infernal în circuitul WTA.

Această perioadă dificilă din punct de vedere fizic readuce în discuţie o decizie surprinzătoare pe care Simona Halep o lua la începutul lui 2020. L-a dat afară pe Teo Cercel, nemulţumită de nivelul de pregătire pe care îl avea la acel moment.