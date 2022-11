Anghel Damian, de mână cu Lia Bugnar! Ce a făcut actorul în prima seară după ce s-a aflat de sarcina lui Theo Rose

Întortocheate sunt căile actoriei… , nu s-a desprins de Lia Bugnar, femeia pe care ar fi părăsit-o pentru actrița din serialul Clanul. Cu toate acestea, actrița și scenarista Lia Bugnar și Anghel Damian petrec adeseori serile împreună, iar FANATIK a fost martor al momentelor cu pricina, la teatru, acolo unde cei doi au jucat magistral în piesa ”Și cu pisica ce-ați făcut?” la sala Rapsodia de pe Lipscani, în București.

Anghel Damian, iubitul lui Theo Rose, de mână cu Lia Bugnar

Theo Rose a anunțat că este însărcinată, fără să precizeze însă sexul copilului pe care îl poartă în burtică. Cu toate acestea, anunțul vedetei serialului Clanul de la Pro TV este unul care a surprins pe toată lumea, relația pe care o are cu Anghel Damian fiind una care nu are încă jumptate de an.

Cu toate acestea, pasiunea dintre ei, una mare, dezvoltată poate și pe platourile de filmare, nu pare să fie umbrită de vreo secundă de gelozie. Nu de altceva, dar Anghel Damian, regizorul serialului Clanul colaborează strâns cp scenaristul producției, adică Lia Bugnar, chiar fosta lui iubită.

Iar dacă pe platouri, în timpul zilei, nu se văd destul, între Anghel Damian și Lia Bugnar sunt, seara, din nou, împreună. La teatru, ca actori și colegi de scenă, acolo unde i-a și surprins, în seara zilei de marți, 15 noiembrie, și FANATIK.

Piesa în care joacă Anghel Damian alături de Lia Bugnar, în compania unor actori uriași precum Medeea Marinescu, Maria Buză, Rodica Mandache sau Marius Manole, a avut o reprezentație și în seara zilei în care Theo Rose a anunțat sarcina.

Anghel Damian și Lia Bugnar, show pe scenă

Piesa ”Și cu pisica ce-ați avut” este, cu siguranță, una dintre comediile de ținut minte. Cu textul și regia semnate de Lia Bugnar, scena devine hipnotizantă de jocul actoricesc al celor implicați. Comedia, una la care s-a râs pe bune, e una care, spre deosebire de teatrul clasic, implică, oarecum, și spectatorii, Lia Bugnar, jucând rolul dramaturgului, dând replici spontane, acide, haioase.

Anghel Damian are și el un rol în care i-a fost pus în valoare talentul actoricesc, tânărul iubit al lui Theo Rose și ex-ul Liei Bugnar jucând un agent imobiliar care se implică în afacerea dorită de ”nepotul” Marius Manole, cel care vrea să o convingă pe Tanti Mimi (Rodica Mandache) să vândă casa în speranța unor bani frumoși ”căzuți din cer”.

În aplauzele spectatorilor, Lia Bugnar și echipa de actori de pe scenă, la finalul piesei, au făcut plecăciunea cuvenită. Poziționată inițial între Marius Manole și Medeea Marinescu, Lia Bugnar nu a stat prea mult pe gânduri și s-a dus lângă Anghel Damian, l-a luat de mână și a repetat plecăciunea în fața aplauzelor meritate ale spectatorilor.

Theo Rose este însărcinată

, informația fiind difuzată, inițial, de . Apoi, la insistențele presei, părinții cântăreței și actriței au confirmat, iar Horia Brenciu, la rândul lui, a făcut o serie de declarații pline de fericire pe marginea evenimentului.

În seara zilei de marți, 15 noiembrie, pe când, probabil, Anghel Damian îi dădea replica Liei Bugnar în piesa ”Și cu pisica ce-ați avut”, Theo Rose confirma, pe conturile ei de socializare, informația că e însărcinată.

”Vă pup de la filmări. E adevărat, o să aveți un nepoțel, sau o nepoțică. Când iese, vreau să îl strigați nepoate, sau nepoată”, a spus, pemtru fanii ei, Theo Rose pe rețelele de socializare.