Anghel Damian s-a dat mare în fața lui Codin Maticiuc, cu Theo Rose de față. A încercat să agațe pe Instagram

Anghel Damian și Codin Maticiuc au fost supuși testului poligraf de către Selly. Ambii au făcut dezvăluiri neașteptate, iar iubitul lui Theo Rose, cu artista de față, a recunoscut că a încercat să agațe prin intermediul rețelelor sociale.

Anghel Damian și Codin Maticiuc . și și-au pus unul altuia întrebări dificile, sub ochii curioși ai lui Theo Rose, care a privit totul de pe margine.

Începutul a fost dur pentru Codin Maticiuc, care s-a văzut nevoit să recunoască faptul că în timpul petrecut alături de Nuțu Cămătaru a asistat și la câteva ilegalități, fără să ofere, însă, mai multe detalii. Dar, de departe, cele mai savuroase întrebări au fost cele despre viața sa amoroasă.

Anghel Damian a reușit să afle de la Codin Maticiuc că s-a iubit cu mai mult de 350 de femei. Acesta a spus că a pierdut numărătoarea pe la 20 de ani, afirmând, în glumă, că model i-a fost Ilie Năstase, despre care se spune că are la activ în jur de 2000 de cuceriri.

„M-am oprit din numărat la 120. La un moment dat, număram. Targetul nu exista, am văzut eu că Ilie Năstase a avut 2000. Nu interpretați din asta. Nu știu. Nimeni nu știe”, a dezvăluit Codin Maticiuc.

Codin Maticiuc recunoaște! A mințit ca să se culce cu femei

Legat de femeile care au trecut prin viața sa, Codin Maticiuc recunoaște că are un regret, acela că s-a scris despre relațiile sale romantice în mass-media, lucru ce s-a dovedit dăunător. Fostul crai de Dorobanți nu se ferește, însă, să-și asume faptul că din cele 350 de cuceriri, pe unele le-a vrăjit cu minciuni.

„Asta am făcut-o până în anul 2008 sau 2009, până am avut o discuție cu un preot. Dar când eram mic numai asta făceam. Uită-te la mine”, a mărturisit Codin Maticiuc în fața lui Anghel Damian. Totodată, fostul crai de Dorobanți a mai recunoscut și că a trimis poze nud domnișoarelor cu care vorbea.

Anghel Damian nu s-a lăsat mai prejos. A încercat să „agațe” pe Instagram

În fața unor asemenea afirmații, iubitul lui Theo Rose se putea lăsa mai prejos. Astfel că, aflat pe scaunul împricinatului, a răspuns afirmativ când a fost întrebat dacă a încercat să agațe pe Instagram. Cu toate că, înainte cu câteva minute, dezvăluia că vrea să se căsătorească cu artista și că acest lucru va avea loc, probabil, anul acesta.

„Definește să agăți o gagică. Poți să faci lucruri, ca bărbat, de test. Și la un ‘Cf?’, niște ochi din ăia cu inimioară…mai poți să dai ca să vezi dacă există un răspuns. Și zici, ‘Așa. Am înțeles. Ar putea să fie’. Nu înseamnă că mergi mai departe. În sensul ăsta, am trimis. Am trimis și focul ăla de vreo 2-3 ori”, a povestit iubitul lui Theo Rose.

În ciuda acestor mărturisiri care i-ar fi putut supăra iubita gravidă, Anghel Damian i-a făcut și cea mai frumoasă declarație de dragoste lui Theo Rose, în momentul în care a fost întrebat dacă crede sau nu în Dumnezeu.

„Nu am fost neapărat credincios toata viața mea. Nu sunt neapărat practicant. Dar când eram copil, am fost băiat în altar. Și m-a trimis părintele să tai pâinea sfințită pentru împărtășanie. Și eu am tăiat-o mai generos decât a considerat el. Când a văzut….vreo trei înjurături. Mai recent, și prin ochii lui Teo, l-am găsit pe Dumnezeu”, a afirmat Anghel Damian.

Codin Maticiuc, întâmplare ca în filme. Cum a furat mașina unui prieten

În același context, Cătălin Maticiuc a povestit cum a furat mașina unui prieten, care la rândul lui l-a lăsat fără telefon. Povestea a luat o întorsătură neașteptată care l-a amuzat copios pe Anghel Damian atunci când a auzit-o.

„Umblam cu un anturaj destul de ciudat și un băiat mi-a furat telefonul. Eu aveam un Cielo și el avea un Audi 80, decapotabil. Și pentru că atâta minte aveam. L-am prins. L-am bătut și i-am furat mașina. Eu consideram că e legal. Am plecat și cum nu puteam să mă duc cu mașina la mama și la tata, am decis să-i fur doar roata de rezervă.

Am stat o perioadă cu ea și într-o zi am decis să facem schimbul. Am zis că-l aștept în cartier. L-am așteptat cu vreo 7-8 băieți. La un moment, enervat de treaba asta i-am zis că vin eu. Și mi-a zis, ‘Vino la Unirii’. Și n-am mai fost decât eu, cu încă un prost, și cu un foarte vechi prieten.

A fost ca în filme. Am ajuns cu roata aia și stăteam parcați și așteptam. A oprit în spatele meu o dubă din care au coborât doi băieți. Eu n-am văzut în viața mea romi așa de mari. Când au coborât, s-a ridicat duba la loc. Când ne-am dat jos prietenul meu avea un pistol cu bile și îi tremura de am crezut că mă împușcă pe mine”, povestit Codin Maticiuc.

Povestea s-a terminat cu unul dintre prietenii lui Codin Maticiuc care s-a înțeles cu băieții care au venit să-i bată, cunoscându-i, și astfel s-a ajuns ca problema să se rezolve în mod pașnic, fără ca nimeni să fie rănit.