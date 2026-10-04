Sport

Fotbalistul Mitică Dragomir l-a luat cu fulgi cu tot pe Anghel Iordănescu: ”Stai, băi, speriatule”

Dumitru Dragomir și-a reamintit, la FANATIK, o serie de momente savuroase din tinereța sa. Episod memorabil cu fotbalistul Mitică înfruntându-l pe legendarul Anghel Iordănescu.
Adrian Baciu
05.10.2026 | 00:21
Fotbalistul Mitica Dragomir la luat cu fulgi cu tot pe Anghel Iordanescu Stai bai speriatule
EXCLUSIV FANATIK
Anghel Iordănescu, faultat dur de Mitică Dragomir: ”Stai, băi, speriatule”. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir (80 de ani) este cunoscut de toată opinia publică din România pentru activitatea sa de conducător al fotbalului intern sau pentru parcursul său din politică. Puțini știu că, la un moment dat, a existat și ”fotbalistul Mitică Dragomir”. La FANATIK, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a făcut dezvăluiri despre o ”ciocnire” pe care a avut-o cu Anghel Iordănescu (76 de ani).

Pe ce post și la ce echipă mare a jucat Mitică Dragomir: ”Am luat campionatul național”

În tinerețea sa, Dumitru Dragomir a fost legitimat la Universitatea Craiova. Alături de echipa de tineret a clubului din Bănie, acesta a avut performanțe importante la nivel național. În emisiunea ”Profețiile lui Mitică”, fostul conducător al fotbalului intern dezvăluie că a ieșit chiar campion național cu tineretul ”Științei”.

ADVERTISEMENT

Dragomir spune că evolua pe postul de fundaș dreapta și, uneori, și pe stânga. Acesta avea colegi o serie de nume mari din zona Oteniei, precum Petre Deselnicu sau Silviu Stănescu. ”Eram la tineretul Universității Craiova. Jucam cu Deselnicu. Mai era Silviu Stănescu. Mamă, ce echipă aveam! Am luat campionatul național. La tineret”, spune Dragomir.

Cum a decurs întâlnirea dintre fotbalistul Mitică Dragomir și Anghel Iordănescu, din urmă cu foarte mulți ani: ”Stai, băi, speriatule”

Mitică este sincer și spune că nu avea un talent deosebit cu mingea la picior, astfel că recurgea la ceea ce știe mai bine un fundaș: faultul. La un moment dat, în cale i-a ieșit marele Anghel Iordănescu. ”Tata” Puiu, la acea vreme, avea doar 16 – 17 ani și juca la Steaua. Mai mare cu patru ani, Mitică nu l-a iertat.

ADVERTISEMENT
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai...
Digi24.ro
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”

Sfătuit fiind de marele Constantin ”Tică” Oțet, Mitică a avut o intervenție la intimidare la fostul selecționer al ”Generației de Aur”. Iordănescu nu a stat pe gânduri și i-a dat o replică, chiar pe teren. ”(n.r. Îi coseai?) Îi electrocutam, că nu prea știam cu dânsa (n.r. mingea), vorba moldovenilor. Dar fugeam nemaipomenit. Aveam viteză. Dar Puiu era fotbalist. (n.r. Vorbim de Anghel Iordănescu, de marele Anghel Iordănescu?). Da, și el era și mai mic. Eu aveam 20 de ani, el avea vreo 17, cred. Eu jucam fundaș drept, fundaș stâng. Așa. Și el o făcea cu stângul în interior. (n.r. El juca la Steaua?) Da, da.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru! A anunțat revenirea lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei
Digisport.ro
Lovitură de teatru! A anunțat revenirea lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei

Iar nea Tică Oțet ne pregătea înainte pentru fiecare jucător, pentru că trăgeam la titlu să câștigăm campionatul național la tineret speranțe (…) Și îmi zice nea Tică Oțet: ‘Băi, vezi că ăsta intră numai în interior, nu poți să faci alunecări pe el’, că eu nu știam să fac alunecări pe stângul. Făceam numai pe dreptul.

ADVERTISEMENT

Mă, și o dată o ia pe lângă mine, pe dreapta. M-am repezit în el! Dar el către mine: ‘Ho, băi, speriatule!’ (n.r. L-ai luat cu fulgi cu tot?) Da, dar el nu știe. Sunt 50 de ani de atunci. Am făcut o alunecare, m-am dus direct (n.r. Și l-ai luat cu totul?) Da, bineînțeles. Dar el: ‘Stai, băi speriatule!’ Și era puști, mai mic decât mine. Cred că abia 17 ani. Foarte mare talent”, povestește Dragomir în emisiunea de la FANATIK.

Fotbalistul Mitică Dragomir l-a luat cu fulgi cu tot pe Anghel Iordănescu: ”Stai, băi, speriatule”

LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 4. Fără Cristiano Ronaldo, Portugalia învinge din nou...
Fanatik
LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 4. Fără Cristiano Ronaldo, Portugalia învinge din nou Norvegia! Grecia i-a ținut încă o dată piept Germaniei
S-a văzut la antrenament ce pregătește Gică Hagi pentru meciul cu Suedia. „Regele”...
Fanatik
S-a văzut la antrenament ce pregătește Gică Hagi pentru meciul cu Suedia. „Regele” le-a oferit și un exemplu jucătorilor. Video
Nebunie totală în baschetul feminin! Au uitat de minge și au fost la...
Fanatik
Nebunie totală în baschetul feminin! Au uitat de minge și au fost la un pas să-și împartă pumni în mijlocul terenului. VIDEO
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
'Balaci, Dobrin sau Hagi?' Legenda Stelei a surprins: 'Ați uitat de el. A...
iamsport.ro
'Balaci, Dobrin sau Hagi?' Legenda Stelei a surprins: 'Ați uitat de el. A fost un jucător enorm!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!