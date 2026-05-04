Anghel Iordănescu a împlinit 76 de ani! Edi Iordănescu, mesaj emoționant pentru tatăl său: „O viață întreagă trăită pentru fotbal”

Anghel Iordănescu a împlinit luni, 4 mai, vârsta de 76 de ani. Edi Iordănescu, fiul legendarului antrenor român, a avut o postare emoționantă pe rețelele de socializare
04.05.2026 | 11:17
Ce mesaj i-a transmis Edi Iordănescu tatălui său, Anghel Iordănescu, la împlinirea vârstei de 76 de ani. Foto: Facebook - @Edi Iordănescu.
Anghel Iordănescu a împlinit luni, 4 mai, vârsta de 76 de ani. Legendarul antrenor care a scris istorie în fotbalul românesc a primit un mesaj emoționant din partea fiului său, Edi Iordănescu, ultimul selecționer care a dus România la un turneu final. Din postura de antrenor al „Generației de Aur”, Anghel Iordănescu este artizanul celei mai mari performanțe a echipei naționale a României, calificarea în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 1994.

Anghel Iordănescu, la 76 de ani! Mesajul emoționant al fiului său, Edi

Născut la București, pe 4 mai 1950, Anghel Iordănescu este un nume care și-a lăsat amprenta adânc înrădăcinată în fotbalul românesc. De numele lui „Tata Puiu” se leagă numeroase performanțe înregistrate atât de cluburile de fotbal din România, cât și de naționala de fotbal a României. În ziua în care tatăl său a împlinit vârsta de 76 de ani, Edi Iordănescu, care și-a anunțat revenirea în antrenorat, a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„La mulţi ani, Tata! Am rugat ChatGPT să caute şi să adune palmaresul tău complet. După câteva momente bune, mi-am dat seama că nu e chiar o misiune simplă… după ce a scos tot ce e mai jos în poze…. încă este la „thinking”. Pentru că în spatele numelui Anghel Iordănescu sunt trofee, finale, calificări, performanţe istorice şi o viaţă întreagă trăită pentru fotbal.

Dar pentru noi, dincolo de toate acestea, eşti tata. Eşti bunic. Eşti prieten. Eşti omul care ne-a învăţat ce înseamnă demnitatea, munca, familia şi credinţa în ceea ce faci. Palmaresul tău poate fi scris pe pagini întregi. Dar ceea ce însemni pentru noi nu încape într-o postare. Te iubim, suntem mândri de tine şi îţi mulţumim pentru tot ce eşti pentru familia noastră”, a scris Edi Iordănescu pe Facebook.

Cine este Anghel Iordănescu

Ca fotbalist, Anghel Iordănescu a evoluat în două perioade pentru Steaua București: 1961 – 1982 şi 1985 – 1986. Singura experiență ca fotbalist în afara României pentru Anghel Iordănescu a fost cea de la OFI Creta, în Grecia, în perioada 1982-1984. Ulterior, „Tata Puiu” a scris istorie în fotbalul românesc din postura de antrenor.

La nivel de club, Anghel Iordănescu le-a antrenat, pe rând, pe Steaua, Anorthosis, Al-Hilal, Rapid, Al-Ain și Al-Ittihad. De asemenea, Anghel Iordănescu a pregătit naționala de fotbal a României, pe care a dus-o până în sferturi la Cupa Mondială 1994. Mai mult decât atât, Anghel Iordănescu a antrenat echipa națională de fotbal a Greciei în perioada august 1998 – martie 1999.

  • 1993 – 1998 (perioada Generaţiei de Aur), 2001 – 2004 şi decembrie 2013 – octombrie 2014 au fost perioadele în care Anghel Iordănescu a antrenat naționala României
  • 4 titluri de campion al României are în palmares Anghel Iordănescu alături de Steaua
