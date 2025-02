Anghel Iordănescu a numit principalul atu al lui PAOK contra FCSB-ului: „E inamicul numărul unu”. Ce a declarat despre lotul campioanei României

FCSB are prima șansă la calificarea în optimile Europa League după ce , disputat la Salonic. , iar în tribune se va afla și fostul selecționer al României, Anghel Iordănescu (74 de ani).

Anghel Iordănescu a prefațat duelul dintre FCSB și PAOK: „Mi-e teamă, am o reținere”

Tehnicianul a avut cuvinte de laudă pentru parcursul european al FCSB-ului, care a obținut mai multe rezultate importante din postura de outsider. Anghel Iordănescu e de părere că lotul FCSB-ului nu este foarte valoros, însă jucătorii campioanei au compensat prin forța grupului.

„FCSB deja a obținut o performanță extraordinară! Parcursul de până acum, tot ce a realizat în această competiție europeană, ne-a adus o performanță fantastică. Pe lângă punctele pe care le-a realizat și coeficientul, a însemnat enorm pentru fotbalul românesc.

Am foarte multe rezerve, eu cred în valoarea și în ceea ce reprezintă grupul de la FCSB. Până la urmă, nu are lot de mare valoare, dar constituie un lot solid care poate produce mari performanțe. Voi fi în tribune. Un lucru este cert, sper și cred că FCSB se va califica.

Mi-e teamă, am o reținere. Nu mă tem de PAOK, am observat foarte multe carențe în jocul lor defensiv. Am o mare rezervă pentru că au un antrenor de mare valoare, care a obținut performanțe uriașe” a declarat Anghel Iordănescu pentru .

Ultima calificare a FCSB-ului în optimile Europa League a fost în sezonul 2012-2013, când „roș-albaștrii” au depășit-o pe Ajax în 16-imi, fiind eliminați mai apoi de Chelsea.

„Inamicul numărul unu este Răzvan Lucescu”

Anghel Iordănescu a scos în evidență importanța lui Răzvan Lucescu, pe care acesta îl vede ca principalul atu al grecilor în disputa contra campioanei României.

„Pledez foarte mult pentru ceea ce înseamnă inamicul numărul unu, adică Răzvan Lucescu. Mai are și un spion care cunoaște fotbalul românesc, în speță asistentul Mircea Lucescu. PAOK e o echipă bună, valoroasă, care depășește cu mult valoarea de piață a FCSB-ului. Cel mai periculos jucător al lor este antrenorul, adică Răzvan Lucescu” a transmis fostul selecționer al României. Anghel Iordănescu a activat la rândul său în fotbalul grec, mai întâi ca jucător, la OFI, iar apoi ca tehnician, fiind pe banca primei reprezentative a Greciei în perioada 1998-1999.

Campioană în sezonul trecut, PAOK traversează o perioadă dificilă în campionat în actuala stagiune. Formația din Salonic e pe locul 4 după 23 de etape, cu 43 de puncte, la opt în urma liderului Olympiacos. Echipa a fost afectată și de .