Anghel Iordănescu a răbufnit, după atacurile lui Mircea Lucescu la fostul selecționer: „Se irită ușor. Ar trebui să se gândească la viitor”

Mircea Lucescu a tras câteva concluzii după , iar actualul selecționer al României , Edi Iordănescu. Replica lui Anghel Iordănescu nu a întârziat să apară.

Anghel Iordănescu, replică pentru Mircea Lucescu: „Un selecționer are dreptate doar când rezultatele confirmă”

Naționala României a obținut doar trei puncte din dubla cu Bosnia și San Marino, iar . În același timp, Mircea Lucescu s-a confruntat cu mai multe absențe importante, neavându-i la dispoziție pe Radu Drăgușin, Darius Olaru și Valentin Mihăilă.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, acesta l-a pierdut pe Daniel Bîrligea chiar înaintea meciului cu Bosnia, plus Florin Tănase și Adrian Șut, care au devenit indisponibili pentru jocul câștigat de România în San Marino, scor 5-1.

Mircea Lucescu nu a putut trece peste cele două rezultate fără să-l critice indirect pe fostul selecționer, iar Anghel Iordănescu a venit cu o replică pentru antrenorul în vârstă de 79 de ani.

ADVERTISEMENT

„Jocul a lăsat de dorit din multe puncte de vedere”

Văd că selecționerul se irită destul de ușor. Ar fi o performanță uriașă prin prisma faptului că am lega două competiții majore. Ar fi bine pentru fotbal, pentru jucători și pentru cel care îi antrenează.

N-aș vrea să intru într-o analiză. Sunt convins că Mircea o face. Nu mă aventurez pentru că nu aș vrea să se interpreteze. Mă feresc. Jocul a lăsat de dorit din mai multe punct de vedere.

ADVERTISEMENT

Zâmbesc și râd. Selecționerul ar trebui să gândească la prezent, la viitor. Trebuie să uite trecutul. Fostul selecționer (n.r. Edi Iordănescu) a lăsat o echipă competitivă, funcțională. Am fost la EURO. În preliminariile pentru EURO am fost într-o grupă unde am primit puține goluri. El (n.r. Edi Iordănescu) a clădit această generație.

ADVERTISEMENT

Orice antrenor, când preia o echipă, vrea să urce. Eu sper să reușească. Un lucru extrem de important este acela că un selecționer are dreptate doar când rezultatele confirmă.

Din punctul meu de vedere, ar face bine să se concentreze pe trecut și pe viitor. Au trecut 8 luni de la fostul selecționer, hai să-l lăsăm liniștit”, a declarat Anghel Iordănescu, potrivit .

Grupa H, rezultate:

Cipru – San Marino 2-0 (Pittas 55, Kakoullis 86)

România – Bosnia și Herțegovina 0-1 (Gigovic 14)

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1 (Demirovic 22, Hajradinovic 57 / Pittas 45 +2)

San Marino – România 1-5 (Zannoni 67 / Cevoli 6 a.g., M. Popescu 44, R. Marin 55 p., I. Hagi 75, Alibec 90 +5)

Grupa H, clasament:

1. Bosnia și Herțegovina 3 puncte

2. România 3 puncte

3. Cipru 3 puncte

4. Austria 0 puncte (fără meci jucat)

5. San Marino 0 puncte

Cum arată programul României în Grupa H