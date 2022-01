Anghel Iordănescu a vorbit după instalarea lui Edi la echipa națională: ”A fost mult mai maleabil. Nu era loc de alte discuții și clauze!”

Recunoscut pentru rigurozitatea cu care își pregătește contractele, Edi Iordănescu a lăsat de la el pentru a prelua banca echipei naționale.

Tatăl său, fostul selecționer Anghel Iordănescu a dat detalii despre cum au decurs negocierile dintre fiul său și FRF.

Anghel Iordănescu: ”Echipa națională este o responsabilitate enormă. Mă bucur că a înțeles”

Edi Iordănescu a fost uns selecționer al României la aceiași vârstă la care și tatăl său, Anghel, era instalat antrenor al ”tricolorilor”, conduși, la acea vreme din teren, de Gică Hagi.

Anghel Iordănescu a dezvăluit că a reușit să-l influențeze pe fiul său, să nu mai fie atât de riguros în privința contractului oferit de FRF.

”Am avut câteva discuții cu el pe această temă și de data asta nu am mai fost destul de obiectiv așa cum eram atunci când discutam un nou proiect.

De data aceasta am fost influențat sentimental de ceea ce am trăit eu la națională, ce înseamnă naționala și am încercat să-l fac să înțeleagă că echipa națională este o responsabilitate enormă.

Mă bucur că a înțeles și, probabil, știindu-l extrem de riguros cum studiază un contract, de data asta înțeleg că a fost mult mai maleabil.

Și eu am fost la fel de riguros cu aceste contracte, dar când a fost vorba de echipa națională, care însemna totul, nu era loc de alte discuții și clauze”, a detaliat Anghel Iordănescu, la Digisport.