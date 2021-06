Anghel Iordănescu, atac fără precedent la Mircea Lucescu: „E cea mai mare prostie pe care a spus-o!”

„Tata Puiu” consideră că declarația lui Mircea Lucescu nu își avea rostul, spunând că a fost o „prostie” din partea lui să spună așa ceva, chiar dacă l-a avut pe Rossi sub comandă, când acesta era jucător.

Anghel Iordănescu îl susține în continuare pe Mirel Rădoi la națională, însă consideră că Dan Petrescu sau Gică Hagi ar fi fost potriviți pentru rolul de selecționer.

Atac fără precedent a lui Anghel Iordănescu la Mircea Lucescu

Anghel Iordănescu a de după meciul dintre Austria și Ucraina, scor 1-0, în care spunea că Marco Rossi, selecționerul Ungariei, ar fi potrivit pentru banca tehnică a României:

„E cea mai mare prostie pe care putea să o spună Mircea Lucescu și nu mă așteptam la el să spună așa ceva. Cum poate să garanteze că antrenorul Ungariei va reuși să facă ce a făcut acolo, aici, în România.

Eu cred că Mircea Lucescu a făcut această declarație doar din punctul de vedere al sentimentelor pe care le are față de Rossi, fostul său jucător.

Eu cred că avem nevoie în continuare de un antrenor român, care să aibă experiență, a nu se înțelege că vreau să îi cer demisia lui Mirel Rădoi sau că nu îl mai susțin”.

„Mergem înainte cu Rădoi. România putea să-l aducă pe Hagi sau Petrescu!”

și a spus din nou că are încredere în Mirel Rădoi, însă consideră că FRF putea depune mai mult efort pentru a-l aduce pe Dan Petrescu sau pe Gică Hagi pe banca tehnică a României:

„Nu vreau să se interpreteze ce spun, dar din punctul meu de vedere, FRF a putut să îl readucă pe Răzvan Lucescu sau să îl aducă pe Dan Petrescu sau Gică Hagi.

Mi se pare prea mult. S-a comentat că Hagi e prea scump, că Dan Petrescu vrea mai mulți bani, dar nu e adevărat, înseamnă că nu îi cunoașteți caracterele lor.

Eu sunt convins că și Dan Petrescu și Gică Hagi ar fi venit în condiții normale, pentru că ei știu ce înseamnă tricoul echipei naționale”.

„Mergem înainte și trebuie să avem încredere în Rădoi. Această afirmație cu Rossi nu cred că ne-ar face să ieșim de unde suntem.

Eu cred că România e peste vreo 6-7 echipe de la EURO 2020. Suntem mai buni decât Macedonia de Nord, Scoția, Slovacia, Finlanda, Ucraina și mai sunt și altele.

Nu l-am pomenit pe Pițurcă pentru că și el și eu am fost înjurați și paraînjurați cât timp am fost selecționeri.

Am pierdut un an și jumătate cu mister Daum care ne promitea că o să atace și când are mingea și când nu o are”, a mai spus Anghel Iordănescu, la TV DigiSport.