Anghel Iordănescu, despre alegerile FRF din 2014: „N-am știut că-l arestează pe Gică Popescu!“

Anghel Iordănescu a povestit ce s-a întâmplat în preajma alegerilor pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal din România, în 2014, când Răzvan Burleanu a câştigat primul mandat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vă reamintim că Gică Popescu, principalul contracandidat al actualului şef de la FRF a fost arestat cu o zi înaintea scrutinului, fiind condamnat în Dosarul Transferurilor.

Relaţiile dintre Anghel Iordănescu şi Gică Popescu s-au răcit complet de atunci. „Tata Puiu“ a spus că a încercat să-l sune pe fostul său elev, dar acesta nu îi răspunde la telefon.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anghel Iordănescu: „Gică Popescu m-a rugat să nu-mi depun dosarul şi nu am candidat“

„Eu am fost adus la echipa națională ca director tehnic de Mircea Sandu. Eu eram în Federație atunci când Răzvan Burleanu a candidat și-a câștigat alegerile. Îmi amintesc că Mircea Sandu m-a chemat și mi-a spus: ‘Puiule, nu știu ce va fi, dar aș vrea ca pe lângă Gică Popescu și Răzvan Burleanu să-ți depui și tu dosarul pentru a candida dacă este nevoie’“, şi-a început fostul selecţioner povestirea.

„Atunci l-am sunat pe Gică Popescu și i-am spus, iar Mircea Sandu e martor. I-am spus: ‘Uite ce mă roagă președintele în funcție! Să-mi depun dosarul’. Gică mi-a spus: ‘Nea Puiule, te rog, să nu faci lucrul ăsta!’. L-am rugat pe Gică să vină a doua zi la Federație și-am mers împreună la Mircea. Și i-am spus lui Mircea Sandu că nu-mi voi depune dosarul și nu voi candida“.

ADVERTISEMENT

„Din păcate, Gică n-a mai putut să candideze, iar eu am rămas în Federație… Dacă el candida și pierdea alegerile, ceea ce nu credeam că se putea întâmpla, automat plecam și eu! Pentru că el n-a apucat să candideze, eu am rămas în Federație, fiindcă fusesem adus de Mircea Sandu. M-am ambiționat și am vrut să rămân și să ajut fotbalul românesc“.

Anghel Iordănescu: „Nu regret că am rămas în FRF. Am colaborat bine cu Burleanu“

Fostul selecţioner a explicat şi cum a decurs colaborarea sa cu preşedintele Răzvan Burleanu, lăudându-l pe acesta pentru faptul că a încercat să-l păstreze pe Victor Piţurcă pe banca României.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nu știam în acea perioadă că voi ajunge din nou să preiau echipa națională. Nu regret că am rămas în FRF! Pentru că am avut o relație foarte bună cu Răzvan Burleanu. Am colaborat bine și vă spun acum un lucru: sub nicio formă, Răzvan Burleanu nu l-a îndepărtat pe Pițurcă de la națională. Ba din contră. Eu personal m-am rugat de Piți să rămână! Răzvan Burleanu i-a asigurat toate condițiile, așa cum mi le-a asigurat și mie“, a povestit Anghel Iordănescu în emisiunea lui Ovidiu Ioaniţoaia, la GSP.

Anghel Iordănescu: „Gabi Oprea şi Victor Ponta mi-au cerut să candidez“

„Nu știam de arestarea lui! Dacă știam sau credeam, sau simțeam așa ceva, probabil că l-aș fi ascultat pe Mircea Sandu și mi-aș fi depus dosarul ca rezervă pentru a candida. N-am știut, n-am avut informații. Din punctul meu de vedere, a fost o lovitură cum a fost și pentru el.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Să vă mai spun încă ceva… Și se poate confirma. Inclusiv prietenul meu Gabriel Oprea, inclusiv Victor Ponta mi-au cerut să candidez la șefia FRF, la acele alegeri! Am refuzat datorită lui Gică Popescu.

Nu cred că bănuiau ceva… Și Oprea, și Ponta mi-au spus că e bine că-mi depun dosarul, chiar să mă lupt cu Gică Popescu, cu Burleanu și cu cei care s-au înscris la acea candidatură“, a declarat Iordănescu.

ADVERTISEMENT

„Încă nu m-am întâlnit cu Gică Popescu la o discuție tête-à-tête. Am vorbit cu el, ne-am salutat, ne-am dat mâna… Probabil că este vorba de o altă neînțelegere între noi doi. Eu cred că lucrul acesta l-a influențat, faptul că am rămas în FRF. Se aștepta să plec, dar v-am spus motivul pentru care n-am vrut să fac asta. Problema la care se referă el este una mult mai delicată. Ceea ce pot să-i spun este că n-am știut niciun moment ceea ce se va întâmpla.

L-am sunat și nu mi-a răspuns! Cred că e o discuție care nu se poate rezolva prin telefon. E o discuție pe care o putem rezolva numai atunci când ne vom întâlni și vom discuta direct. Îl asigur încă o dată că am același respect pentru el, așa cum aveam până la momentul acelor declarații. Din punctul meu de vedere, rămâne același mare om, același mare jucător. Dacă el e supărat, îl privește pe el, eu nu sunt supărat!“, a precizat fostul selecţioner, conform sursei citate.