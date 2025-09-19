Anghel Iordănescu, devastat de moartea lui Florin Marin. „Aoleu! Aoleu!”. Mesaje emoționante de la FCSB, Steaua, Dinamo sau Rapid

Joi seara, fotbalul românesc a primit o veste tristă. Cluburile pe la care a trecut în timpul carierei au reacționat pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Florin Marin, fostul mare jucător și antrenor român, a murit la 72 de ani

Florin Marin a jucat fotbal la Rapid și Steaua și a reușit să câștige mai multe trofee în fotbalul intern. A avut o carieră lungă și ca antrenor, pregătind formații precum FCU Craiova, Dinamo, Astra, Petrolul, Ceahlăul, Oțelul, Rapid sau Voluntari.

Acum nu foarte multe luni, Florin Marin era un munte de om, însă în ultimele sale zile de viață ajunsese să cântărească doar 40 de kilograme, iar în cele din urmă corpul său a cedat.

ADVERTISEMENT

Anghel Iordănescu, distrus de moartea lui Florin Marin

Anghel Iordănescu, fostul selecționer al naționalei României, a fost devastat de vestea primită. „Tata Puiu” și-a găsit cu greu cuvintele când a auzit că Florin Marin s-a stins din viață:

„Aoleu! Aoleu! Dumnezeu să-l odihnească! Condoleanțe familiei, o mare pierdere pentru fotbal în general, pentru oamenii care l-au cunoscut și l-au apreciat, pentru că a fost un jucător special.

ADVERTISEMENT

(n.r. Ne puteți spune și cum era dumnealui ca om, pentru că dumneavoastră l-ați cunoscut foarte bine?) Acum chiar nu pot să vă spun, m-ați șocat cu vestea asta! Regret din suflet, o mare pierdere pentru toți cei care au jucat împreună cu el. Mi-ați dat o veste groaznică!”, au fost cuvintele lui Anghel Iordănescu, conform .

ADVERTISEMENT

Steaua, FCSB, Dinamo, Rapid, mesaje după vestea că Florin Marin s-a stins din viață

Cluburile din România au reacționat după vestea că fostul mare fotbalist și antrenor Florin Marin a decedat. Steaua, FCSB, Dinamo și Rapid au postat mesaje pe rețelele de socializare pentru a-i aduce un omagiu acestuia.

„Astăzi a plecat dintre noi, la vârsta de 72 de ani, fostul mare fotbalist și antrenor Florin Marin. Clubul nostru transmite condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au transmis cei de la FCSB.

ADVERTISEMENT

„Odihnă veșnică, Florin Marin! Astăzi, la vârsta de 72 de ani, s-a stins din viață fostul fotbalist și antrenor român Florin Marin. De-a lungul carierei sale, acesta a condus și clubul nostru, în două rânduri: în prima parte a sezonului 2002–2003 și în a doua parte a sezonului 2005–2006. Clubul Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor apropiați. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a scris Dinamo, echipa pe care Florin Marin a antrenat-o.

„Drum lin, Florin Marin! Lumea fotbalului e în doliu. Fostul jucător și antrenor Florin Marin s-a stins din viață, în această seară, la vârsta de 72 de ani.

Din totalul de 324 de meciuri în prima divizie, Florin Marin a jucat 174 la Steaua București. Pentru echipa noastră a evoluat din 1976 și până în 1984 și a marcat trei goluri. Rolul său era însă acela de a opri atacurile adverse, jucând pe postul de fundaș central.

A câștigat un titlu și o Cupă a României în tricoul Stelei. A îmbrăcat de cinci ori și tricoul echipei naționale a României. Florin Marin a avut succes și în cariera de antrenor, pe care a îmbrățișat-o apoi.

A trecut pe la multe echipe sonore din prima ligă, dar a fost și secundul lui Victor Pițurcă la echipa României. În ultimele clipe din viață a luptat cu o boală nemiloasă. Transmitem pe această cale condoleanțe familiei. Drum lin, Florin Marin! O să rămâi pentru totdeauna în inimile suporterilor steliști!”, a fost mesajul postat de clubul Steaua pe rețelele de socializare.

„FC Rapid își exprimă regretul pentru dispariția lui Florin Marin. Fost junior, jucător și antrenor al Rapidului, Florin Marin a îmbrăcat tricoul alb-vișiniu între anii 1966 și 1976 (6 ani de juniorat și 4 la echipa de seniori), cucerind Cupa României în 1975, ca mai apoi, în 2015, să ocupe banca tehnică a clubului nostru.

Sincere condoleanțe familiei și apropiaților. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au notat giuleștenii.

Și CFR Cluj a reacționat, deși Florin Marin nu a jucat vreodată în tricoul formației de pe Gruia. Ardelenii au ținut însă să îi aducă un omagiu fostului mare fotbalist care a scris pagini importante în fotbalul românesc: „Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe pentru trecerea la cele veșnice a antrenorului Florin Marin! Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndurerate!”.