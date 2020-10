Anghel Iordănescu, dezamăgit de prestația tricolorilor în Islanda: “Am ratat o șansă uriașă de calificare!”. Exclusiv

România a pierdut cu scorul de 1-2 confruntarea din Islanda, din barajul pentru calificarea la Euro 2021. “Tricolorii” au evoluat modest și au fost dominați autoritar de nordici, într-o confruntare în care singurul șut pe poartă al echipei lui Rădoi a venit din penalty-ul lui Maxim.

Arena Națională găzduiește patru meciuri la turneul final de anul viitor, iar România a ratat orice șansă de a face parte dintre echipele care participă la Euro 2021, deși aproape jumătate de continent participă la turneul final: 24 de formații din 55 care intră în preliminarii.

FANATIK a vorbit despre eșecul din Islanda cu fostul selecționer al naționalei României, Anghel Iordănescu. De altfel, “Generalul” a calificat pentru ultima dată România la un turneu final. Se întâmpla la Euro 2016.

Anghel Iordănescu, despre înfrângerea naționalei României în Islanda: “Joc slab, fără consistență, fără ritm”

Iordănescu a rămas dezamăgit de prestația “tricolorilor” în meciul cu Islanda și susține că Mirel Rădoi a fost și el neinspirat în această confruntare în care s-a ratat o șansă uriașă, ca din două meciuri România să participe la un turneu final:

“Nu mi-a plăcut deloc ce am văzut. Din păcate, am ratat o șansă uriașă să fim prezenți la un turneu final unde și Bucureștiul îl găzduiește. Am făcut un joc slab, un joc fără consistență și fără ritm. Ceea ce este mai trist este că întreaga echipă a evoluat foarte modest.

“Echipa națională și Mirel Rădoi au ratat o șansă uriașă de a se califica din două jocuri la un turneu final europeană”

Explicația o dă antrenorul echipei naționale. Eu, ca suporter, am fost dezamăgit de ceea ce am văzut. O primă repriză extrem de slabă și o a doua parte modestă.

Trebuie să înțelegem cu toții că una sunt meciurile amicale, una sunt meciurile de calificare, cu miză uriașă. Din punctul meu de vedere și echipa națională și Mirel Rădoi au ratat o șansă uriașă de a se califica din două jocuri la un turneu final european.

“Rămân în continuare un susținător fidel al lui Mirel Rădoi, chiar dacă la acest meci nu a fost nici el inspirat”

Ca suporter al echipei naționale, regret enorm de mult pentru că aveam posibilitatea să vedem echipa noastră la București, din doar două jocuri. Rămân în continuare un susținător fidel al lui Mirel Rădoi, chiar dacă la acest meci nu a fost nici el inspirat”, a spus Anghel Iordănescu pentru FANATIK.

Anghel Iordănescu a fost ales “antrenorul secolului XX” în România. “Generalul” a condus echipa națională în trei mandate. Primul a fost cel mai fructuos, fiind selecționerul echipei care a jucat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 1994.

Iordănescu a calificat naționala la ultimul turneu final, Euro 2016. România a avut o prestație dezamăgitoare în Franța, fiind învinsă de Albania în ultimul meci, în condițiile în care o victorie ne califica în optimile de finală.