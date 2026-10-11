Sport

Anghel Iordănescu, ferm după ce a fost să vadă FCSB – Oțelul 1-0: „Ăsta e motivul pentru care Gigi a insistat să îl aducă înapoi pe Reghecampf!”

Mihai Dragomir
11.10.2026 | 13:03
Anghel Iordanescu ferm dupa ce a fost sa vada FCSB Otelul 10 Asta e motivul pentru care Gigi a insistat sa il aduca inapoi pe Reghecampf
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Anghel Iordănescu, sincer după ce a văzut victoria FCSB-ului cu Oțelul. Foto: Colaj FANATIK.
Anghel Iordănescu a fost prezent la meciul dintre FCSB și Oțelul din cadrul etapei a 11-a din SuperLiga. După ce a văzut victoria gazdelor, fostul selecționer al României s-a convins în privința unui aspect.
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FCSB a reluat competiția internă cu o victorie. „Roș-albaștrii” au învins, acasă, Oțelul cu scorul de 1-0 și au obținut 3 puncte extrem de importante. Pe stadion a fost prezent și Anghel Iordănescu, fostul selecționer al României. După ce a văzut succesul bucureștenilor, „Tata Puiu” a spus motivul pentru care Gigi Becali l-a readus pe Laurențiu Reghecampf, de fapt, la echipa lui, fiind surprins și de unul dintre gesturile latifundiarului din Pipera.

Anghel Iordănescu a reacționat după prima victorie a FCSB-ului cu Laurențiu Reghecampf

Revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB a creat mult entuziasm. Pe lângă cei puțin peste 10.000 de spectatori din tribune, pe Arena Națională au fost prezente și nume mari precum Anghel Iordănescu și Dan Petrescu. Fostul selecționer al României a lăudat decizia lui Gigi Becali de a-l numi, din nou, pe Reghecampf la cârma echipei sale și consideră că, treptat, „roș-albaștrii” vor reveni în fruntea clasamentului. „Tata Puiu” a remarcat încă o dată calitatea lotului pe care FCSB îl deține.

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„Ar trebui să remarc că a fost o atmosferă frumoasă pe stadion, suficientă lume pentru primul meci al lui Reghe. E adevărat că FCSB a câştigat lejer, chiar dacă a părut că se chinuie la un moment dat. Una peste alta a dominat, a controlat, a avut acţiuni de poartă. Reghe este antrenorul care a obţinut performanţe cu FCSB. Cred că e motivul pentru care patronul a insistat să-l aducă înapoi. Să recunoaştem că FCSB are un lot valoros şi încet, încet se va întoarce undeva în fruntea clasamentului”, a spus inițial fostul selecționer al României.

Anghel Iordănescu, impresionat de Gigi Becali la FCSB – Oțelul 1-0

Gigi Becali a revenit pe stadion după o absență îndelungată. Patronul FCSB a surprins pe toată lumea cu apariția sa la partida cu Oțelul Galați, disputată sâmbătă, 10 octombrie, chiar la debutul lui Laurențiu Reghecampf în cel de-al treilea său mandat la echipa bucureșteană. Decizia luată de latifundiarul din Pipera l-a uimit pe Anghel Iordănescu, care nu se aștepta să îl revadă în acest context. „M-a surprins şi pe mine revenirea lui Gigi Becali, dar a fost debutul lui Reghe, care e alesul lui şi probabil că ăsta e şi motivul revenirii pe stadion”, a mai spus Anghel Iordănescu, potrivit Prima Sport.

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După 5 etape în care strânsese doar un singur punct, FCSB pare că i-a priit pauza competițională. Victoria cu Oțelul a rupt seria negativă de rezultate și a dus echipa, temporar, pe locul 7. Pentru „roș-albaștri” urmează o deplasare contra FC Voluntari, după care va avea o misiune dificilă pe teren propriu. În etapa a 13-a, FCSB primește vizita rivalei Rapid, unde Daniel Pancu a transformat echipa într-o adevărată forță în acest sezon care se luptă pe podium.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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