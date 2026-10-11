Anghel Iordănescu, ferm după ce a fost să vadă FCSB – Oțelul 1-0: „Ăsta e motivul pentru care Gigi a insistat să îl aducă înapoi pe Reghecampf!”

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FCSB a reluat competiția internă cu o victorie. „Roș-albaștrii” au învins, acasă, Oțelul cu scorul de 1-0 și . Pe stadion a fost prezent și Anghel Iordănescu, fostul selecționer al României. După ce a văzut succesul bucureștenilor, „Tata Puiu” a spus motivul pentru care Gigi Becali l-a readus pe Laurențiu Reghecampf, de fapt, la echipa lui, fiind surprins și de unul dintre gesturile latifundiarului din Pipera.

Anghel Iordănescu a reacționat după prima victorie a FCSB-ului cu Laurențiu Reghecampf

Revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB a creat mult entuziasm. Pe lângă cei puțin peste 10.000 de spectatori din tribune, pe Arena Națională au fost prezente și nume mari precum . Fostul selecționer al României a lăudat decizia lui Gigi Becali de a-l numi, din nou, pe Reghecampf la cârma echipei sale și consideră că, treptat, „roș-albaștrii” vor reveni în fruntea clasamentului. „Tata Puiu” a remarcat încă o dată calitatea lotului pe care FCSB îl deține.

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„Ar trebui să remarc că a fost o atmosferă frumoasă pe stadion, suficientă lume pentru primul meci al lui Reghe. E adevărat că FCSB a câştigat lejer, chiar dacă a părut că se chinuie la un moment dat. Una peste alta a dominat, a controlat, a avut acţiuni de poartă. Reghe este antrenorul care a obţinut performanţe cu FCSB. Cred că e motivul pentru care patronul a insistat să-l aducă înapoi. Să recunoaştem că FCSB are un lot valoros şi încet, încet se va întoarce undeva în fruntea clasamentului”, a spus inițial fostul selecționer al României.

Anghel Iordănescu, impresionat de Gigi Becali la FCSB – Oțelul 1-0

Gigi Becali a revenit pe stadion după o absență îndelungată. Patronul FCSB a surprins pe toată lumea cu apariția sa la partida cu Oțelul Galați, disputată sâmbătă, 10 octombrie, chiar la debutul lui Laurențiu Reghecampf în cel de-al treilea său mandat la echipa bucureșteană. Decizia luată de latifundiarul din Pipera l-a uimit pe Anghel Iordănescu, care nu se aștepta să îl revadă în acest context. „M-a surprins şi pe mine revenirea lui Gigi Becali, dar a fost debutul lui Reghe, care e alesul lui şi probabil că ăsta e şi motivul revenirii pe stadion”, a mai spus Anghel Iordănescu, potrivit

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După 5 etape în care strânsese doar un singur punct, FCSB pare că i-a priit pauza competițională. Victoria cu Oțelul a rupt seria negativă de rezultate și a dus echipa, temporar, pe locul 7. Pentru „roș-albaștri” urmează o deplasare contra FC Voluntari, după care va avea o misiune dificilă pe teren propriu. În etapa a 13-a, FCSB primește vizita rivalei Rapid, unde Daniel Pancu a transformat echipa într-o adevărată forță în acest sezon care se luptă pe podium.