Anghel Iordănescu, impresionat de atmosfera pe Ghencea: “Succes total! Dar nu al FCSB”

La meciul de pe stadionul Ghencea . Pe noua arenă au asistat 28.519 fani. Precedentul record fusese stabilit la duelul dintre CSA Steaua și Dinamo. În Ghencea au fost prezenți atunci 21.522 de spectatori.

Atmosfera din Ghencea, pe placul lui Anghel Iordănescu

Intrat prin telefon la , fostul selecționer Anghel Iordănescu s-a arătat impresionat de atmosfera creată de fani la întâlnirea FCSB – CFR Cluj 1-0 și consideră că tot ce s-a întâmplat a fost un real succes.

”Meciul de aseară a fost un succes total. În primul rând mă refer ca asistență, ca ambianță, ca spectacol sportiv, dar în mod special spectacolul din tribună, pentru că cel de pe teren nu a fost suficient. Un succes total și e succesul fotbalului.

Nu este succesul FCSB-ului, nu este succesul CSA Steaua, nu este succesul nu știu cui ca să nu dau nume, este un succes al sportului, al fanilor, al microbiștilor, al iubitorilor fotbalului, ceea ce înseamnă civilizație să participi la un joc în condiții super elegante.

Am fost emoționat de ce s-a întâmplat și vă spun că îmi era dor și îmi e dor de un stadion întreg care să suțină și să împingă de la spate o echipă. Și acest lucru mi l-aș dori și la echipa națională.

În ultima perioadă am fost și am văzut și meciuri în Giulești, eram invidios pe rapidiști de modul cum suporterii împingeau echipa de la spate. Am fost și am văzut meciuri ale echipei Dinamo, și mă bucur că Dinamo s-a întors în prima ligă. Același lucru și la ei, un spectacol extraordinar pe Arcul de Triumf cu galeria celor de la Dinamo.

Cred că se pot spune vorbe deosebite și la fel de măgulitoare și la adresa Universității Craiova. Și din acest punct de vedere spuneam că sunt invidios și îmi doresc ca și echipa noastră națională să se întoarcă într-o asemenea ambianță”, a declarat Iordănescu.

Iordănescu, analiză pe derby-ul din Ghencea

”Tata Puiu” nu a fost dat pe spate de jocul din derby, însă consideră că FCSB a câștigat meritat. El consideră că intrarea lui Andrea Compagno a schimbat fața jocului și decizia de a începe cu atacantul italian pe banca de rezerve a fost greșită.

”Nu eu, nu noi, ci voi presa trebuie să ne spuneți care este Steaua, care este FCSB, care este Dinamo adevărată din cele trei, care este Craiova adevărată, care este Timișoara. Să ne dați acest răspuns sau mai bine zis să ne ajute justiția și să clarifice aceste lucruri.

N-a fost un joc deosebit de spectaculos care să ne încânte. Am văzut două echipe cu două stări de spirit diferite. Am văzut că italianul a creat o nouă echipă la CFR care joacă fotbal. Nu aseară. Mă refer la ce ne-a arătat CFR în ultima perioadă.

A schimbat filosofia, a venit și încearcă să construiască, să joace, să combine, să câștige printr-un alt fotbal și nu pasă lungă și a doua minge. Aseară a fost un context mai special pentru că echipa venea dintr-o deplasare, după un joc epuizant, o echipă măcinată fizic și psihic după rezultatul de la Adana. Din acest punct de vedere înțeleg că CFR Cluj a avut motive serioase să nu se pronunțe la cel mai înalt nivel.

Dincolo, FCSB entuziasmată și împinsă de la spate de un stadion întreg a început foarte bine jocul cu două situații, nu ocazii, și cu un Olaru și Coman în dispoziție de joc. Dar nu cu un joc clar, nu cu un joc care să te încânte. Totuși, este o victorie meritată. A avut inițiativa, și-a dorit, a căutat fotbalul pozitiv.

Nu știu a cui a fost ideea cu Octavian Popescu, dar nu a fost inspirat deloc. Intrarea italianul a schimbat mult jocul, a pus presiune pe fundașii centrali care și așa în prima repriză, în număr de trei, erau senatori pentru că Tavi oricum fugea și ieșea din zona lor, iar ei nu aveau nicio dificultate în a opri atacurile celor de la FCSB”, a spus Iordănescu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

