Anghel Iordănescu, mesaj pentru Gigi Becali după Rapid – FCSB 1-0: „Să dea milităria jos din pod”

Jocul prestat de FCSB în derby-ul , nu l-a încântat deloc pe Anghel Iordănescu. Prezent la Arena Națională, acesta i-a criticat pe elevii lui Dinu Todoran și a avut un mesaj cât se poate de ferm pentru patronul Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

„Să dea milităria jos din pod. Au jucători talentaţi, dar numai cu talent nu poţi să câştigi”, i-a transmis „Generalul” la scurt timp după fluierul final al partidei decise de autogolul lui Paulo Vinicius.

Pentru vicecampioni urmează duelul de pe teren propriu cu Sepsi, echipă aflată în căutarea formei din sezonul trecut, când a terminat pe poziția a patra și a prins in extremis un loc în preliminariile Conference League, în timp ce alb-vișiniii vor da piept cu FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

Anghel Iordănescu, dezamăgit de FCSB. Mesaj ferm pentru Gigi Becali după înfrângerea cu Rapid

„O surpriză la care personal nu mă aşteptam. Rapid a jucat cu suflet, a avut în spate o galerie fantastică. Trei puncte importante şi meritate, dar derby-ul a lăsat de dorit.

A fost doar ca titulatură şi ca atmosfera din tribună. Cred că Rapidul a făcut o primă repriză bună, în repriza a doua a cedat, FCSB a dominat, dar și-a creat prea puţine situaţii de poartă.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali trebuie să dea milităria jos din pod. Au jucători talentaţi, dar numai cu talent nu poţi să câştigi. Trebuie şi muncă şi mai trebuie şi altceva”, a declarat Anghel Iordănescu pentru , imediat după primul derby al sezonului.

Dinu Todoran își toarnă cenușă-n cap: „Eu sunt singurul vinovat”

În altă ordine de idei, Dinu Todoran pentru jocul modest prestat de elevii săi în fața Rapidului. Cu doar 8 puncte din 15 posibile, tehnicianul adus chiar în această vară riscă să fie demis de pe banca vicecampioanei.

ADVERTISEMENT

„E foarte dureros ținând cont că vine în urma unui joc cu Rapid. Pentru noi chiar e o înfrângere rușinoasă. Normal, la înfrângeri tot timpul e antrenorul de vină. Vedem ce se va întâmpla pe viitor, dar îmi doresc mult mai multă atitudine.

Normal, la înfrângere, antrenorul e vinovat. Singurul vinovat eu sunt. Eu răspund de rezultate și azi trebuia să câștigăm. N-am reușit, n-am făcut un joc strălucit, dar vedem pe viitor ce se va întâmpla.

ADVERTISEMENT

Nu ne așteptam să pierdem, nu ne-am comportat cum ar fi trebuit. Nu e un început bun. Am crezut că după meciul cu Craiova ne-am revenit. O să analizăm și vedem ce avem de făcut. Nu știu dacă mai are patronul răbdare.

Dânsul ia deciziile. Eu n-am apucat să vorbesc cu patronul, nu știu nimic de o ședință. Cu mine nu a vorbit. Anul trecut, noi am dominat tot campionatul, numai în play-off n-am reușit. E un început de campionat, vedem ce am făcut bine, ce am făcut rău și vom analiza”, a spus Todoran la flash-interviul de după meci.