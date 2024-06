Anghel Iordănescu, interviu după România – Ucraina 3-0: ”O lecție de predat la Școala de Antrenori! Cel mai bun meci din ultimii 25 de ani!” Exclusiv

și a ajuns să aibă șanse foarte mari pentru calificarea în optimile de finală. și e cel mai clar succes pe care l-au repurtat vreodată tricolorii în Europene și în Mondiale.

Anghel Iordănescu e impresionat: ”O lecție de fotbal! Toți antrenorii tineri să învețe din jocul cu Ucraina!”

de când a câștigat partida cu ucrainenii, chiar dacă nu este asigurată calificarea deocamdată. Următorul joc al naționalei va fi sâmbătă, cu Belgia, de la ora 22:00. Duelul va avea loc pe stadionul din Koln.

Până la disputa cu De Bruyne și cu Lukaku, tricolorii continuă să fie lăudați. Foști fotbaliști, media, suporteri au rămas impresionați de izbânda românilor. Încântat este și Anghel Iordănescu, un superprofesionist din fotbal, ”Antrenorul secolului”, creatorul Generației de Aur.

Tatăl actualului selecționer a văzut un meci perfect, unul bun pentru predat tinerilor care visează să devină antrenori. El a observat că România a fost atât de bine organizată, încât a putut să controleze partida cu Ucraina chiar și în momentele în care adversara avea mingea și încerca să creeze atacuri periculoase.

”Școala de Antrenori trebuie să studieze prestația perfectă pe care a avut-o România împotriva Ucrainei!”

Domnule Iordănescu, ce v-a impresionat din meciul cu Ucraina? Cum comentați prestația României?

Felicitări pentru echipă! Toți jucătorii au luptat pentru echipă. A fost un meci senzațional din toate punctele de vedere, fantastic! Sincer vă spun, rețineți!, cu toată sinceritatea vorbesc: eu nu am văzut echipa națională jucând perfect, așa cum a jucat cu Ucraina, în ultimii douăzecișicinci de ani! Niciodată echipa națională nu a mai avut o asemenea prestație! Au fost o partidă istorică, un rezultat istoric, un joc antologic!

De ce spuneți că a fost chiar cel mai bun din ultimii douăzecișicinci de ani?

Voi țineți minte vreun joc mai bun?! A fost o lecție de fotbal, una pe care Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, și Lucian Burchel, directorul Școlii de Antrenori, ar trebui să o prezinte ca pe o lecție de fotbal pentru cursanții de la Școala de Antrenori! Eu vorbesc acum ca fost antrenor al echipei naționale: luni seară am asistat la o lecție tactică, așa am ajuns la un asemenea rezultat. Chiar dacă adversarii au construit în unele momente, echipa noastră a dominat la toate capitolele: tactică, abordare, condiție fizică.

A existat vreun moment în care v-ați îndoit de victorie?

E adevărat că Ucraina a avut inițiativa în startul jocului și că a avut o posesie și după aceea, dar România a controlat jocul chiar și atunci când nu a avut mingea. L-a controlat prin poziționare. Echipa noastră a absorbit și a înghițit presiunea, iar când și-a creat momentele ei bune a reușit să și finalizeze! Felicitări băieților pentru dăruire, pentru inimile mari de români!

Anghel Iordănescu: ”Am mai avut noi meciuri bune, dar numai de data aceasta am văzut o echipă completă”

Care au fost detaliile din organizare care au făcut diferența?

Jocul naționalei a fost solid din toate punctele de vedere. Poate că altădată ne-am apărat foarte bine. De data asta jucătorii au respectat planul tactic și nu a fost vorba numai despre o apărare bună, am avut contraatacuri cu ieșiri în bloc, am ajuns la finalizare în multe rânduri. A fost un tablou complet. Poate că în alte meciuri am întâlnit adversari mai slabi cu care am fost foarte buni în atac. De data aceasta am văzut o echipă completă, una care nu a lăsat spații, a ținut blocul defensiv sus. La un turneu final să faci presingul agresiv pe care l-am făcut noi! Așa am și marcat primul gol, cu o recuperare după un presing făcut în treimea adversă. Am fost un suporter fericit, așa cum au fost alți treizecișicinci de mii în stadion.

Ce mesaj i-ați transmis fiului dumneavoastră după victoria aceasta?

Nu aș vrea să comentez prea mult despre așa ceva, nu vreau să intru în detalii. L-am felicitat pe Edi, i-am transmis felicitări și pentru jucători, și pentru toți cei care au contribuit la această performanță istorică. Pentru noi este o performanță istorică! Niciodată România nu a câștigat la o asemenea diferență un meci de la un turneu final, fie al mondial sau european.

2 e numărul victoriilor pe care le-a înregistrat România în campionate europene. Precedenta fusese obținută la Euro 2000, 3-2 cu Anglia cu un gol decisiv pe care l-a înscris Ionel Ganea spre finalul partidei

4 turnee finale a adunat Anghel Iordănescu în calitatea de selecționer: CM 1994, CE 1996, CM 1998, CE 2016. După ce a calificat echipa în sferturile de finală la Mondialul din 1994, el a fost premiat ”Antrenorul secolului”

