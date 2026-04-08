Anghel Iordănescu, scrisoare de adio după moartea marelui Mircea Lucescu: „Fotbalul va fi atât de sărac fără el…”

Anghel Iordănescu (75 de ani) și Mircea Lucescu nu au fost simpli adversari, reprezentând echipe rivale, ci doi giganți ce au marcat generațiile următoare de mari fotbaliști, precum „Generația de Aur”, care a adus bucurie în sufletele românilor la Mondialul din 1994 și nu numai. Ieri, 7 aprilie, unul dintre ei s-a stins, lăsând un gol imens în fotbalul românesc. Anghel Iordănescu a transmis un mesaj copleșitor pentru fostul său coleg de cameră, Mircea Lucescu.

Anghel Iordănescu, scrisoare sfâșietoare pentru Mircea Lucescu

În interval de doar câteva luni, România a pierdut doi dintre uriașii săi antrenori. După ce în noiembrie 2025 Emeric Ienei ne-a părăsit, la doar jumătate de an distanță a plecat dintre noi și Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor român din toate timpurile, fiind pe locul al treilea în lume la numărul de trofee câștigate, după Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola.

Cu durere în suflet, Anghel Iordănescu a transmis un mesaj de adio pentru fostul său adversar și coleg, Mircea Lucescu: „E o tristețe enormă și o durere fără margini! Într-un timp atât de scurt l-am pierdut pe nea Imi, acum… și pe Mircea. Doi titani ai fotbalului românesc! Mircea a fost un mare fotbalist, de foarte mare valoare și un antrenor imens! Un antrenor fabulos care a contribuit la dezvoltarea fotbalului. Un antrenor cu care ne-am mândrit toți. Și pe care îl regretăm…

Fotbalul românesc va fi atât de sărac fără Mircea… sunt copleșit de durere. Am pierdut un fost coechipier, dar și un fost coleg de cameră la echipa națională. Să știți că noi am suferit împreună și ne-am bucurat împreună! Am fost și adversari, dar doi adversari care s-au respectat, aflați într-o competiție care ne-a făcut pe amândoi să fim mai buni și care a fost benefică fotbalului românesc. Nu mai am cuvinte… Condoleanțe familiei și drum lin, Mircea! Dumnezeu și Maica Domnului să te odihnească în pace!”, a fost mesajul tulburător al lui Anghel Iordănescu, conform

Cei mai mari fotbaliști și antrenori ai lumii, mesaje de adio pentru gigantul Mircea Lucescu

vestea morții lui Mircea Lucescu a zguduit o țară întreagă. Pe lângă mesajele de la jucătorii de la națională și de la echipele la care a antrenat, personalități din alte sporturi, precum David Popovici sau Lucian Bute, au reacționat la auzul veștii triste.

Mircea Lucescu a fost omagiat chiar și de marile cluburi ale lumii. Real Madrid a postat un comunicat prin care își exprimă regretele chiar în timpul partidei cu Bayern Munchen din sferturile Ligii Campionilor. De asemenea, pe „Il Luce” nu l-au uitat nici foștii elevi din străinătate, care recunosc cu mâna pe inimă că au învățat fotbal de la marele antrenor român, cum ar fi Andrea Pirlo și Hakan Calhanoglu.î

„Mulțumesc pentru tot, Mister. Nu voi înceta niciodată să îți mulțumesc. M-ai crescut ca pe un fiu și mi-ai dat șansa să mă compar cu alții atunci când eram foarte tânăr. M-ai învățat ce înseamnă să iubești acest sport în toate detaliile lui. Nu voi înceta niciodată să îți mulțumesc. Să ai un drum lin, Mister. Mulțumesc, Mircea”, a scris Andrea Pirlo, pe social media.