Anghel Iordănescu se ia de fiul său din cauza arbitrajelor: ”Mă doare că Edi intră în aceeași capcană”

Fostul selecționer al naționalei României, Anghel Iordănescu, s-a luat de fiul său, Edward, și consideră că acesta a picat în capcana de a cricita arbitrajele de care care are parte echipa sa CFR Cluj.

După meciul pierdut cu U Craiova, Iordănescu jr. a lansat o tiradă la adresa lui Ovidiu Hațegan, insinuând chiar că centralul ar fi rău intenționat, CFR fiind dezavantajată clar în toate partidele cu el la centru.

Mai mult ardelenii au dat un comunicat în care îl fac praf pe Hațegan și cer ca acesta să nu mai conducă partidele liderului din Liga 1.

Discuțiile despre arbitraje îl supără pe Anghel Iordănescu, care și-a criticat propriul fiu

Anghel Iordănescu, care astăzi a împlinit 71 de ani, a comentat marele derby dintre FCSB și CFR Cluj, și și-a criticat fiul pentru că a început să vorbească despre arbitraje: ”Chiar am tremurat. Credeam că îmi va strica sărbătoarea, dar în final, bravo lui Burcă că nu mi-a stricat serbarea”.

”Nu țin decât cu echipa națională a Romaniei. Mai țin cu juniorul, indiferent unde ar antrena, și după cu echipa sportivă a Armatei. Mă dau și cu Dinamo dacă ajunge pe acolo Edi. E trist că joacă cele mai bune echipe din campionat și se discută mai mult de arbitraj decât de fotbal.

Mă doare că Edi intră în aceeași capcană și discută despre arbitraj. Am înțeles că în ultima perioadă a facut doi pași în spate. Din păcate, campionatul e influențat de maniera de arbitraj. Toate trei sunt echipe valoroase, competitive”, a declarat Puiu Iordănescu la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Puiu Iordănescu critică mărirea numărului de echipe la 16

”Din păcate, nu vedem un spectacol fotbalistic pe care ni l-am dori cu toții din cauza Federației. E foarte greu să dai totul o dată la trei zile. Indiferent că e vorba de play-out sau play-off. Este adevărat că ne forțează UEFA cu Euro 2020, dar de ce aveam nevoie de 16 echipe anul acesta?

Acest campionat a diluat și valoarea loturilor de jucători. Prin mărirea numărului de echipe, a dus la o epuizare, fiindcă se știa că nu sunt date libere pentru meciuri. Partidele din trei în trei zile influentează, nu va câștiga campionatul echipa cea mai valoroasă, nu va retrograda echipa cea mai slabă. Uitați-vă aseară câte minute s-au jucat. Cât au tras de timp și unii și alții.

Cea mai bună echipă si care vreau să câștige e CFR-ul. Un lot foarte bun și o echipă foarte bună are Craiova. Un lot și cu tineri extrem de talentați are FCSB-ul, iar din punctul ăsta de vedere jos pălăria în fața lui Gigi Becali. Și nu în ultimul rând, am ajuns la CFR, care în ultimii trei ani a câștigat campiontul, a reprezentat România în cupele europene. Repet, nu știu dacă echipa care câștigă campionatul va fi și cea mai valoroasă”, a încheiat Anghel Iordănescu.

