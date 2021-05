Anghel Iordănescu, surprins de un gest făcut de Gigi Becali: ”Nu l-am înțeles”

Anghel Iordănescu s-a arătat dezamăgit de gestul lui Gigi Becali care a încercat prin toate mijloacele să împiedice promovarea celor de la CSA Steaua.

Finanțatorul echipei din Liga 1 se judecă cu CSA Steaua în mai multe procese privind marca, palmaresul, tradiția, istoria sau culorile clubului din Ghencea.

În trecut, Becali a trimis mai mulți jucători de la prima echipă la a doua formație din Liga 3 cu scopul de a pune piedici clubului Armatei, dar acum a anunțat că renunță la această idee.

Un gest făcut de Gigi Becali l-a deranjat pe Anghel Iordănescu

CSA Steaua și FCSB 2 sunt foarte aproape de a se întâlni în finala barajului pentru promovarea în Liga 2. Ambele formații au câștigat în deplasare manșa tur a primului tur al barajului din Liga 3 și sunt favorite pentru accederea mai departe.

”Am văzut că Gigi Becali încerca prin toate mijloacele să se opună promovării Stelei. Nu l-am înţeles”, a declarat Anghel Iordănescu, surprins de gesturile făcute de Gigi Becali împotriva formației din Liga 3.

”El, care totuşi a apărut la Steaua cu mulţi ani din urmă, adus de Gică Hagi. La început nu se pricepea la fotbal, dar încet, încet, se ataşase foarte mult de Steaua stând între noi…”, a spus fostul selecționer al României pentru Look Sport.

Cum a ajutat Becali fotbalul românesc

Însă, Anghel Iorsănescu a avut puterea să recunoască faptul că Gigi Becali are și merite în fotbalul românesc și este de părere că multe cluburi din Liga 1 ar trebui să-i mulțumescă.

”Ca dovadă ca ulterior a ajuns să devină investitorul FCSB-ului. Dar trebuie să recunoaştem că poate şi Steaua avea aceleaşi perspective, cum au avut alte cluburi din Divizia A, dacă nu era Gigi Becali.

Prin ceea ce a făcut a susţinut fotbalul românesc în ansamblu. Faptul că a luat jucători de la Botoşani, de la Viitorul, le-a dat acestor echipe şansa să trăiască”, a afirmat fostul mare antrenor.

Iordănescu, cuvinte de laudă pentru Mircea Lucescu

”Merg la meciurile din prima ligă, am fost şi la Divizia B. Am fost şi la Voluntari, şi la FCSB, şi la Dinamo. Am văzut şi meciurile Rapidului. Mă despart greu de fotbal, văd la televizor foarte multe meciuri.

Îmi este dor de fotbal, dar parcă de o miuță sau de un tenis cu piciorul, în rest m-am liniştit şi din punctul ăsta de vedere mă simt foarte bine.

Mircea Lucescu are dorinţa deosebită de a rămâne un învingător, iar din punctul acesta de vedere ţin să-l felicit. Îi doresc sănătate şi multă putere de muncă. Are pasiune, iar din cauza asta va obţine rezultate”, a încheiat Iordănescu.