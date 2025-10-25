Anghel Iordănescu, ținta principală a comuniștilor după fuga celui mai bun fotbalist român în străinătate. Dezvăluiri din Dosarele Securității

ADVERTISEMENT

El a fost unul dintre puținii fotbaliști care au reușit să plece din țară pe timpul comunismului, iar conform dosarelor, Anghel Iordănescu a fost unul dintre motivele pentru care el și-a dorit atât de mult plecarea în străinătate.

Marcel Răducanu, al treilea fotbalist care a fugit din țară pe vremea comunismului. Cine au fost ceilalți doi

După cariera de la Steaua, și în Elveția, la Zurich. Deși nu îi era permis, el a reușit să fugă din țară și să se alăture celor de la Borussia Dortmund. Cu toate astea, el este doar al treilea fotbalist care a reușit acest lucru, iar Andrei Vochin a povestit despre primii doi români ce au plecat la Frankfurt și Young Boys Berna:

„Marcel Răducanu era jucătorul numărul unu al României, însă intenția lui de a părăsi țara era mai veche. A fost foarte curajos. A plecat în 1981, când era fotbalistul român al anului 1980. Impactul a fost uriaș. A fost o lovitură pentru noi toți. Era a treia plecare a unui fotbalist extrem de cunoscut într-o perioadă foarte scurtă. În 1979 a plecat ilegal din țară Sătmăreanu II de la Dinamo. Apoi, în 1980, când Steaua a jucat la Young Boys Berna, a rămas acolo Viorel Năstase, atacantul lor.

Înaintea acelui meci, Marcel Răducanu era lovit. Totuși, antrenorii i-au zis să vină în deplasare. El a refuzat și a spus cu gura lui: «Decât să mă luați pe mine accidentat, mai bine luați-l pe Viorel Năstase». Așa ajunge el să meargă la Young Boys Berna și se stabilește acolo. Apoi fuge în Germania, apoi în Italia, iar acum nu se mai știe nimic de el. Nici măcar Marcel Răducanu. A dispărut pur și simplu. Nu se știe nici măcar dacă mai e în viață.

Sătmăreanu II rămâne la Frankfurt, Năstase rămâne la Young Boys, iar Marcel Răducanu, când hotărăște să plece din țară, ia numerele de telefon ale celor doi pentru a-i contacta, ca să ajungă și el acolo. El putea să plece mai devreme, iar din discuțiile pe care le-am avut cu el chiar a regretat că nu a făcut asta. În 1979, România a jucat într-un turneu la Toulouse, printre care și Saint-Etienne, iar el a fost jucătorul turneului, în condițiile în care la francezi juca și Michel Platini”, a povestit Andrei Vochin, în cadrul emisiunii „Oldies But Goldies”

Cum a reușit Marcel Răducanu să fugă din țară

Marcel Răducanu avea în cap această fugă de mai mult timp, așa că a avut un plan bine pus la punct. El a mers cu echipa națională în Germania pentru un turneu amical, acolo unde a găsit portița să părăsească stadionul și să-și urmeze visul.

„El se duce în iulie 1981 cu echipa națională la un turneu în Germania, unde au jucat mai multe meciuri amicale cu echipe de club de acolo. Una dintre adversare a fost Borussia Dortmund, iar meciul s-a jucat chiar pe terenul lui Dortmund. El i-a făcut franjuri pe ăia de la Dortmund în prima repriză, iar la pauză i-a zis lui Valentin Stănescu: «Meștere, mă doare genunchiul. Nu mai pot», «Cum, bă, boule! I-ai împachetat pe ăștia și nu mai poți? Trage puțin de tine»; «Nu, domnule, nu mai pot».

A rămas la vestiare, unde a stat puțin cu doctorul Tomescu, după care mi-a povestit că nu a mai rămas nimeni cu el în cabină. «Nu mi-a venit să cred. Mi-am făcut duș, mi-am luat geanta cu ghete și am luat-o ușor. Toată lumea zice că eu am fugit, dar eu am luat-o ușor, la pas. Am trecut pe lângă autocarul nostru, șoferul dormea și am trecut mai departe», mi-a povestit el.

Pe el îl aștepta cel care l-a momit să vină acolo. Un individ pe nume Cornel Popa, care imigrase în Germania și fusese un patron de restaurant cunoscut în România. Pe el nu-l durea piciorul, de fapt. Și-a înscenat totul. El credea că-i va fi mai greu. A fost cea mai ușoară evadare, dacă stai să te gândești cum a trecut Nadia, pe noapte”, a mai spus Andrei Vochin.

Anghel Iordănescu, unul dintre motivele plecării lui Marcel Răducanu din țară

Andrei Vochin explică cum supremația lui Anghel Iordănescu din vestiarul Stelei l-a făcut pe Marcel Răducanu să se simtă mult mai puțin important decât ar fi meritat în mod normal, iar acest lucru i-a făcut dorința de plecare și mai mare:

„Tipul ăsta, Popa, locuia în Hannover. El acolo a semnat primul său contract, nu la Dortmund. Pentru Hannover, actualul club al lui Ghiță, Marcel Răducanu a fost printre cele mai profitabile afaceri din istoria clubului. Ajuns acolo, el a început să dea telefoane, dar spune că asta a fost o mare greșeală. Și-a anunțat soția, cu care avea un copil de doi ani, că nu se mai întoarce. A dat un telefon și la hotelul unde erau cazați ai noștri și a cerut să vorbească cu Munteanu II, „Așchie”, cum îi spuneau, și i-a anunțat că nu se mai întoarce.

Din momentul ăla securitatea a intrat pe fir. Am citit dosarul și acolo am văzut că toți jucătorii echipei naționale au fost luați să dea declarații când au ajuns acasă. Primii au fost cei de la Craiova: Țicleanu, Beldeanu, Cămătaru. Anghel Iordănescu a fost una dintre țintele principale. Au scris acolo că Marcel Răducanu nu-l suporta deloc și că el ar fi fost principalul motiv al plecării sale din țară.

Jupânii vestiarului erau Dumitru, Iordănescu. Marcel Răducanu era foarte talentat, dar era mai mic decât ei. Era greu să le accepte tot timpul supremația. E celebră o fază cu Emeric Jenei, Marcel Răducanu e și el pe acolo. Le vorbea despre fazele fixe. «Cornere: de pe stânga Dumitru cu dreptul, de pe dreapta bate Iordănescu cu stângul. Lovituri libere: de pe stânga Dumitru cu dreptul, de pe dreapta Iordănescu cu stângul. Penalty-uri: Iordănescu numărul unu, Dumitru numărul doi». La un moment dat, Marcel ridică și el o mână și zice: «Nea Emi, pot să bat și eu un aut?». Deși era la fel de talentat, nu era tratat ca un protagonist al echipei. La Dortmund, a dat două goluri într-un 4-4 cu Bayern, unul dintre ele din lovitură liberă.

El, la meciul retur cu Anglia, pe Wembley, după ce a fost protagonistul meciului tur, nu este folosit deloc și Balaci este folosit în locul său. El nu a apucat să joace un minut pe Wembley. Nu că s-a ofticat, am înțeles că a plâns de nervi. Ăla a fost momentul în care și-a spus: «Eu cu prima ocazie plec». În perioada aia eu zic că a fost un jucător neîndreptățit. Pentru mine a fost revoltător că nu a jucat, nu neapărat în locul lui Balaci, dar îi găseai un loc”, a declarat Andrei Vochin la „Oldies But Goldies”

Cum a reacționat Andrei Vochin, copil fiind, la aflarea veștii

În anul în care Marcel Răducanu a fugit din țară, Andrei Vochin avea doar 11 ani și era un mare fan al talentatului fotbalist. El a povestit în cadrul emisiunii „Oldies But Goldies” unde se afla în momentul în care a aflat despre fuga din țară a unuia dintre preferații săi:

„Eram într-un camping cu părinții și era un meci, Steaua cu nu mai știu cine. Eu eram disperat să văd meciul. Am găsit undeva un televizor și m-am lipit de el. Se aduna multă lume să vadă meciul. Când s-au anunțat echipele, Marcel Răducanu nu era în primul 11 al Stelei. Aveam 11 ani, nu se știa că fugise. Meciul era în august și el plecase prin iulie. Încă nu se scursese informația. M-am dus să întreb de ce nu joacă. Toți se fereau să vorbească și îmi ziceau să tac din gură. Unul mai dezghețat mi-a zis: «Băi, puștiule, tu nu știi că a fugit?»

El a fost idolul copilăriei mele. Am izbucnit în plâns. În momentul ăla, am lăsat meciul și am plecat la ai mei. Tata, când m-a văzut, a crezut că m-a bătut cineva. I-am zis că a fugit Marcel, iar el nu înțelegea. Nu a făcut legătura imediat. Nici nu aveai voie să vorbești, să nu faci agitație”, a mai explicat Andrei Vochin.

Cum au reacționat fanii Stelei și ce s-a întâmplat cu familia lui Marcel Răducanu după plecarea din țară

La primul meci pe Ghencea după aflarea veștii, fanii nu au întârziat să înțepe prin strigăte, deși erau conștienți că este un lucru periculos în acele vremuri. Andrei Vochin a povestit și cum a suferit familia lui Marcel Răducanu din cauza plecării sale:

„Publicul, de la primul meci pe Ghencea, a început să scandeze: «Cel mai bun din RSR a rămas în RFG» . În timpul meciului de Liga 1. Cei de la Fotbal minut cu minut au dat sonorul mai încet, să nu se audă. Miza tuturor devenise ca Marcel Răducanu să se întoarcă în țară. Familia Iordănescu se ocupa de acest lucru, încercau chiar să-l șantajeze emoțional, să le pună pe mama și soția lui să se roage de el să se întoarcă.

El a fugit pe 31, iar pe 1 iulie l-au scos din armată. Procesul a început în următoarea săptămână, în așa fel încât să nu fie dezertor. I-au confiscat toată averea. Dacă vezi ce au putut să-i ia din casă… casetofon, bijuterii, televizor. Au luat tot. Soția lui povestea că erau de la mama ei. Nu i le-au luat, dar i-au pus sechestru pe ele. În afară că a plecat, s-a socotit că a prejudiciat Statul Român cu 5656 de lei, contravaloarea echipamentului sportiv pe care-l primise el când a plecat în Germania.

Familia s-a reunit în 1985. Au fost 4 ani în care au stat separați, iar la câteva luni după ce s-a întors a divorțat de soție. Probabil că nu l-a putut ierta. Un singur lucru mi-a spus. Când s-au regăsit în gara din Koln, și-a strâns copilul în brațe, l-a pupat, iar soția abia l-a pupat pe obraz, iar asta crede el că a fost un semn pentru ce avea să urmeze. Se ajunsese în situația ca Dortmund să vrea să plătească României 100.000 de mărci pentru reîntregirea familiei, dar nu s-a putut”, a mai explicat Andrei Vochin.