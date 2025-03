Angie Stone, o cunoscută cântăreață de R&B, a murit într-un accident rutier. Artista avea 63 de ani

Cântăreața R&B Angie Stone a murit la 63 de ani. într-un accident rutier. Tragedia s-a întâmplat după ce artista a plecat de la un concert susținut vineri.

Cântăreața R&B Angie Stone a murit. Artista a fost implicată într-un accident rutier

Vineri, artista a susținut un concert în Mobile, Alabama, un stat din SUA. Sâmbătă dimineața, aceasta se afla într-o dubiță Sprinter, alături de alte nouă persoane care se deplasau către Atlanta, Georgia, însă .

ADVERTISEMENT

Reprezentantul cântăreței . Imediat după accident, nu au fost disponibile detalii despre alte persoane rănite.

“Vocea şi spiritul lui Angie Stone vor trăi veşnic în inimile celor pe care i-a atins. Detaliile cu privire la serviciile memoriale vor fi anunţate de familie în timp util”, a declarat purtătoarea de cuvânt a cântăreței R&B, potrivit .

ADVERTISEMENT

Angie Stone s-a născut în Columbia, Carolina de Sud, și a avut o carieră de 40 de ani în divertisment. La finalul anilor ’70, artista a devenit membră a The Sequence, un grup de rap feminin de pionierat, cunoscut pentru hitul “Funk You Up”.

Mai târziu, aceasta a trecut la muzica neo-soul și R&B, ca artist solo. A lansat mai multe albume, cum ar fi “Black Diamond”, în 1999, și “Mahogany Soul”, în 2001.

ADVERTISEMENT

În 2020, în cadrul unui interviu acordat pentru emisiunea “The Breakfast Club”, Angie Stone a făcut dezvăluiri despre începutul carierei sale și despre cum a reușit să aibă succes cântând piese din mai multe genuri muzicale.

ADVERTISEMENT

“Am fost autodidactă. Am fost înfometată, am fost însetată, am fost ambiţioasă. E vorba de a avea acel microb care spune: ‘Sunt o bandă elastică. Mă poţi întinde, dar nu voi exploda. Voi fi mereu eu însămi”, a povestit artista.

Cântăreața a fost nominalizată pentru primul ei Grammy pentru piesa “More Than a Woman”, de pe albumul Mahogany Soul”, la categoria cea mai bună interpretare R&B de către un duo sau grup vocal.

De asemenea, piesa “U-Haul”, de pe albumul “Stone Love”, a primit o nominalizare pentru cea mai bună interpretare vocală feminină R&B. În 2007, a primit o altă nominalizare pentru piesa “Baby”, de pe “The Art of Love & War”.

Artista a apărut în mai multe emisiuni și filme

Angie Stone a avut, de-a lungul timpului, peste 40 de apariții pe ecran. Unele dintre cele mai notabile sunt aparițiile în emisiunile TV “Girlfriends”. Pentru acest show, a cântat melodia principală, “Moesha”, alături de Brandy Norwood.

A jucat și în câteva filme, cum ar fi “The Hot Chick”, “Ride Along” sau “Scary Mogie V”. Angie Stone avea și un proiect în post-producție. Este vorba despre filmul “Abused”.

În urmă cu câteva săptămâni, Angie Stone a postat un mesaj pe rețelele sociale, în care a spus că mai are multe de oferit privind cariera, după atâția ani de muzică.

“Am fost în joc timp de 50 de ani. Primul meu album solo are 25 de ani. Am muncit mult de-a lungul anilor. Dumnezeu mi-a dat acest dar şi l-am împărtăşit cu lumea. Chiar şi în acest moment îl întreb pe Creatorul meu ce urmează pentru că mai am atât de multe de oferit”, a scris ea.

Artista are un fiu, Michael D’Angelo Archer II, din relația cu colegul ei cântăreț D’Angelo. Fiul regretatei cântărețe este artist, la rândul său, și are numele de scenă Swayvo Twain.