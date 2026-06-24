Anglia a ajuns de râsul lumii la Campionatul Mondial. Cele mai tari glume după meciul cu Ghana. Video

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Anglia a făcut egal cu Ghana în etapa a doua a grupei L de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, într-un meci disputat în SUA, la Foxborough, Massachusetts, în care în prima repriză nu a fost trimis nici măcar un șut pe spațiul porții, iar la final s-a ajuns abia la patru astfel de realizări, trei de partea europenilor, respectiv una pentru africani.

Anglia, ironizată pe internet după 0-0 cu Ghana la Campionatul Mondial

Din acest motiv, fotbaliștii naționalei pregătite de Thomas Tuchel au început la scurt timp după încheierea partidei să fie ironizați pe rețelele de socializare, în primul rând de către propriii fani. În mod special s-a mers pe ideea de plictiseală generalizată care i-a „condus” pe urmăritorii de la TV ai meciului într-o stare adâncă de somnolență.

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În acest sens, au fost folosite chiar mai multe fotografii făcute de-a lungul timpului marelui Diego Armando Maradona în astfel de ipostaze, cu un fundal sonor relevant pentru a sublinia ideea explicată anterior. De asemenea, în aceeași notă, un alt utilizator de pe Twitter a creat un colaj format din mai multe momente relevante în sensul inducerii ideii de plictiseală generată de jocul prestat de cele două naționale în acest meci.

England vs Ghana — Troll Football (@TrollFootball)

The whole match😭 — GWN (@Goalwirenews)

Naționala „celor trei lei”, îmblânzită de Ghana

De asemenea, în același context s-a mai insistat foarte mult și pe ideea că naționala „celor trei lei”, așa cum este supranumită Anglia, a fost „îmblânzită” de către ghanezi fără mari eforturi S-a apelat inclusiv la o imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale, în care trei lei au fost imaginați în timp ce erau închiși într-o cușcă, „supravegheați” atent de către un individ purtând un tricou cu Ghana.

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Three lions — west (@WGeebouy)

— Mmmc (@surewinrr)

Pe de altă parte, și ghanezii au fost ironizați pentru modul în care s-au apărat în acest meci cu Anglia. Nu în ultimul rând, nu a fost „iertat” nici , cel care a dezamăgit în această partidă și a ratat ocazii importante de gol în repriza secundă, din situații din care de obicei este „letal” în fața porții adverse.

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GHANA mission accomplished. — Hlaha@861024 (@Hlaha8610241)