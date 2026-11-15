Sport

Anglia a făcut istorie la Madrid! Blestem de 39 de ani, rupt după 0-3 în minutul 65

Flaviu Popa
15.11.2026 | 23:55
Anglia a facut istorie la Madrid Blestem de 39 de ani rupt dupa 03 in minutul 65
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Victorie mare pentru Anglia în Spania. Foto: Hepta
Spania - Anglia a fost cu siguranță cel mai spectaculos meci al zilei din Nations League. Mai mult, a fost scrisă istorie! În minutul 65, englezii conduceau cu 3-0! Spania a revenit în forță.
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Anglia pornea cu a doua șansă în deplasarea din Spania, contra unei formații care nu a mai pierdut un meci oficial de trei ani. Dacă e să luăm în considerare și partidele amicale, ultima oară când Spania pierduse a fost pe 22 martie 2024, într-un amical cu Columbia disputat la Londra, scor 0-1.

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Chiar și așa, britanicii nu s-au lăsat intimidați și au deschis scorul prin Kane. „Balonul de aur” din acest an a transformat impecabil o lovitură de la 11 metri în minutul 45, astfel că Anglia intra în avantaj la cabine, scor 1-0.  Konsa (’53) și White (’57) au înscris din nou pentru britanici, astfel că tabela arăta un 3-0 neverosimil pentru Anglia.

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Spania a profitat, însă, de un cadou neașteptat făcut de mijlocașul Ellliot Anderson, care a fost eliminat în minutul 63, pentru un fault în careu. Părea să urmeze un adevărat coșmar pentru fanii britanici: în superioritate numerică, spaniolii au început să atace în valuri și să înscrie pe bandă rulantă.

Pentru început, Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri din minutul 65, după care Nico Williams a făcut 2-3 în minutul 75, după o pasă venită de la Yamal. Deși părea că golul 3 sau 4 al Spaniei ar fi o chestiune de timp, britanicii au rezistat eroic și au plecat victorioși de la Madrid.

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Spania nu mai pierduse niciun meci la Madrid de aproape 40 de ani

Ultima înfrângere a Spaniei într-un meci oficial s-a produs pe 28 martie 2023, în Scoția – Spania 2-0. Spania avea deja o serie de 44 de meciuri oficiale consecutive fără înfrângere, fără a lua în considerare finala Nations League pierdută în 2025 cu Portugalia, după un meci egal stabilit la loviturile de departajare.

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Totodată, ultima înfrângere a Spaniei pe teren propriu a fost pe 24 septembrie 2022, scor 1-2 cu Elveția, în UEFA Nations League, la Zaragoza. De atunci, înaintea meciului cu Anglia din 15 noiembrie 2026, Spania disputase 24 de meciuri acasă fără înfrângere.

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Un detaliu și mai interesant, pentru amatorii de statistici: la Madrid, Spania nu mai pierduse din 18 februarie 1987, când Anglia a învins-o cu 4-2, cu patru goluri marcate de Gary Lineker. Așadar, Anglia tocmai a întrerupt o serie de aproape 40 de ani fără înfrângere a Spaniei la Madrid.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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