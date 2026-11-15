Anglia a făcut istorie la Madrid! Blestem de 39 de ani, rupt după 0-3 în minutul 65

ADVERTISEMENT

Anglia pornea cu a doua șansă în deplasarea din Spania, contra unei formații care nu a mai pierdut un meci oficial de trei ani. Dacă e să luăm în considerare și partidele amicale, ultima oară când Spania pierduse a fost pe 22 martie 2024, într-un amical cu Columbia disputat la Londra, scor 0-1.

Anglia a bătut în Spania, într-un meci de povestit nepoților: Kane a înscris și el

Chiar și așa, britanicii nu s-au lăsat intimidați și au deschis scorul prin Kane. „Balonul de aur” din acest an a transformat impecabil o lovitură de la 11 metri în minutul 45, astfel că Anglia intra în avantaj la cabine, scor 1-0. Konsa (’53) și White (’57) au înscris din nou pentru britanici, astfel că tabela arăta un 3-0 neverosimil pentru Anglia.

ADVERTISEMENT

, care a fost eliminat în minutul 63, pentru un fault în careu. Părea să urmeze un adevărat coșmar pentru fanii britanici: în superioritate numerică, spaniolii au început să atace în valuri și să înscrie pe bandă rulantă.

Pentru început, din minutul 65, după care Nico Williams a făcut 2-3 în minutul 75, după o pasă venită de la Yamal. Deși părea că golul 3 sau 4 al Spaniei ar fi o chestiune de timp, britanicii au rezistat eroic și au plecat victorioși de la Madrid.

ADVERTISEMENT

Spania nu mai pierduse niciun meci la Madrid de aproape 40 de ani

Ultima înfrângere a Spaniei într-un meci oficial s-a produs pe 28 martie 2023, în Scoția – Spania 2-0. Spania avea deja o serie de 44 de meciuri oficiale consecutive fără înfrângere, fără a lua în considerare finala Nations League pierdută în 2025 cu Portugalia, după un meci egal stabilit la loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT

Totodată, ultima înfrângere a Spaniei pe teren propriu a fost pe 24 septembrie 2022, scor 1-2 cu Elveția, în UEFA Nations League, la Zaragoza. De atunci, înaintea meciului cu Anglia din 15 noiembrie 2026, Spania disputase 24 de meciuri acasă fără înfrângere.

ADVERTISEMENT

Un detaliu și mai interesant, pentru amatorii de statistici: la Madrid, Spania nu mai pierduse din 18 februarie 1987, când Anglia a învins-o cu 4-2, cu patru goluri marcate de Gary Lineker. Așadar, Anglia tocmai a întrerupt o serie de aproape 40 de ani fără înfrângere a Spaniei la Madrid.