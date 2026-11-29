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Duminică, pe „Emirates Stadium”, meciul de titlu din Premier League s-a terminat nedecis, scor 2-2. În prelungirile partidei, mai exact în minutul 97, practic la ultima fază, „cetățenii” au solicitat acordarea unui penalty după un în propriul careu, cu ambele mâini în principiu, după o lovitură de cap trimisă din apropiere de Gvardiol.

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Nu s-a dictat însă lovitură de la 11 metri, iar ulterior s-a comunicat în mod oficial că s-a considerat că la faza respectivă brațele lui Gyokeres se aflau în „poziție naturală”. Doar că analiștii , respectiv foștii fotbaliști importanți Gary Neville, Jamie Carragher și Micah Richards, nu au fost deloc de acord cu această explicație.

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Ba chiar din contră, au criticat în termeni extrem de duri cele întâmplate pe finalul acestui meci din perspectiva arbitrajului brigăzii conduse de John Brooks. „Nu, nu, (n.r. mâinile lui Gyokeres) nu sunt într-o poziție naturală. Este o decizie șocantă. Uitați-vă la mâinile lui Gyokeres. Este penalty clar. Trebuie să-l acorde. Știți ce aveți de făcut (n.r. la VAR). Știu că e o fază controversată, știu că e o decizie importantă, dar treaba voastră este să sancționați astfel de situații, pentru că ele opresc un gol ca și făcut.g

Are brațele ca un portar. Le ține acolo ca să blocheze mingea. De ce are brațele ridicate așa? Cu cât se uită mai mult la reluare, cu atât încearcă mai mult să se convingă singur de contrariu. A fost un meci grozav, dar afirmația oficialului VAR, cum că ‘brațele sunt într-o poziție naturală’, este greșită. S-a uitat la fază, dar pur și simplu a vrut să rămână egalitate. A fost o decizie prea grea pentru el”, a spus Gary Neville, conform sursei citate.

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Cum au comentat Gary Neville, Jamie Carragher, Roy Keane și Micah Richards

Iar Jamie Carragher a adăugat: „Este o decizie șocantă”. De asemenea, Roy Keane a avut și el cuvinte foarte dure de transmis la adresa arbitrilor de la acest meci: „Ne dă din nou tuturor bătăi de cap. Pur și simplu nu pot să înțeleg. Nu ne vine să credem. Gyokeres știe exact ce face. Dacă s-ar fi acordat, nimeni nu ar fi contestat decizia”.

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Nu în ultimul rând, Micah Richards, fost jucător la Manchester City, a comentat această situație în felul următor: „E o decizie rușinoasă. Toată lumea o să spună ‘ții cu albaștrii’ (n.r. cu Manchester City) sau ceva de genul ăsta, dar e o rușine. Când sari în felul ăsta? Dacă te pregătești pentru impact și ții mâinile așa (n.r. le așază pe piept), înțeleg, dar să nu acorzi lovitură de pedeapsă în ultimele clipe ale meciului e o rușine. Au toate dovezile. E penalty în orice zi a săptămânii, la orice nivel la care privești fotbal. Nimeni nu sare pregătindu-se pentru impact cu brațele întinse în față în halul ăsta. Dacă nu făcea asta, era gol sigur. Nu-mi vine să cred că nu au acordat penalty”.