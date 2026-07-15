Anglia – Argentina, LIVE VIDEO în semifinalele CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

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Anglia și Argentina se întâlnesc pe 15 iulie 2026, în a doua semifinală a Campionatului Mondial găzduit de SUA, Canada și Mexic, într-un nou episod al uneia dintre cele mai mari rivalități din istoria fotbalului internațional. La 40 de ani după „mâna lui Dumnezeu” prin care Maradona îl învingea pe Shilton, Kane și Bellingham se pot răzbuna pe Messi și compania.

Anglia – Argentina LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Anglia 2026-07-15T19:00:00Z Argentina

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

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Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe Anglia – Argentina

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Anglia – Argentina LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în semifinale

Înainte de startul CM 2026, Anglia era a treia favorită la trofeu, Argentina – a cincea, Brazilia fiind pe patru. Practic, calculele hârtiei s-au confirmat și pe teren, cu cele mai bune selecționate de pe fiecare parte a tabloului ajunse în careul de ași. Franța, Spania, Anglia și Argentina.

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Parcursul Angliei la CM 2026

Anglia a câștigat grupa L și a avansat neînvinsă în fazele eliminatorii. Selecționata pregătită de Thomas Tuchel a debutat cu o victorie spectaculoasă, 4-2 împotriva Croației, după care a remizat alb cu Ghana, scor 0-0. În ultimul meci al grupei, englezii au învins Panama cu 2-0 și au terminat pe primul loc.

În șaisprezecimile de finală, Anglia a trecut de RD Congo cu 2-1, apoi a eliminat Mexicul în optimi, scor 3-2. Cel mai dificil test a venit în sferturile de finală, unde „Three Lions” au întâlnit Norvegia. Nordicii au deschis scorul, însă Jude Bellingham a reușit o „dublă”, iar Anglia s-a impus cu 2-1 după prelungiri, obținând calificarea în semifinale.

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Parcursul Argentinei la CM 2026

Argentina și-a confirmat statutul de mare favorită încă din faza grupelor. Campioana mondială a câștigat grupa J după trei victorii consecutive: 3-0 cu Algeria, 2-0 cu Austria și 3-1 cu Iordania. Lionel Messi a fost omul-cheie al debutului de turneu, contribuind decisiv la toate cele trei succese.

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În fazele eliminatorii, drumul sud-americanilor a fost mult mai complicat, deși adversarii nu au venit din elita fotbalului. a trecut de Insulele Capului Verde cu 3-2 după prelungiri în șaisprezecimi, după care a revenit spectaculos de la 0-2 și a eliminat Egiptul cu 3-2 în optimi. În sferturile de finală, formația lui Lionel Scaloni a întâlnit Elveția și a obținut calificarea din nou în prelungiri, scor 3-1.

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La ce oră se joacă Anglia – Argentina și cine transmite la TV

Meciul se dispută miercuri, 15 iulie 2026, în Atlanta, pe una dintre cele mai moderne arene din Statele Unite. Lovitura de start este programată la ora locală 15:00, respectiv ora 22:00 în România. La fel ca aproape toate meciurile de la CM 2026, partida Anglia – Argentina va fi transmisă în direct la tv de Antena 1 și online pe platforma AntenaPLAY.

Când se joacă în finalele CM 2026

Câștigătoarea confruntării dintre Anglia și Argentina va juca finala Campionatului Mondial pe 19 iulie 2026, de la 22:00, la New York, contra XXXXXXXXXXX. Cine pierde între Anglia și Argentina va disputa finala mică, programată pe 19 iulie 2026, de la 00:00, împotriva YYYYYYYYYYYYY.

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Cote pariuri Anglia – Argentina

Anglia și Argentina se întâlnesc pentru a șasea oară la un Campionat Mondial și, până acum, mai mereu au fost meciuri cu scântei. În 1966, căpitanul sud-americanilor a refuzat să iasă de pe teren după ce a fost eliminat de arbitru. În 1986, Maradona a scris de două istorie, mai întâi marcând cu mâna, apoi „golul secolului” după un slalom de 50 de metri printre englezi. În 1998, Michael Owen la doar 18 ani s-a distrat cu defensiva argentiniană, iar Beckham a luat „roșu” după un gest nesportiv. În cele din urmă, Argentina a ajuns în sferturi după lovituri de departajare. Patru ani mai târziu, în 2002, David Beckham și-a luat revanșa marcând singurul gol al meciului, din penalty. Era un meci din grupe, iar sud-americanii au fost eliminați. Acum, în 2026, cotele înclină spre Anglia, care are 2,65 la victorie, iar Argentina – 3,05, cu remiza cotată la 3,00. Așadar ne așteaptă un duel extrem de echilibrat.