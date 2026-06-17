Anglia – Croația, LIVE VIDEO în grupa L de la CM 2026. Ultimele informații, statistici OPTA, live fază cu fază

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Anglia și Croația se întâlnesc din nou la un Mondial după opt ani. În Rusia 2018, englezii au fost nevoiți să se mulțumească doar cu finala mică a turneului, după ce golul lui Mandzukic în reprizele suplimentare i-a eliminat în semifinală. Croația avea să piardă trofeul în fața Franței.

Anglia – Croația LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026 Anglia 2026-06-17T20:00:00Z Croația

Clasament Grupa L

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Group Stage Locul 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Mexic 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 Coreea de Sud 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 ▼ Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 Africa de Sud 1 0 0 1 0 2 -2 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Elveția 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Canada 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Bosnia 1 0 1 0 1 1 0 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Scoția 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 ▼ Maroc 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1 4 ▼ Haiti 1 0 0 1 0 1 -1 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ SUA 1 1 0 0 4 1 +3 3 2 ▼ Australia 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 ▼ Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0 4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Germania 1 1 0 0 7 1 +6 3 2 ▲ Coasta de Fildeș 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 ▼ Curaçao 1 0 0 1 1 7 -6 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Suedia 1 1 0 0 5 1 +4 3 2 ▼ Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1 3 ▲ Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1 4 ▼ Tunisia 1 0 0 1 1 5 -4 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1 2 Iran 1 0 1 0 2 2 0 1 3 Belgia 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Egipt 1 0 1 0 1 1 0 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Arabia Saudită 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Capul Verde 1 0 1 0 0 0 0 1 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Norvegia 1 1 0 0 4 1 +3 3 2 ▼ Franța 1 1 0 0 3 1 +2 3 3 Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0 4 Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▲ Argentina 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 ▲ Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 3 ▲ Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0 4 ▼ Algeria 1 0 0 1 0 3 -3 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ SUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1 2 ▼ Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1 3 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Belgia 1 0 1 0 1 1 0 1 4 ▼ Capul Verde 1 0 1 0 0 0 0 1 4 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1 5 ▼ Spania 1 0 1 0 0 0 0 1 6 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Cehia 1 0 0 1 1 2 -1 0 8 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0 10 ▼ Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0 11 ▼ Senegal 1 0 0 1 1 3 -2 0 12 ▼ Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

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Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți. Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Echipe Anglia – Croația

Formațiile nu sunt disponibile încă.

60 de ani de la singurul trofeu pentru Anglia

Pentru Anglia au trecut 60 de ani de la primul și singurul trofeu major, Cupa Mondială din 1966, jucată acasă. „It’s coming home!” („Vine acasă!”) e refrenul preferat al fanilor celor „Trei Lei”, dar . În 1966 și 2018. În schimb, Croația a atins de trei ori faza semifinalelor și o dată finală. Și de fiecare dată a fost eliminată de viitoarea campioană mondială. În semifinala din 1998 și finala din 2018 a pierdut în fața Franței, iar în 2022 a cedat în fața Argentinei în semifinală. Totuși, trei semifinale în șase participări la Mondial, câte are Croația, e o performanță rară.

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Anglia și Croația sunt favoritele , din care mai fac parte Ghana și Panama.

Cum s-a calificat Anglia la CM 2026

Anglia a avut o campanie de calificare la Mondialul american perfectă! Într-o grupă cu Albania, Serbia, Letonia și Moldova, britanicii au câștigat toate meciurile fără să primească măcar un singur gol. Opt meciuri, opt victorii, 24 de puncte, golaveraj 22-0. Un parcurs de povestit nepoților! Harry Kane a fost principalul marcator, cu opt reușite.

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Cum s-a calificat Croația

Chiar dacă nu s-a ridicat la nivelul Angliei, și Croația a dominat categoric grupa sa de calificare la CM 2026. Modric și compania au jucat cu Cehia, Insulele Feroe, Muntenegru și Gibraltar. Au terminat grupa cu 22 de puncte din 24 posibile și un golaveraj 26-4. Singura formație care i-a smuls un punct a fost Cehia, într-o remiză albă la Praga. Andrej Kramaric a fostul omul de gol al croaților, punctând de 6 ori.

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Cote pariuri Anglia – Croația

De la victoria Croației cu Anglia în semifinala CM 2028, au mai fost alte trei partide directe, iar britanicii au reușit să câștige de două ori și să termine la egalitate o dată. Primele două dueluri au avut loc în Liga Națiunilor, pe final de 2018. A fost 0-0 la Rijeka și 2-1 la Londra. Apoi, la Euro 2021, englezii au câștigat meciul de debut, 1-0 contra Croației. Sunt favoriți și acum, cu o cotă de 1,75, față de 4,85 cât au croații. Remiza e cotată la 3,75. Ultimele meciuri directe n-au fost cele mai generoase în goluri, iar bookmakerii anticipează că la fel va fi și la CM 2026. „Sub 2,5 goluri” are cotă 1,78, iar „peste 2,5” primește 2,05.