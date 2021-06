Cele două naționale au ajuns pe Wembley și sunt pregătite pentru debutul în Grupa D la Euro 2020. Cele două au fost adversare în semifinalele lui World Cup 2018, atunci când croații au avut câștig de cauză și au jucat finala.

Din lotul lui Gareth Southgate lipsesc două nume importante. Este vorba despre fundașul stânga Ben Chillwell, fotbalistul la campioana Europei, Chelsea, și despre , de la Dortmund, care e la un pas să se transfere la Manchester United. Niciunul dintre cei doi nu este accidentat.

