Anglia – Franța, de la ora 21:00 în sferturile de finală de la Campionatul Mondial 2022. Harry Kane contra Kylian Mbappe. Echipele de start

Meciul vedetă al sferturilor de finală la turneul final al CM din Qatar, Anglia – Franța, are loc sâmbătă, 10 decembrie, cu începere de la ora 21:00. Francezii au trecut la pas în optimi de Polonia, scor 3-1, care a marcat golul de onoare abia pe final de joc și Anglia a făcut același lucru cu Senegal, însă africanii nu au reuşit să înscrie.

Anglia – Franța, în sferturile de finală de la Campionatul Mondial 2022

Anglia – Franța este ultimul dintre cele patru sferturi de finală ale Campionatului Mondial 2022 și totodată capul de afiș al acestei faze. Franța este deținătoarea trofeului, cucerit acum patru ani la Moscova, după finala de 4-2 cu Croația. Anglia e ocupanta locului 4 la ultima ediție, învinsă în finala mică de Belgia.

Unde se joacă meciul Franța – Anglia

Confruntarea Anglia – Franța se desfășoară sâmbătă, 10 decembrie, de la ora 21:00, pe “Al Bayt Stadium”, din orașul Al Khor, arena unde pe 20 noiembrie a început spectacolul mondial cu partida Qatar – Ecuador 0-2. Pe stadionul “Al Bayt” au mai avut loc meciurile Maroc – Croația 0-0, Anglia – SUA 0-0, Spania – Germania 1-1, Olanda – Qatar 2-0 şi și optimea Anglia – Senegal 3-0. Se va mai juca aici pe 14 decembrie semifinala cu învingătoarea din acest joc împotriva celei din Maroc-Portugalia.

Cu siguranță cele 68.000 de locuri pe care le are stadionul “Al Bayt” vor fi ocupate până la ultimul în primul rând de zecile de mii de fani ai celor două echipe, un contingent important de suporteri urmând a sosi la Doha în cursul zilei de vineri sau chiar sâmbătă dimineță, după ce și-au achiziționat biletele. Va fi un meci de înalt risc, forțele de ordine fiind suplimentate și pregătite să intervină imediat.

Cine transmite la TV partida

Partida Anglia – Franța se joacă sâmbătă, 10 decembrie, de la ora 21:00, şi va fi televizată în direct şi în exclusivitate pe postul TVR 1 O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

Va fi o nouă zi cu cer senin şi mult soare în Qatar, ceva obişnuit pe durata turneului final şi în general pentru cea mai mare parte a anului în această ţară din Golf. Temperatura nu va depăşi însă la amiază 26 de grade, dar la ora 21:00 vor fi cu trei grade mai puţin.

Tot ce trebuie să știi despre Anglia – Franța, de la Cupa Mondială 2022, dacă jucați la pariuri

Anglia – Franța. deși este un meci echilibrat și cu multe variante de rezultat, va fi un subiect intens pentru pariuri în toate variantele posibile. FANATIK prezintă cele mai importante informaţii înaintea partidei dintre Anglia și Franța.

Ce absenți sunt în partida Anglia – Franța

Anglia îl are absent doar pe jucătorul trimis acasă pe motive personale, fundașul Ben White de la Arsenal. Alt jucător care părăsise cantonamentul, tot pe motive personale, Raheem Sterling, a revenit, poliția rezolvând repede cazul jucătorului de la Chelsea, victima unui jaf în propria locuință, în timp ce familia sa era acasă.

Francezii au avut mari emoții în ultimele zile cu starul Kylian Mbappe, care s-a antrenat foarte puțin, iar într-una din zile chiar deloc. Dar medicii dau asigurări că vedeta lui PSG va fi pe teren, așa încât rămân absenți doar cei deja cunoscuți ca fiind scoși din circuit definitiv la acest turneu final, atacantul Karim Benzema și fundașul Lucas Hernandez.

Premieră, al patrulea meci la CM din Qatar pentru arbitrul brazilian Wilton Sampaio

Arbitrul brazilian Wilton Pereira Sampaio, 40 de ani, este primul cavaler al fluierului care va conduce al patrulea meci la turneul final din Qatar. A început în etapa 1 a grupelor cu meciul Senegal – Olanda 0-2 în grupa A, a continuat în etapa a 2-a cu Polonia – Arabia Saudită în grupa C și a adunat a treia prezență în optimi, cu partida Olanda – SUA 3-1.

Va fi un meci foarte interesant de urmărit și prin prisma faptului că ambele reprezentative au în componență printre tituarii incontestabili mulți jucători tineri, care sunt foarte talentați și evoluează deja la un nivel foarte înalt. Așa ar fi la englezi Jude Bellingham, Phil Foden și Bukayo Saka iar la cocoși Kylian Mbape, Aurelien Tchhouameni sau Marcus Thuram.

Cote la pariuri

, lucru reflectat și prin cotele acordate de casele de pariuri. Franța e văzută ca având totuși prima șansă la cota de 2,50, iar naționala Albionului are 50 de sutimi în plus, adică 3,00. Șansă dublă X2 are cotă de 1,40 iar cota pentru șansă dublă 1X are cotă 1,45. Calificarea Franței are cotă 1,80, iar cea a Angliei are cotă 2,00. Gol marcat Franța 1,35, gol al englezilor 1,40.

Franța și Anglia s-au mai întâlnit doar de două ori la turnee finale de CM, în 1966 și 1982 și de fiecare dată au învins insularii la două lungimi, dar și la turnee finale de EURO, unde niciodată englezii nu au avut câștig de cauză, două succese Franța și trei remize.