Sport

Anglia – Ghana, LIVE VIDEO în grupa L de la CM 2026, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Anglia - Ghana, etapa 2, grupa L de la CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Ciprian Păvăleanu
23.06.2026 | 16:05
Anglia Ghana LIVE VIDEO in grupa L de la CM 2026 etapa 2 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
ULTIMA ORĂ
Anglia – Ghana, LIVE VIDEO în grupa L de la CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
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Anglia și Ghana se luptă pentru prima poziție în clasamentul grupei L, iar selecționata lui Tuchel pleacă cu prima șansă. Ambele formații au obținut victorii în meciurile din prima etapă, după ce britanicii au învins Croația cu scorul de 4-2, în timp ce Ghana a dat lovitura în prelungirile partidei cu Panama.

Anglia – Ghana LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Anglia
Ghana

Clasament Grupa L

Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G
Grupa H
Grupa I
Grupa J
Grupa K
Grupa L
Group Stage
Locul 3
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Mexic 2 2 0 0 3 0 +3 6
2 Coreea de Sud 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Africa de Sud 2 0 1 1 1 3 -2 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Canada 2 1 1 0 7 1 +6 4
2 Elveția 2 1 1 0 5 2 +3 4
3 Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1
4 Qatar 2 0 1 1 1 7 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Brazilia 2 1 1 0 4 1 +3 4
2 Maroc 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 Scoția 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Haiti 2 0 0 2 0 4 -4 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 SUA 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Australia 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Turcia 2 0 0 2 0 3 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 2 2 0 0 9 2 +7 6
2 Coasta de Fildeș 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1
4 Curaçao 2 0 1 1 1 7 -6 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Olanda 2 1 1 0 7 3 +4 4
2 Japonia 2 1 1 0 6 2 +4 4
3 Suedia 2 1 0 1 6 6 0 3
4 Tunisia 2 0 0 2 1 9 -8 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Egipt 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Iran 2 0 2 0 2 2 0 2
3 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Noua Zeelandă 2 0 1 1 3 5 -2 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Spania 2 1 1 0 4 0 +4 4
2 Uruguay 2 0 2 0 3 3 0 2
3 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
4 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Franța 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Norvegia 2 2 0 0 7 3 +4 6
3 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 Irak 2 0 0 2 1 7 -6 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Argentina 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 Iordania 2 0 0 2 2 5 -3 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Columbia 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Uzbekistan 1 0 0 1 1 3 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Anglia 1 1 0 0 4 2 +2 3
2 Ghana 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Croația 1 0 0 1 2 4 -2 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Germania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Franța 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 SUA 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Spania 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croația 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
# Echipă J V E Î GM GP GD Pct
1 Suedia 2 1 0 1 6 6 0 3
2 Brazilia 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Scoția 2 1 0 1 1 1 0 3
3 Olanda 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Japonia 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3
3 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paraguay 2 1 0 1 2 4 -2 3
5 Capul Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
5 Noua Zeelandă 1 0 1 0 2 2 0 1
5 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Spania 1 0 1 0 0 0 0 1
6 Belgia 2 0 2 0 1 1 0 2
7 Portugalia 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cehia 2 0 1 1 2 3 -1 1
8 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1
9 Arabia Saudită 2 0 1 1 1 5 -4 1
10 Bosnia 2 0 1 1 2 5 -3 1
11 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0
11 Iordania 1 0 0 1 1 3 -2 0
12 Senegal 2 0 0 2 3 6 -3 0
12 Turcia 1 0 0 1 0 2 -2 0

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Anglia – Ghana

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Anglia – Ghana LIVE la CM 2026. Ce au făcut echipele în primul joc de la Mondiale

Deși multă lume era reticentă în ceea ce o privește pe Anglia, naționala lui Thomas Tuchel a arătat în primul meci că este o adevărată forță a fotbalului mondial, chiar dacă a jucat împotriva unei reprezentative îmbătrânite a Croației. Britanicii au înscris de 4 ori, chiar dacă au și primit două goluri, și au făcut spectacol în prima etapă din grupă.

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De partea cealaltă, Ghana poate fi o adversară care să pună destule probleme, în frunte cu vedeta lui Manchester City, Antoine Semenyo. Africanii au fost foarte aproape să rateze cele trei puncte în primul meci, cel cu Panama, însă au reușit să înscrie într-una dintre ultimele faze ale meciului și au câștigat cu scorul de 1-0.

La ce oră se joacă Anglia – Ghana și cine transmite la TV

Meciul dintre Anglia și Ghana este programat în seara de 23 iunie, de la ora 23:00 (ora României) și va fi găzduit de Boston Stadium. Partida poate fi urmărită la TV pe Antena 1 și online pe Antena Play.

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Cote pariuri Anglia – Ghana

FANATIK vine în sprijinul dumneavoastră, dacă doriți să includeți acest meci într-un pariu. La SUPERBET, cota pentru victoria Angliei este de 1.23, în timp ce cota victoriei Ghanei este de 13.00. O remiză a primit cota de 6.40. Cei care preferă golurile, pot lua în calcul una dintre variantele „peste 2,5 goluri” sau „ambele echipe marchează: Da”, unde cotele sunt 1.66, respectiv 2.40.

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  • 1,49 este cota SUPERBET pentru pariul „Sub 3,5 goluri” în meciul Anglia – Ghana
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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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