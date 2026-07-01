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Anglia – RD Congo, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real

Anglia - RD Congo, 16-imi CM 2026. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
01.07.2026 | 17:12
Anglia RD Congo LIVE VIDEO in 16imile CM 2026 Statistici OPTA faza cu faza in timp real
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Anglia - RD Congo, LIVE VIDEO în 16-imi CM 2026. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Colaj Fanatik.
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Anglia și RD Congo se întâlnesc pe 1 iulie 2026, în șaisprezecimile Campionatului Mondial, într-un duel care pune față în față una dintre marile favorite ale turneului și una dintre cele mai frumoase surprize. Englezii visează la un nou trofeu, după 60 de ani, în timp ce africanii și-au rescris istoria. Au obținut primele puncte mondiale, dar și o calificare în faza eliminatorie.

Anglia – RD Congo LIVE la CM 2026

Campionatul Mondial 2026
Anglia
RD Congo

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Statisticile nu sunt disponibile.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

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Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți. Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

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Echipe Anglia – RD Congo

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Anglia – RD Congo LIVE la CM 2026. Cum s-au calificat cele două echipe în 16-imi

Anglia a dominat grupa L, din care au mai făcut parte Croația, Ghana și Panama, terminând pe primul loc. Fotbaliștii antrenați de germanul Thomas Tuchel au început perfect, 4-2 cu Croația, apoi au remizat surprinzător cu Ghana, scor 0-0, într-un meci în care au dominat dar nu au găsit drumul spre gol. Ultima etapă a adus o victorie clară, 2-0 cu Panama, succes care le-a asigurat câștigarea grupei. Anglia caută acum drumul spre finală, iar cei mai grei adversari de pe partea ei de tablou sunt, teoretic, Brazilia (în sferturi) și Argentina (în semifinale).

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RD Congo a făcut parte din Grupa K, alături de Portugalia, Columbia și Uzbekistan, și a oferit una dintre marile povești ale turneului. Africanii au remizat în primul meci cu Portugalia, 1-1, apoi au pierdut la limită cu Columbia, 0-1, dar au revenit spectaculos în ultima rundă, când au învins Uzbekistan cu 3-1.  Victoria din etapa a treia le-a adus calificarea în premieră în fazele eliminatorii ale unui Campionat Mondial, o performanță istorică pentru naționala congoleză. RD Congo a fost prima între echipele care au terminat grupele pe poziția a treia.

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La ce oră se joacă Anglia – RD Congo și cine transmite la TV

Partida Anglia – RD Congo se joacă miercuri, 1 iulie 2026, la Atlanta Stadium (SUA), cu începere de la ora 19:00. În România, meciul va fi transmis în direct de Antena 1 și va putea fi urmărit și online pe platforma AntenaPLAY, parte a grupului Antena, care deține drepturile pentru toate cele 104 partide ale turneului.

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Când și cu cine joacă în optimi

Câștigătoarea duelului Anglia – RD Congo va întâlni în optimile de finală învingătoarea partidei Mexic – Ecuador. Acest meci din optimi este programat pe 6 iulie, la Mexico City.

Cote pariuri Anglia – RD Congo

Nimeni nu se aștepta ca RD Congo să facă față Portugaliei în primul meci la CM 2026. Lotul lusitanilor este unul stelar, cu trei câștigători de Champions League, cel mai bun jucător din Premier League și Cristiano Ronaldo vârf de lance. Totuși, meciul s-a terminat la egalitate, iar pariorii care au ales remiza au prins o cotă de peste 5. În ceea ce o privește pe Anglia, era mare favorită cu Ghana, o altă națională din Africa. Și s-a terminat 0-0. Situația cotelor din cele două partide amintite se repetă și acum. Englezii au 1,30 la victorie, rezultatul de egalitate e cotat la 5,35, iar un succes al africanilor vine cu 11,00. Se repetă istoria?

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