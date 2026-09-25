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La doi ani de la finala Euro 2024, Anglia și Spania se întâlnesc din nou și dau și pontul zilei de sâmbătă, 26 septembrie 2026. De această dată, în prima etapă de Liga Națiunilor, în grupa a treia a primei divizii. Va fi cea de-a treia confruntare directă în această competiție, în care englezii au luat bronzul la prima ediție, iar ibericii au jucat ultimele trei finale, câștigând trofeul în 2023.

Pontul zilei de sâmbătă, 26 septembrie 2026: goluri în Anglia – Spania

Anglia și Spania sunt două dintre cele mai puternice selecționate la nivel mondial, dar, în ceea ce privește trofeele, ibericii domină clar. Scorul e 2-1 la Cupe Mondiale, 4-0 la Euro și 1-0 la Ligi ale Națiunilor pentru spanioli. De altfel, Spania a câștigat Mondialul din vară și ultimul European. Dar, sâmbătă, nu se joacă un meci cu trofeul pe masă, ci e doar primul din grupă. Anterior, directele dintre cele două au fost generoase din punct vedere al spectacolului. Și vorbim aici de meciurile oficiale din ultimul deceniu, trei la număr. Toate au avut cel puțin trei goluri pe tabelă și ambele naționale au înscris. În ediția inaugurală de Liga Națiunilor (2018), Spania s-a impus la Londra cu 2-1, iar englezii și-au luat revanșa la retur, cu 3-2. Iar cea mai recentă confruntare a fost în finala Euro 2024, câștigată de iberici cu 2-1.

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Iar meciul de sâmbătă are toate șansele să urmeze aceeași linie. Așa că printre selecțiile de pe Bet Builderul ce formează pontul zilei avem ambele opțiuni: „peste 2,5 goluri” și „ambele marchează”. Luate individual, cotele celor două ar fi 1,78, respectiv 1,63. Iar opțiunea directă „GG și 3+”, are 2,05 la Superbet.

Miza pe vedetele din Anglia – Spania

Însă, pentru a ridica și mai mult cota la acest meci, am selectat alte două pronosticuri. Atenția se îndreaptă acum spre starurile din cele două loturi. Harry Kane și Lamine Yamal sunt cei care ne ajută pe Bet Builder să ajungem la 2,75. au șanse importante să fie protagoniștii întâlnirii de sâmbătă seară. Kane e un marcator pur sânge, dar nu și un nouar clasic. Atât la Bayern, cât și la națională, coboară mult, ajută mijlocul, ba chiar și defensiva. Se implică la construcție, dar e mereu acolo, în careu, gata să trimită mingea în plasă. De partea cealaltă, Lamine Yamal e puștiul teribil al Barcelonei și al Spaniei. Atacant de bandă, ca Messi sau Cristiano Ronaldo când aveau vârsta lui, Yamal e tehnic rapid, intră în centru cu mingea la picior și caută des poarta.

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Și miza e să o găsească măcar o dată contra Angliei. Nu neapărat să înscrie, ci doar să trimită un șut pe poarta adversă. Pentru ultimele două selecții pentru pontul zilei din 26 septembrie sunt „Lamine Yamal peste 0,5 șuturi pe poartă” și „Harry Kane peste 0,5 șuturi pe poartă”. Sunt două opțiuni care intră sfera celor sigure. Iar un indiciu în acest sens sunt cotele Superbet pentru pariurile individuale în aceste două cazuri, 1,26 și 1,28.

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În concluzie, Anglia – Spania, din , este meciul care aduce pontul zilei de sâmbătă, 26 septembrie 2026, printr-un Bet Builder de cotă 2,75 la Superbet. Iar cele patru pronosticuri componente sunt „peste 2,5 goluri”, „ambele marchează”, „Harry Kane minimum un șut pe poartă” și „Lamine Yamal minimum un șut pe poartă”. Să fie verde!