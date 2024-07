Anglia a irosit șansa de a-și trece în palmares primul titlu european din istorie. Naționala ghinionistului Gareth Southgate și a devenit prima echipă națională care pierde consecutiv două finale ale EURO.

Anglia, ținta meme-urilor după ce a pierdut finala UEFA EURO 2024 cu Spania. Foden, „Agentul 007”

Inevitabil, așa cum se întâmplă la meciurile de maximă importanță din fotbalul mondial, internauții și-au pus creativitatea la bătaie și au creat meme-uri care mai de care mai amuzante. Anglia, înfrântă la Berlin, a devenit subiect de glume pe internet.

Harry Kane și Phil Foden au fost principalele ținte ale internauților. Kane, care va împlini 31 de ani la finalul lunii iulie, a fost în topul marcatorilor la EURO 2024, cu 3 goluri. De altfel, internaționalul britanic este un atacant veritabil, .

Internauții s-au amuzat pe seama atacantului, invocând „blestemul Harry Kane”, care nu are niciun trofeu în palmares. Totodată, Phil Foden a fost numit „Agentul 007”, pentru că are 0 goluri, 0 pase decisive și 7 meciuri la turneul final din Germania.

Ce a spus Harry Kane, după Spania – Anglia 2-1 la EURO 2024

Harry Kane și-a găsit cu greu cuvintele după înfrângerea Angliei în finala EURO 2024 cu Spania. Jucătorii naționalei Albionului s-au prăbușit pe gazon după fluierul de final al lui Francois Letexier.

”Este dificil să pun în cuvinte cum ne simțim acum. A fost un meci dificil. Am reușit să intrăm din nou în joc și ne-am chinuit să construim. Să primești gol atât de târziu este foarte greu de digerat.

Am reușit să întoarcem scorul tot turneul. Acum am reușit să egalăm, dar nu am putut să facem următorul pas și să câștigăm. În prima repriză, ne-am chinuit.

Nu am putut să ținem de minge. A doua repriză a fost mai bună și am reușit să marcăm. Am fost prinși cu acea centrare și asta a fost finala. Este o oportunitate ratată.

Nu este ușor să ajungi într-o finală. Trebuie să profiți de această șansă atunci când vine, iar noi din nou nu am făcut-o. Este extrem de dureros și ne va durea mult timp. Gareth va pleca și își va lua ceva timp de gândire. Voiam să câștigăm pentru el”, a declarat Harry Kane.