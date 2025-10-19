Angus Danubius, ferma de Champions League a lui Gigi Nețoiu. Investiția de 6 milioane euro de la Cetate, care uimește Europa! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Nețoiu a trecut de la „leii din Bănie” și „câinii roșii” la tăurașii Black Angus. Fostul acționar de la Craiova și Dinamo a investit șase milioane de euro într-o fermă ultramodernă, înființată în județul Dolj, pe malul Dunării, la o aruncătură de băț de Portul Cultural Cetate.

Inaugurare cu fast oltenesc sub tricolorul românesc la ferma lui Nețoiu

Ferma a fost inaugurată sâmbătă, 18 octombrie, cu muzică populară, must, gogoși și scovergi. La eveniment au fost prezente numeroase personalități, printre care ministrul Agriculturii Florin Barbu, senatorul Paul Stănescu, fostul premier Adrian Năstase, foști jucători ai Craiovei Maxima, „vecinul“ Mircea Dinescu, Victor PițurNicolae Badea sau Dumitru Dragomir.

Ferma lui Gigi Nețoiu pare desprinsă din filmele americane

Black Angus Danubius, cea mai modernă fermă de vaci de acest soi din Europa, după cum declară însuși Nețoiu, a fost ridicată în doar șase luni și se întinde pe 180 de hectare. Cu garduri electrice întinse pe 25 de kilometri, camere de supraveghere, senzori cu infraroșu, puțuri la 90 de metri, saivane automatizate și o curățenie impecabilă, complexul pare desprins dintr-un film american – un adevărat Southfork (pentru iubitorii serialului Dallas) sau Yellowstone (pentru cei care preferă serialul mai recent cu Kevin Costner).

Totul este computerizat, iar activitatea fermei este coordonată de doar cinci angajați. Până și drumul este nou, atât de nou încât nici măcat GPS-ul nu-l găsește încă!

Gigi Nețoiu, de la acționar în fotbal la crescător de vite

Decizia de a investi la coada vacii nu e pentru oricine, „dar , a fost o alegere firească”, ne-a mărturisit Gigi Nețoiu. Îl doare faptul că țăranii nu mai cresc vaci așa că a decis să schimbe lucrurile și poate chiar să dea un exemplu: „Satul românesc a dispărut. În Cetate, până să venim noi, mai erau doar 13 vaci“.

Trecerea de la fotbal la creșterea animalelor nu a fost dificilă, iar alegerea locului fermei, aproape de locurile natale, este una de suflet. Plus că Gigi Nețoiu, sau „Comandantul“, așa cum îl știe lumea, avea și înainte investiții în agricultură.

„Eu aveam 2500 de hectare, de 22 de ani investesc aici. Și am zis să fac ceva și pentru cultura mare, dar și să fiu mai aproape de părinți. Eu am fost singur la părinți, din ’80 sunt la București, așa că încerc să stau aproape de mama, să nu îmi pară rău când nu va mai fi“.

Ferma de vite a lui Gigi Nețoiu, un proiect amânat 13 ani

Ideea unei ferme de vite nu e una recentă pentru Gigi Nețoiu, care ne-a mărturisit că primele planuri în acest sens le-a pus pe hârtie cu Adrian Năstase în urmă cu mai bine de un deceniu.

„Proiectul a început după ce domnul ministru Barbu mi-a dăruit, în decembrie, 30 de oi Merinos. Dar eu împreună cu domnul Năstase aveam în plan un proiect cu vaci Charolaise acum 13 ani, dar arestarea a întârziat totul. Când am văzut prețurile scăzute la cereale după izbucnirea războiului din Ucraina, am decis să nu mai vindem grâul și porumbul, ci să-l transformăm în carne de calitate, aici, acasă”.

De ce Black Angus și nu o rasă românească

Până la urmă, Gigi Nețoiu a ales rasa Black Angus pentru rezistență și calitatea excepțională a cărnii.

„Angus e singura vacă ce a rezistat în Alaska, la -35°C. E o rasă liberă, nepretențioasă și oferă o carne premium, a doua în lume după Kobe – dar naturală, nu forțată”.

Ferma de 1500 de capete și visul spre 3000

În prezent, ferma are 500 de vaci-matcă și 500 de viței, dar investitorul are planuri mari.

„Mai construim încă un grajd. Capacitată va fi de încă 500. Deci facem cam 1500 de capete, anul ăsta! Țelul nostru este să dublăm efectivul, să ajungem la 3000 de capete, adică să avem cam 7-800 de vaci mamă și o mie și ceva – două mii de viței“.

Hrănire „ca la carte”. Gigi Nețoiu și-a angajat specialiști de top

Vitele provin de la ferma Karpaten Meat din Sibiu și sunt hrănite ca la carte, după o schemă pusă la punct de medici veterinari. „Colaborăm cu cei mai buni medici, totul e automatizat, se respectă rațiile, fiecare adaptată pe vacă sau pe vițel“.

Datorită investițiilor precedente făcute de omul de afaceri în zonă, nu există niciun risc ca animalele să rămână fără hrană. „Avem stocuri pentru 2 ani. Avem siloz la Poiana Mare cu 15.000 de tone, plus ce avem aici, așa că avem stocuri pentru 2 ani pentru 2000 de capete“.

Impresii la… coada vacii

Printre cei care au venit să vadă s-a numărat și fostul ministru Petre Daea. După ce a dat o tură prin fermă să vadă animalele, saivanele, oamenii, fostul oficial s-a declarat impresionat de ce a găsit. Apoi, șugubăț, a încercat să combată mitul legat de poluarea cauzată de vaci:

„În România, avem zece milioane de mașini și doar un milion de vaci. Vaca are doar o ‘țeavă de eșapament’, spre deosebire de mașinile moderne care au două”, spune fostul oficial. El adaugă în același stil: „Să nu uităm că vaca este, practic, a doua mamă a omului“.

Ferma lui Gigi Nețoiu se potrivește perfect cu planurile ministrului Agriculturii

De la un asemenea eveniment, nu avea cum să lipsească Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care a declarat:

„Ne interesează foarte mult ca aceste investiții să continue pentru că Ministerul Agriculturii a semnat în ultimii doi ani foarte multe contracte de procesare. După finalizarea acestor unități de procesare în următorii 3 ani, trebuie să ne asigurăm materia primă. Noi ne dorim alimente procesate în România, dar ne dorim ca aceste alimente să fie procesate cu materie primă realizată de către fermierii noștri.

Următoarea etapă va fi practic și o modificare, așa cum am făcut și în anul 2023, când am ajuns la Ministerul Agriculturii, de a integra vegetalul în zootehnie și practic am venit cu o subvenție suplimentară atât la vaca de lapte, dar și la vaca de carne, de 230 de euro pentru porumbul siloz. Am notificat Comisia Europeană pentru anul următor, ca și partea de lucernă să intre pe sprijin cuplat. Practic va mai veni încă o subvenție în plus, de încă 230 euro pe hectar, atunci când integrezi unitate vită mare.

În momentul de față cred că succesul României, dar și al agriculturii, este de a integra cerealele în fermele de zootehnie, dar, bineînțeles, și unitățile de procesare. (…) Să avem plusvaloare la alimente. Acesta este succesul“.

Ferma e inaugurată, Gigi Nețoiu se întoarce la familie

Cel mai mare succes al lui Gigi Nețoiu este faptul că-și ține familia aproape. Omul de afaceri recunoaște că munca intensă la Cetate l-a ținut departe de familie, în special de fiul său, David, în vârstă de 10 ani.

„Am fost doar de șase ori în București în ultimele șase luni. David mi-a simțit lipsa, dar m-a înțeles. I-am promis că după inaugurare, vom sta mai mult timp împreună“, a declarat noul fermier.

Și, cum este om de cuvânt, după ce a pus totul în ordine la Cetate, Gigi Nețoiu își ia băiatul și merg împreună într-o binemeritată vacanță în Dubai.

Black Angus Danubiu, mai mult decât o afacere, o investiție de suflet

Gigi Nețoiu a fost implicat în multe afaceri de-a-lungul timpului. De la Vincon la Meda și numai, dar a recunoscut că ferma de vite de la Cetate este proiectul în care a pus cel mai mult suflet.

„E cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Niciodată nu am investit atâta pasiune ca aici. Iubesc animalele — m-am născut la țară, cu vaci și oi.”

David, fiul său, împărtășește pasiunea tatălui: îi place să hrănească vacile în loc să stea pe telefon, semn că spiritul de gospodar se moștenește.

Viitorul sună roz, chiar dacă vacile sunt negre

Ferma de la Cetate transformă cerealele oltenilor în carne premium destinată exportului. Cum Europa se confruntă cu un deficit de carne de vită, România are potențialul de a deveni un jucător important.

Black Angus Danubius este dovada că visul oltenesc poate deveni realitate cu ambiție și multă, multă muncă. Pentru Gigi Nețoiu, fiecare muget e un semn de profit. Nu de alta, dar carnea „Made in Oltenia” se pregătește să ajungă pe mesele celor din „liga mare a banilor”.

Black Angus – Regina cărnii de vită

Originară din Scoția, rasa Aberdeen Angus este una dintre cele mai populare din lume. Și este apreciată, în special, de consumatori. În SUA, de exemplu, rasa Angus este considerată de cea mai bună calitate și predomină piața.

Femelele cântăresc în jur de 550 kg, iar taurii circa 850 kg.

Carnea este marmorată (grăsimea este prezentă între fibrele musculare), fragedă și suculentă, având un randament la sacrificare de 60–70%.