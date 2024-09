Ani grei de închisoare pentru amantele ucigașe din Bihor. Au vrut să comită crima perfectă, dar au ajuns să se acuze reciproc

Tribunalul Bihor le-a condamnat pe Annamaria Ruba și Tunde Katalin Venkli, precum și pe complicele lor, Ioan Nagy, la ani grei de închisoare. Ei au fost găsiți vinovați de uciderea cu sânge rece a unui bărbat, la sfârșitul anului 2021. Victima, Istvan Venliki, era soțul lui Katalin și vărul primar al Annamariei. Cele două femei aveau însă o relație amoroasă și au stabilit că singurul mod în care pot scăpa de soțul incomod era să-l ucidă. Katalin și Istvan erau părinții a doi copii.

Procurorii, șocați de povestea amantelor ucigașe

Annamaria Ruba a fost condamnată la 23 de ani de închisoare pentru . În cazul ei, instanța a dispus prelevarea de probe biologice în vederea introducerii în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare, care include profilele genetice ale celor mai periculoși infractori.

Tunde Katalin Venkli s-a ales cu 18 ani pentru complicitate la violență în familie sub forma omorului calificat. Ioan Nagy, asasinul angajat de cele două femei pentru a-i suprima viața lui Istvan, va rămâne 25 de ani în spatele gratiilor. și a fost deja atacată cu apel.

Judecătorii au considerat că inculpații au ales să suprime viața victimei ”printr-o violență deosebită”, după ce au atras-o într-o locație pustie, pe timp de noapte, acolo unde au lovit-o cu un cuțit și un topor. Scena crimei i-a șocat inclusiv pe procurori, care au spus, în instanță, că e greu de imaginat că asemenea fapte se pot întâmpla în realitate.

Femeile căutau otravă pe Google

Povestea crimei pasionale de la Bihor este demnă de o ecranizare de succes pe Netflix. Katalin și Istvan au avut o relație cu suișuri și coborâșuri, iar în urmă cu mai mulți ani au decis să divorțeze.

În 2017, cei doi au decis să se recăsătorească, însă doar de dragul copiilor, care să nu simtă lipsa unuia dintre părinți. În realitate, mariajul era mai mult unul formal, înțelegerea lor fiind ca fiecare să se poată vedea și cu alți parteneri.

Lucrurile s-au schimbat în 2021, când Istvan a început să insiste pe lângă soția lui să-și reia viața de cuplu în sensul larg al cuvântului. Problema este că femeia nu mai simțea nimic pentru el, ba chiar își găsise fericirea în brațele verișoarei soțului, Annamaria.

Amanta lui Katalin era, însă, și foarte geloasă, iar aceasta nu a putut să accepte că partenera ei s-ar putea întoarce în patul conjugal. Ea a amenințat-o pe soția infidelă că o va părăsi și a pus-o să aleagă între ea și soțul ei. Până la urmă, cele două femei au ajuns la concluzia că singurul mod în care pot scăpa de Istvan era să-l omoare. Doar că nu știau cum.

În primă fază, amantele ucigașe au început să caute pe Google informații despre substanțe otrăvitoare care nu pot fi detectate la autopsie. Pentru că nu au fost mulțumite de rezultatele căutării, ele s-au gândit că mai bine ar angaja un asasin.

Amanta soției victimei: ”Ea m-a manipulat”

Așa a apărut în scenă Ioan Nagy, un interlop din Valea lui Mihai, care a cerut 8.000 de euro să ducă planul la îndeplinire. Pe 21 decembrie 2021, Annamaria l-a sunat pe Istvan și i-a spus că a rămas în pană cu mașina, la marginea unei păduri. Ajuns la fața locului, Nagy l-a lovit cu un topor în cap, iar Ruba l-a atacat cu un cuțit. După ce l-au omorât, ele au ascuns cadavrul pe câmp.

Audiată în instanță, soția infidelă le-a spus judecătorilor că nu se consideră vinovată și că nu a purtat nicio discuție cu asasinul. În schimb, ea a dat vina pe gelozia Annamariei și a susținut că aceasta a avut ideea de a-i ucide soțul.

De cealaltă parte Ruba a declarat că regretă fapta și că a fost manipulată de amanta ei. ”Din păcate, în acea perioadă am fost foarte influențată. Ea știa cum mă poate manipula și astfel, am recurs la săvârșirea acestei fapte. Îmi pare rău, dacă aș putea să întorc timpul, niciodată nu aș mai vorbi cu această femeie. Nu am avut niciodată probleme cu poliția”, a declarat Annamaria Ruba în instanță.