ANI îl ”vânează” pe Radu Mazăre până în Madagascar pentru un milion de euro. Povestea contului-fantomă din Israel

Agenția Națională de Integritate a început demersurile pentru confiscarea unor sume de bani pe care Radu Mazăre nu le-ar fi putut justifica în perioada în care era primar al municipiului Constanța.

Radu Mazăre, chemat de urgență la Constanța. ANI îl acuză că nu poate justifica aproape un milion de euro

În luna decembrie, Radu Mazăre este convocat la Curtea de Apel Constanța, acolo unde va avea loc primul termen din procesul pe care ANI (Agenția Națională de Integritate) i l-a intentat. Dosarul a fost întocmit în 2015 dar a ajuns pe rolul instanței abia zece ani mai târziu, având ca obiect ”controlul averilor”.

În 2015, ANI anunța printr-un comunicat de presă că i-a găsit lui Radu Mazăre suma de 779.057 euro, într-un cont din Israel. Banii nu apăreau în declarația de avere a fostului edil. Alți 137.570 euro și 143.818 fuseseră identificați de inspectorii ANI cu prilejul unui control demarat în 2009, când Mazăre era deputat.

ANI, în 2015: ”Am solicitat începerea acțiunii de control”

”Agenția Națională de Integritate a solicitat Comisiei de cercetare a averilor de pe lângă Curtea de Apel Constanța extinderea acțiunii de control cu privire la diferența nejustificată între averea dobândită și veniturile realizate de către RADU ȘTEFAN MAZÃRE, având în vedere suma identificată de inspectorii de integritate, în cuantum de 779.057 euro, reprezentând mai multe depozite într-un cont deschis de către acesta la o unitate bancară de pe teritoriul statului Israel, sucursala Netanya.

Precizăm că această sumă cu caracter nejustificat a fost identificată în același dosar în care Agenția Națională de Integritate a solicitat, la data de 23 iunie 2015, Comisiei de Cercetare a averilor de pe lângă Curtea de Apel Constanța, începerea acțiunii de control cu privire la o diferență nejustificată în cuantum de 137.570 euro și 142.818 lei, între averea dobândită și veniturile realizate în perioada exercitării mandatelor de primar (iunie 2008 – mai 2015) de către Radu Ștefan Mazăre”, se arată într-un comunicat al Agenției Naționale de Integritate din 2015.

Povestea contului din Israel. Radu Mazăre a explicat de unde veneau banii și de ce nu i-a declarat

În replică, Radu Mazăre a declarat într-un interviu acordat unui post de televiziune că ”banii din cont erau parte a unei înțelegeri financiare ce nu trebuiau declarați în declarația de averea”. Legea spune, însă, că declarația de avere trebuie să conțină toate activele financiare și veniturile declarantului și ale membrilor familiei, fără vreo excepție referitoare la o eventuală ”înțelegere financiară”.

Contul din Israel a devenit, ulterior, obiectul unui dosar de luare de mită în cazul locuințelor sociale din cartierul Henri Coandă. că a primit aici sume mari de bani de la afaceristul Avraham Morgenstern, trimis și el în judecată în același dosar, alături de ex-senatorul Alexandru Mazăre (fratele lui Radu Mazăre). De asemenea, contul ar fi fost alimentat și de Elan Schwartzenberg. Mazăre le-a spus judecătorilor că acesta opera ”de facto” respectivul cont bancar și că b .

Mazăre spune că banii erau ai lui Elan Schwartezenberg

„Dânsul urma să pună bani în acel cont de-a lungul timpului, de ordinul zecilor-sutelor de mii de euro, în funcţie de disponibilităţile sale. Eu eram titularul contului, dansul doar avea procura respectivă. El făcea viramente în acel cont.

Acest acord s-a concretizat în două afaceri imobiliare, una în Brazilia si una în Madagascar. Erau anumite ţări în care Elan nu mergea, pentru că era israelian. În 2003 Elan a început să transfere bani în acel cont. Până în 2011 cred că în contul acela au intrat din contul personal al lui Elan sau din conturile firmelor sale aproximativ un milion de euro. (…)

Nu am declarat acel cont în declaraţia de avere. Deși eram titularul contului, banii nu erau ai mei, ci ai lui Elan. Dacă l-aș fi declarat, ar fi trebuit să explic de unde provin banii respectivi”, a declarat Radu Mazăre în fața judecătorilor.

Și fratele lui Radu Mazăre, prins în afacere. Alexandru a ajuns cercetat de ANI, dar a primit și o condamnare

În 2007 și 2008 au fost achiziționate două terenuri în Santos, Brazilia, a mai spus Mazăre. Acestea au fost trecute pe numele lui Alexandru Mazăre, dar în tranzacție s-au folosit și bani dintr-un cont care aparținea fratelui edilului, care avea o înțelegere asemănătoare cu Elan Schwartzenberg. ”Am folosit bani si din contul fratelui meu Alexandru, pe care era titulară si prietena lui, Ema Gavrilă. Acel cont era alimentat tot de Elan, dar banii cash îi primea de la Gavrilă în Romania”, a mai dezvăluit Radu Mazăre.

Fratele lui Mazăre a recunoscut în fața judecătorilor că banii care se mai aflau în contul său în 2011 au fost folosiți în afacerea din Madagascar.

Alexandru Mazăre: banii au fost invstiți în Madagascar

“În 2011, m-am deplasat în Israel cu Ema Gavrilă pentru a închide contul. Pentru această operațiune era nevoie de amândoi. Închiderea contului s-a realizat la cererea ei pentru că dorea să lichideze contul și să investească banii în proiectul din Madagascar”, a spus fratele lui Mazăre. În aprilie 2012, Radu Mazăre a semnat contractul de concesiune a 1,8 hectare de teren în Madagascar. Documentul se întinde pe 99 de ani.

În mai 2022, Alexandru Mazăre a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în dosarul Henri Coandă. Radu Mazăre și Avraham Morgenstern au fost achitați.

În prezent, și fratele lui Radu Mazăre este vizat de o acțiune în instanță a Agenției Naționale de Integritate. Acesta vizează ”existența unei diferențe nejusitificate în cuantum de aproximativ 210.775 euro între averea dobândită și veniturile realizate în perioada exercitării mandatului de senator în Parlamentul României”.

Cât durează confiscarea averii. Cătălin Cherecheș a stat cinci ani în tribunal, dar decizia nu este definitivă

Ambele proceduri din cazul fraților Mazăre fuseseră suspendate de Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Constanța pentru că sumele identificate de ANI erau vizate de DNA în dosarul penal finalizat în 2022, cu o condamnare a lui Alexandru Mazăre.

Procesele deschise de ANI împotriva fraților Mazăre s-ar putea întinde pe mai mulți ani. În primă fază, instanța verifică dacă cererea de sesizare a Comisiei de cercetare a averilor este întemeiată. Dacă răspunsul este pozitiv, comisia demarează un control al averii pe baza raportului ANI, după care, în funcție de rezultat, înaintează acțiunea la Curtea de Apel. În această etapă, statul român, prin ministerul Finanțelor Publice, se constituie parte în litigiu pentru recuperarea sumelor de bani.

În septembrie 2025, Cătălin Cherecheș, fost primar al municipiului Baia Mare, a pierdut procesul cu ANI, fiind obligat să vireze circa 2,7 milioane lei, sumă nejustificată, statului român. Procesul a durat cinci ani dar hotărârea Curții de Apel Cluj nu este definitivă.