ANI verifică averea deputatului Marilen Pirtea după spargerea unei vile nedeclarate: ”Vă pot confirma”

Deputatul liberal Marilen Pirtea riscă nu doar să rămână fără bijuteriile furate în urma spargerii locuinței sale din comuna Dumbrăvița, județul Timiș, petrecute pe 24 ianuarie, ci și să fie acuzat de ANI că ar fi obținut bunuri din venituri nedeclarate. Locuința vizată de hoți nu este menționată în declarația de avere a parlamentarului, așa cum a recunoscut chiar parlamentarul.

Dosar de verificare a averii, în lucru

„Nu pot să vă spun dacă am deschis un dosar de evaluare a integrității și a veniturilor domnului deputat în urma acestui incident – furtul unor bunuri din locuință -, însă vă pot confirma că averea sa este verificată de Agenția Națională de Integritate. Este tot ce pot comenta în acest moment”, a declarat pentru FANATIK un reprezentant al conducerii interimare a ANI.

Acesta a confirmat că locuința din Dumbrăvița nu apare în declarația de avere depusă de Marilen Pirtea în 2025. Declarațiile de avere nu mai sunt publice de la jumătatea anului trecut, însă ele continuă să fie depuse de parlamentari și alți demnitari, informațiile fiind accesibile exclusiv inspectorilor de integritate. La solicitarea scrisă transmisă ANI privind momentul declanșării verificării averii deputatului PNL, instituția nu a oferit un răspuns oficial referitor la data începerii controlului.

Locuia într-o vilă pe baza unei promisiuni de vânzare-cumpărare

este deputat PNL din 2016, aflându-se la al treilea mandat. Totodată, este rector al Universității de Vest din Timișoara și consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Este considerat unul dintre potențialii candidați pentru a-l înlocui pe Daniel David la conducerea Ministerului Educației.

FANATIK a încercat să obțină un punct de vedere al deputatului cu privire la verificarea averii sale de către ANI, însă acesta nu a răspuns apelurilor și mesajelor transmise. Ulterior, într-o postare publicată pe Facebook, Marilen Pirtea a explicat că locuia într-o vilă pentru care avea doar un contract de „promisiune de vânzare-cumpărare”, motiv pentru care imobilul nu a fost trecut în declarația de avere.

„Imobilul în care locuiesc nu îmi aparține și, tocmai de aceea, nu figurează în declarația mea de avere. Există o promisiune de vânzare-cumpărare, încheiată la notar, cu proprietarul de drept. Până la finalizarea tranzacției și transferul dreptului de proprietate, imobilul nu poate fi declarat ca bun personal”, a scris deputatul.

Experți consultați de FANATIK susțin că astfel de situații, în care o locuință este utilizată înainte de finalizarea tranzacției, nu sunt frecvente.

Au fost furate bijuterii în valoare de 85.000 de euro în declarația de avere

Pe 24 ianuarie, locuința lui Marilen Pirtea din Dumbrăvița a fost spartă în cadrul unei serii de furturi care au vizat mai multe imobile din localitate. Potrivit unui comunicat oficial al Poliției, hoții au furat bani și bunuri în valoare de aproximativ 500.000 de euro și 2.500.000 de lei. Surse apropiate anchetei au declarat pentru FANATIK că, din locuința deputatului, ar fi fost sustrase bijuterii. Contextul este relevant în condițiile în care, în ultima declarație de avere, Pirtea menționa ceasuri și bijuterii din aur, cu o valoare estimată de 85.000 de euro.

Anchetatorii suspectează că autorii furturilor știau că locuințele vizate nu erau dotate cu sisteme de alarmă sau camere de supraveghere, fapt care le-ar fi facilitat accesul și retragerea rapidă. Incidentul a fost confirmat și de Marilen Pirtea pentru , acesta precizând că locuința a fost spartă în lipsa sa. „E revoltător să ți se invadeze spațiul intim. Nu țin bani acasă, îi țin la bancă, și nici bunuri de valoare”, a declarat deputatul.

Poate rămâne și fără contravaloarea vilei

Un fost șef al ANI ne-a declarat că în astfel de cazuri persoană verificată riscă sancțiuni din partea agenției dacă se constată diferențe nejustificate între venituri și avere. „Acestea pot include sesizarea instanței pentru confiscarea părții nejustificate a averii, interdicția de a ocupa funcții publice timp de 3 ani și sesizarea Parchetului”, ne-a explicata acesta.

Averea declarată a lui Marilen Pirtea

Potrivit declarației de avere depuse la finalul anului 2024, Marilen Pirtea și familia sa dețin trei terenuri: un teren intravilan de 555 mp în Timișoara (cumpărat în 2003), un teren extravilan de 10.000 mp în Giarmata (achiziționat în 2008) și un teren agricol de 2.500 mp în Gărâna (Caraș-Severin), moștenit în 2024.

La capitolul clădiri, deputatul declară cinci proprietăți, toate deținute în cotă de 50%: două apartamente în Timișoara, o casă de locuit în Timișoara, un apartament în Năvodari și o casă de vacanță în Gărâna.

De asemenea, Pirtea deține un autoturism BMW (2022), o motocicletă Triumph (2023), bijuterii și ceasuri din aur estimate la 85.000 de euro, precum și conturi bancare și depozite în lei și euro. În plus, a acordat un împrumut de 200.000 de euro unei persoane fizice și un împrumut de 198.000 de lei către PNL pentru campania electorală din 2024.

Cine este Marilen Pirtea

Marilen-Gabriel Pirtea (n. 28 noiembrie 1973, Ștei) este profesor universitar și rector al Universității de Vest din Timișoara din 2012. Este vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor și a ocupat funcții de conducere în alianțe universitare europene. A fost consilier onorific al fostului premier Nicolae Ciucă și este, în prezent, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, pe domeniile educației și cercetării. Cariera sa a fost marcată și de controverse, inclusiv acuzații de posibil plagiat semnalate public în 2016, aspecte asupra cărora Pirtea a oferit explicații la acel moment.