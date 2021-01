Ania Caill, schioarea de top a României, refuzată la CM: “Plânge în cameră!” / “Nu are nici viză medicală”. Exclusiv

Scandal uriaș între Federația Română de Schi și Biatlon și echipa sportivei Ania Caill. Schioarea cu cele mai bune rezultate ale României în Cupa Mondială nu a fost trecută de Federație pe listă pentru Campionatele Mondiale care urmează să se desfășoare la Cortina D’Ampezzo, între 8 și 21 februarie.

Termenul limită de înscriere a fost 18 ianuarie, însă Federația a refuzat să o includă pe listă, în ciuda faptului că echipa sportivei a făcut toate demersurile ca ea să reprezinte România la Campionatele Mondiale. Ania Caill este cel mai bine cotat sportiv din România în clasamentul Federației Internaționale fiind pe locul 84 la proba de coborâre și 142 la Super-G.

Cu toate acestea, numele sportivei legitimate la Corona Brașov nu apare pe listele pentru Campionatul Mondial. Ioan Achiriloaie, reprezentantul Anei Caill a dat un interviu tăios pentru FANATIK prin care i-a atacat dur pe cei din Federație pentru această decizie neînțeleasă:

Ania Caill, schioarea de top a României, refuzată la CM: “Numai lozinci și minciuni”

“Singura problemă în toată chestia asta se numește Puiu Gaspar, secretarul general al Federației care conduce un for de unul singur. El spune că Ania nu mai este în lot pentru că s-au luat niște decizii și că ea nu mai merită să fie în lot. Numai lozinci și minciuni. Faptul că el spune că investește în cei mici este o altă minciună. Investiția lor, din păcate, este egală cu zero.

El se folosește de asta pentru că dă niște firimituri în alte locuri și se laudă că promovează tineretul. Nu este adevărat. Noi n-avem nicio problemă cu alți sportivi, să meargă toată lumea. El știe că Ania Caill poate obține un rezultat și probabil că va fi foarte deranjant pentru el. Ar putea avea de dat niște explicații. De ce nu a investit în Ania Caill, de ce nu s-a investit în schi alpin și de ce s-au băgat bani în alte ramuri unde nu au rezultatele pe care le avem noi, ăsta e adevărul.

Ar fi foarte interesant să ne spună domnul Gașpar cum a luat aceste decizii și să ne arate și clasamentul FIS. Că Ania este pe locul 84 în lume și să vedem pe ce loc sunt ceilalți sportivi despre care dânsul spunea că vorbește că o să ne aducă medalii la Jocurile Olimpice”, a spus Achiriloaie pentru FANATIK.

Ioan Achiriloaie, managerul sportivei: “Eu nu știu cum domnul Gaspar are tupeul să spună că Ania nu e cea mai bună. Nu știu ce are în cap”

Chestionat cu privire la o explicație dată de Federația Română de Schi și Biatlon pentru neconvocarea sportivei, managerul Aniei Caill ne-a declarat: “Da, dar nu am primit noi, ci un al treilea terț. I-am răspuns, însă dacă în scurt timp nu găsim o soluționare amiabilă a situației, care poate fi una singură. Să își vadă el de treaba lui, noi de treaba noastră. Să o înscrie pe sportivă acolo unde merită și să nu mai vorbească doar prostii”.

Ioan Achiriloaie susține că toate deplasările sportivei la competiții sunt din fonduri proprii, iar Federația nu a mai avut niciun ajutor financiar de ani buni, însă echipa sportivei nici nu vrea asta, ci doar ca Ania Caill să fie lăsată la competiții: “Corona Brașov și sponsorii noștri și ne susțin să participăm la competiții. Din 2018 n-am mai văzut nimic de la Federație, dar nici nu se pune problema și nici nu ne dorim. Nici dacă ei își doresc, noi nu ne dorim un ajutor financiar de la Federație.

Eu nu știu cum domnul Gaspar are tupeul să spună că Ania nu e cea mai bună sau să îmi zică faptul că era se autointitulează sau doar mama ei sau eu spun că e cea mai bună. Eu nu știu cum are tupeul jegos, puteți să mă citați, să spună acest lucru. Eu cred că are probleme, nu știu altă explicație. Nici măcar Dumnezeu nu poate să știe. Doar el știe ce are în cap”

“Ania nu se simte foarte bine, am lăsat-o plângând în cameră. I-am spus realitatea”

Reprezentantul sportivei susține că mai există o cale de soluționare a acestei situații, însă fără acordul Federației, Ania Caill nu va putea participa la Campionatele Mondiale așa cum se întâmplă la etapele de Cupă Mondială:

“Am mai avut probleme și împreună cu organizatorii de la Campionatul Mondial și cu Federația Internațională de Schi le-am rezolvat. Domnul Gaspar ne spunea că e prea târziu să ne mai înscriem la unele competiții și am fost nevoit să vorbim cu organizatorii Cupelor Mondiale pentru a ne primi.

Dar dacă nu este pe listele României la Campionatul Mondial nu va putea participa. Eu sper să nu avem probleme și la alte competiții. Urmează să vedem și asta. Dar înscrierea la această competiție depinde doar de Federația Română. Eu n-o pot înscrie, Federația Mondială nu o poate înscrie. Este singura doleanță pe care am avut-o la Federație.

Din cauza acestui specimen văd că și un mail este foarte dificil de trimis. Ne-am mai confruntat de câteva ori cu astfel de situații. Am ajuns și în Chile la un moment dat. Am avut un concurs acolo și domnul Gaspar s-a folosit de o tehnicalitate deoarece clubul ASC Corona Brașov s-a transformat în CSM Corona Brașov și era fix intervalul de o săptămână în care clubul vechi dispăruse și apăruse cel nou, care trebuia afiliat.

El s-a folosit de chestia asta și nu a înscris-o la cursă. Am stat în Chile o săptămână în vacanță. Și nu e chiar aici la doi pași. Am cheltuit niște mii de euro acolo doar așa, pentru că domnul Gaspar e șmecher și poate.

Acum suntem la Cupa Mondială. Ania nu se simte foarte bine, am lăsat-o plângând în cameră. I-am spus realitatea, aceea că s-ar putea să nu mergem la Mondiale. Este o batjocură la adresa ei și la adresa muncii pe care a făcut-o”, a spus Ioan Achiriloaie pentru FANATIK.

Puiu Gaspar: “La fiecare dintre cele patru competiții ea a venit pe ultimul loc sau nu a terminat cursa”

FANATIK l-a contactat și pe cel acuzat că i-ar pune bețe în roate sportivei Ania Caill, pe care refuză să o înscrie la Campionatele Mondiale. Puiu Gaspar, secretarul general al Federației a explicat motivele pentru care s-a luat această decizie:

“În urma analizei pe care Comisia Tehnică a făcut-o în 2019, inclusiv clubul Corona Brașov are cărticica aia cu raportul asupra activității Federației pentru sezonul 2019, s-a constatat că participarea mai multor sportivi, nu numai a ei, la ultimele ediții de la Jocurile Olimpice și de Campionat Mondial au fost neonorate vis-a-vis de obiectivele stabilite.

La fiecare dintre cele patru competiții ea a venit pe ultimul loc sau nu a terminat cursa și, în consecință, având în vedere periculozitatea acestor probe de viteză și a faptului că nu avem infrastructura necesară organizării pregătirii, antrenamentelor și a competițiilor pe disciplinele de viteză, s-a hotărât ca cele două probe de viteză să nu se mai facă în România.

Și în urma acuzelor aduse Federației după Campionatele Naționale de la Azuga din 2019 unde s-a accidentat o fată am avut și plângeri penale, la Avocatul Poporului, la Fisc, la Minister și la COSR, s-a hotărât să nu se mai facă aceste două probe.

Vreau să se știe că Puiu Gaspar nu face altceva decât să pună în aplicare hotărârile Adunării Generale și a Biroului Federal pentru că sunt acuzat că eu dictez. Este fals. Eu nu dictez, sunt pus să răspund în fața MTS și COSR vis-a-vis de aplicarea regulamentelor, normelor, statutului Federației și bineînțeles, ca toate cheltuielile din bani publici să se facă în concordanță cu legislația”

“Ea în loc să fie un exemplu pentru colegele ei mai tinere, mi se pare o jignire să spui că alții sunt pe nu știu ce loc”

Ania Caill este specializată pe probele de viteză, coborâre și Super G, adică cele desființate de Federație. Principalul argument al taberei sportive îl reprezintă clasamentul mondial, Ania fiind românca aflată cel mai sus în aceste ierarhii (84 la coborâre și 142 la Super G), însă Puiu Gaspar aduce o altă perspectivă a acestor clasamente:

“Ei confundă locurile și clasamentul FIS cu locurile de la competițiile de obiectiv pe care le-am enumerat mai devreme. N-a existat nicio propunere ca ea să fie în lot, n-a avut un plan de pregătire aprobat de conducerea federației, nu are viză medicală la INMS, nu a respectat niciuna din cererile pe care le-am făcut vis-a-vis de prezentarea la probele tehnice de control care sunt obligatorii pentru a testa forma fizică în care se află sportivul. În consecință, conducerea Federației a hotărât ca să nu facă parte din lot.

Conform strategiei “Împreună construim pentru viitor” investim și vom investi în continuare în juniori și ei confundă probele de viteză cu probele tehnice. Exact cum ar confunda în atletism proba de 800 de metri cu proba de 1500 de m. La slalom și slalom uriaș sunt peste 10.000 de sportivi în lume, la coborâre și Super-G sunt 2-300 de sportivi. Această comparație pe care o fac ei cu acest clasament este neadecvată.

Ea în loc să fie un exemplu pentru colegele ei mai tinere, mi se pare o jignire să spui că alții sunt pe nu știu ce loc. Dar și tu când ai început activitatea, tot de la locurile alea ai plecat în performanță”, explică secretarul general al Federației.

Ușa închisă pentru CM 2021! “Nu este posibil. Astea sunt românisme”

Chestionat dacă va da curs adresei pe care reprezentanții sportivei au trimis-o la Federație și dacă Ania Caill poate fi înscrisă pe lista României pentru Campionatele Mondiale de Schi Alpin, Puiu Gaspar a răspuns foarte hotărât:

“Nu este posibil. Astea sunt românisme și el (n.r. Ioan Achiriloaie) își depășește atribuțiile scriind sau vorbind la telefon la Federația Internațională. În regulament scrie clar că doar federația națională poate face înscrieri. Iar atâta timp cât el n-are nicio calitate oficială să reprezinte clubul, nu pot să îi răspund mai ales că jignirile și materialele de presă au fost, în special, împotriva mea.

Toate aceste adrese pe care mi le trimite el le voi pune în discuție în Biroul Federal. Dacă Biroul consideră că trebuie să îi răspundem domnului așa zis manager al sportivei, îi vom răspunde. Dacă nu, eu am răspuns clubului care ne-a făcut adresă oficială. Clubul dacă îl va informa este problema lor”, a spus Gaspar.

“Nu a participat la niciun campionat național, nu are niciun titlu național. Nu putem să facem derogări”

Între echipa Aniei Caill și Federație există în acest moment o falie și sportiva este singura care are de suferit. Secretarul general al FRSB a spus în ce condiții poate schioarea să revină în parametrii ceruți de Federație:

“Sportiva, în primul rând, ar trebui să respecte regulamentele și statutul Federației. Ea ar trebui să participe la competițiile Federației. Nu a participat la niciun campionat național, nu are niciun titlu național. Nu putem să facem derogări de la hotărârile Federației.

În ceea ce spune Puiu Gaspar există o neconcordanță pentru că sportiva este acuzată că nu are niciun titlu național, însă probele de viteză la care ea este specializată (coborâre și super-G) nu se țin în România: “Niciodată nu am ținut și nu vom ține niciodată. Nu avem infrastructură pentru aceste probe. Nici pârtii și nici mijloace necesare”

Nu are titlu național în condițiile în care probele de coborâre și Super-G nu există în România

Chestionat despre acest paradox, că Ania Caill nu are niciun titlu național, dar probele ei nu se țin în cadrul Campionatelor Naționale, Gaspar a răspuns: “Dacă dumneavostră nu faceți performanță la publicație vă plătește? Dacă la două Campionate Mondiale sau două Jocuri Olimpice a ieșit ultima sau nu a terminat cursa, ce perspectivă credeți că are în continuare?

Dacă participă într-o competiție și iese ultima, nu vă dați seama ce rezultat este? Lăsând la o parte Campionatele Mondiale și Jocurile Olimpice, vă puteți uita la Cupa Mondială din acest sezon și o să vedeți și acolo ce rezultate au. La competițiile mari, unde concurează sportivi adevărați, nu la șușanele unde se fac puncte”, a conchis Gaspar.

Ania Monica Caill, născută în Franța, reprezintă România din 2012!

În acest sezon, Ania Monica Caill a participat în luna decembrie la etapele de Cupa Mondială de la Val d’Isere, din Franța. Sportiva a încheiat pe locurile 46 și 48 la coborâre, respectiv 48 la Super-G. Ultima competiție la care a participat a fost coborârea de la Crans Montana din Cupa Europeană, unde a încheiat pe locul 25.

Rezultatele Aniei Caill la ultima ediție a Jocurilor Olimpice și a Campionatelor Mondiale:

JO Pyeongchang locul 36 la Super-G, locul 28 la coborâre

locul 36 la Super-G, locul 28 la coborâre Campionatele Mondiale Are (Suedia) 2019: locul 28 la Super-G, locul 37 la coborare

Ania Caill s-a născut în Franța la Limoges pe 24 octombrie 1995. A concurat inițial pentru Franța reușind să se impună în competițiile naționale din Hexagon pentru nivelul ei de vârstă, în 2011. În 2012 a decis să reprezinte România pentru că nu avea șanse să prindă un loc în naționala Franței pentru Jocurile Olimpice de la Sochi. A putut face trecerea pentru că mama ei este româncă, Dana Caill.