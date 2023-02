Animalul bizar găsit într-o peșteră, care i-a uimit pe cercetători. Seamănă cu o creatură mitică

Lumea subacvatică este un adevărat mister. Deși s-au făcut de-a lungul anilor mulțimi de cercetări sub ape, pare că nu s-au descoperit toate speciile, dar și că acestea ar trece prin modificări genetice. De curând, oamenii de știință au găsit un pește ce te duce cu gândul la o creatură din basme.

Pește ce seamănă cu un animal legendar, descoperit într-o peșteră din China

În apele întunecoase, din peșterile din China, există A fost identificată, mai exact, în provincia montană Guizhou și s-a crezut că face parte din grupul ”Sinocyclocheilus”. Aspectul i-a uimit pe experți și le-a stârnit mari semne de întrebare.

Peștele descoperit nu are ochi, dar în schimb are o gură lungă, cu mustăți mari și un corn deasupra lor, acest ultim detaliu surprinzându-i. Nu au mai văzut până acum un corn, la speciile înrudite. Totodată, ”peștele unicorn” are o lungime cuprinsă între 1o, 5 și 14, 6 centimetri și duce lipsă de solzi, fiind oarecum transparent.

Grupul de cercetători a ajuns la concluzia, în primă fază, că peștele este ajutat de mustăți să se orienteze prin adâncul apei întunecoase din peșteră, așa cum ar fi făcut-o cu ajutorul ochilor. Creatura le-a apărut în cale în vreme ce erau în căutare de pești, de tipul ”Sinocyclocheilus”, ce se află doar în China.

Oamenii de știință s-au întrebat inițial dacă nu cumva ”peștele unicorn” este o mutație genetică din ”Sinocyclocheilus”, dar s-a exclus acest lucru deoarece aceștia preferă apele luminoase, din afara peșterilor. Pentru a-și lămuri toate bănuielile, au luat peștele și l-au transportat într-un laborator.

În laborator, peștele a fost analizat în funcție de ADN, după care s-a publicat un studiu în în care se descrie cornul creaturii, în mod special. Se crede că s-a format în urma procesului de orogeneză, care are loc în locurile întunecate, din peșteri.

”Coarnele Caracterele morfologice variabile sau specializate ale Sinocyclocheilus sunt strâns legate de mediile întunecate din peșteră care produc orogeneza. De exemplu, structuri asemănătoare cornului (singure sau bifurcate, lungi sau scurte) sau umflături pe partea din spate a capului și degenerarea sau pierderea ochilor”, apare în studiu.

Foarte puține animale descoperite de către specialiști. Ce îngrijorări își fac aceștia

Un raport al Nature Ecology Evolution, din 2021, arată că, . O explicație ar fi faptul că nu se investește foarte mult în cercetare, iar unele dintre locurile din lume care necesită mai mult un astfel de proces ar fi: Brazilia, Indonezia, Madagascar și Columbia.

Faptul că doar 20% dintre speciile de animale prezente pe Terra se cunosc nu este deloc un lucru bun, concluzionează oamenii de știință. Ei se gândesc la faptul că multe dintre cele despre care nu se știe încă pot dispărea înainte de a fi identificate, având în vedere schimbările prin care trece natura.

”La ritmul în care se schimbă mediul, fără îndoială că multe specii vor dispărea înainte ca noi să aflăm despre existența lor și să avem șansa să le schimbăm destinul”, potrivit lui Walter Jetz, cercetător la Universitatea Yale.