Animalul care a fost surprins într-un parc natural din România. E solitar și vânează mai mult noaptea

Animalul surprins într-un parc natural din România. E solitar, obișnuiește să vâneze noaptea și seamănă foarte mult cu un animal domestic. Are un aspect interesant.

Animalul surprins într-un parc natural din România. Ce trăsături are

Recent, rangerii din Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina a într-o pădure situată în Munții Șureanu, pe care au surprins-o în câteva fotografii.

ADVERTISEMENT

Este un animal solitar, care obișnuiește să vâneze mai mult în timpul nopții. Se hrănește cu mamifere mici, dar și cu păsări și seamănă foarte mult cu pisica domestică.

Deosebirea dintre cele două este, însă, dată de faptul că pisica sălbatică are fondul cenușiu tigrat cu dungi negre. Este mai mare decât pisica domestică, are părul mai lung, dar se deosebește și prin faptul că are părul mai lung.

ADVERTISEMENT

Totodată, pisica sălbatică mai este diferită de cea domestică prin forma cozii, dar și prin forma petelor existente pe coatele picioarelor. Coada lor este cilindrică și groasă până la vârf, cu 4 – 8 inele, care ajung să se estompeze tot mai mult și devin incomplete către baza cozii, notează .

“Colegii noștri au avut o întâlnire spectaculoasă și au reușit să prindă câteva cadre minunate. Pisica sălbatică este un animal solitar care vânează mai mult noaptea. Are un teritoriu de vânătoare de peste 300 de hectare şi se hrăneşte cu mamifere mici şi păsări.

ADVERTISEMENT

La maturitate, pisica sălbatică poate avea o greutate de 8 kilograme. Felina poate să ajungă 70 de centimetri lungime, lungimea cozii poate fi de 35 de centimetri”, se arată pe pagina de Facebook a Parcului Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina.

Pisica sălbatică are trăsături fascinante

Reprezentanții parcului au publicat mai multe , iar acestea i-au fascinat pe utilizatori, care au putut vedea clar animalul.

ADVERTISEMENT

“Parcul Natural Grădiștea Muncelului Cioclovina prezintă un habitat favorabil prezenței speciei însă, fiind extrem de agilă și având simțurile foarte dezvoltate, observarea ei nu este deloc facilă, astfel că ne bucurăm să vă împărtășim imaginile surprinse de colegii noștri”, mai scrie pe pagina de Facebook a Parcului.

O pisică sălbatică a fost văzută de rangeri și în Parcul Național Retezat. Toți cei care au văzut fotografiile au fost încântați de aspectul fascinant al animalului.

Parcul Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina se numără printre cele 22 de parcuri care sunt administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva. Are o suprafață de peste 38.000 de hectare, iar peste 26.500 dinte acestea sunt păduri.