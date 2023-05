Animalul care ar putea salva milioane de oameni. Secretul e ascuns în blana lui

Animalul care ar putea salva milioane de oameni. e ascuns în blana lui. Cercetătorii au descoperit lucruri foarte interesante despre acest mamifer placentar care trăiește în America de Sud și Centrală.

Viețuitoarea care ar putea vindeca omenirea în viitor. Misterul care este păstrat chiar în pielea care îi acoperă corpul

Oamenii de știință sunt de părere că există o viețuitoare care ar putea vindeca omenirea în viitor. Mai exact, este vorba de leneș care ascunde un mister păstrat chiar în pielea care îi acoperă corpul. Pe blana lsa se găsesc alge, ciuperci, bacterii, insecte și multe alte organisme.

Asta înseamnă că aceste animale nu dezvoltă niciodată infecții. Cercetătorii au prelevat mostre de blană de la aproximativ 30 de exemplare și au ajuns la concluzia că superbacteriile ar putea fi păstrate în blana lor.

Superbacteriile sunt germenii care au dezvoltat rezistență la antibiotice, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) fiind de părere că circa 10 milioane de oameni pe an ar putea muri din cauza acestor infecții mortale până în 2050.

Potrivit , acestea sunt deja responsabile pentru aproximativ 1,3 milioane de decese în întreaga lume în fiecare an, însă datorită leneșului lucrurile pot sta altfel. Blana animalului are 9 tulpini din genurile Brevibacterium și Rothia.

Leneșii, leac pentru superbacterii

Analizele de laborator realizate de experți arată că acestea produc molecule capabile să combată bolile, ceea ce înseamnă că sunt adevărate antibiotice naturale cu o eficacitate uimitoare. Leneșii sunt protejați de infecțiile care țin de multiplele organisme care trăiesc pe ei.

„Dacă te uiți la blana leneșului vezi molii, vezi diferite tipuri de insecte… un habitat foarte extins cu ciuperci și bacterii multiple”, a declarat Dr. Chavarria, cercetător la Universitatea din Costa Rica.

„Evident că atunci când coexistă mai multe tipuri de organisme trebuie să existe și sisteme care să le controleze”, a mai adăugat omul de știință despre , mai arată sursa menționată anterior.

„Nu am primit niciodată un leneș bolnav. Am găzduit leneși care au fost arși de liniile electrice și cu un braț complet distrus… dar fără infecție. Cred că în cei 30 de ani (de când suntem deschiși), am văzut cinci animale care au intrat cu o rană infectată.

Deci asta ne spune că ceva se întâmplă în ecosistemul lor corporal”, a declarat fondatorul unui adăpost de animale, construit în anul 1992, care a îngrijit până în prezent aproximativ o mie de exemplare.