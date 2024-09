Animalul care este un adevărat simbol pentru România. E activ noaptea și un vânător prin excelență

România găzduiește o creatură fascinantă în pădurile sale dense. Animalul este un vânător nocturn priceput și e protejat de lege.

al pădurilor din România. E un vânător iscusit care preferă să iasă la treabă noaptea, când lumea doarme. Vorbim despre râsul, o felină frumoasă și misterioasă.

Râsul, sau cum îi spun oamenii de știință, Lynx, este un fel de pisică mai mare care trăiește prin pădurile noastre. E al treilea cel mai mare prădător din România, după urs și lup, notează

Animalul se distinge printr-un corp scurt, susținut de picioare lungi și puternice, perfecte pentru agilitatea de care dă dovadă. Labele sale mari sunt special adaptate pentru a se deplasa cu ușurință pe zăpadă. Coada sa mică, cu vârful negru, și urechile prevăzute cu smocuri negre sunt trăsături caracteristice.

Lynx-ul are o blană frumoasă care își schimbă culoarea în funcție de anotimp. Vara e mai roșcată sau maro deschis, iar iarna devine gri-argintie. Are și niște pete negre pe corp și un desen ca un papion sub bărbie.

Poate avea între 70 și 150 cm lungime și cântărește în medie 30 kg, dar unii râși mai pofticioși pot ajunge și la 55 kg. Trăiesc cam 20 de ani, deci au o viață destul de lungă pentru o felină.

Ce mănâncă râsul și cum își vânează prada?

Râsul e un vânător priceput, căruia îi place să trăiască în păduri dese, pe dealuri sau la munte, unde poate găsi ușor animale de vânat. Chiar dacă e expert în a se cățăra în copaci, de obicei preferă să vâneze la sol.

Fiind carnivor, râsul se hrănește cu animalele mari și mici. Poate vâna o căprioară, dar nu refuză nici un iepure sau o pasăre de pădure. E un pic pretențios și nu-i place să împartă teritoriul cu vulpi sau pisici sălbatice.

Râsul e un animal nocturn, adică îi place să fie activ noaptea. Are o vedere excelentă în întuneric și se mișcă atât de silențios încât prada nici nu-l aude venind. Chiar dacă auzul și mirosul nu sunt foarte dezvoltate, poate să sară până la 6 metri în orice direcție.

În România, avem aproximativ 1.200-1.500 de râși. Asta înseamnă că în țara noastră trăiesc cam 15% din toți râșii din Europa, fără să-i numărăm pe cei din Rusia.

Din păcate, în ultimele decenii, râșii s-au confruntat cu mai multe probleme. Oamenii au distrus din habitatul lor și i-au vânat prea mult, așa că au ajuns să fie în pericol de dispariție.

Vestea bună e că acum râsul în România. Asta înseamnă că nu mai are voie nimeni să-l vâneze sau să-i facă rău. Datorită acestor măsuri de protecție, numărul râșilor a început să se stabilizeze.