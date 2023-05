Animalul care este un simbol al României. Trăiește în peșteri și îi place să vâneze

Animalul simbol al României trăiește în peșteri, este un vânător foarte bun și preferă singurătatea. Este întâlnit în zonele de munte de la noi din țară.

Râsul, animalul care este un simbol al României

Râsul din specia Eurasian Lynx este animalul național al României. Este o felină de talie medie și, în același timp, cea mai mare dintre cele patru specii de râs existente.

În România, această specie de râs este, după ursul brun și lup, al treilea cel mai mare prădător. Este un animal răspândit în America de Nord, Siberia și în anumite zone din Nordul Europei, însă trăiește și în zonele de munte din România.

Lynxul este și cântăresc între 22 și 44 de kilograme, având o lungime de aproximativ 80-120 cm și înălțimea de 60 cm la umăr. Au o coadă ce măsoară 10-20 cm și care arată ca și cum a fost tăiată. Spre deosebire de alte feline mari, râsul nu este foarte rapid și poate să alerge cu până la 80 km/oră.

Datorită smocurilor distinctive de pe urechi, aceste animale pot auzi mai bine. Au o blană groasă și pufoasă, motiv pentru care le place frigul. În plus, au multă blană și pe labe.

Un alt lucru interesant despre Lynx este că are trăsături asemănătoare cu cele ale unei pisici liliac. Multe persoane le confundă, însă adevărul este că fac parte din aceeași familie (genul Lynx). În timp ce lynxul are coada neagră, pisica liliac are o parte albă în jos. Urechile lynxului sunt mai lungi, iar labele mai mari.

De asemenea, râsul este un animal care, în cea mai mare parte a vieții sale, rămâne singur. Acesta se adună doar pentru împerechere sau când femeia lynx crește pui dar, în general, preferă singurătatea.

Râșii obișnuiesc să trăiască în peșteri, dar și sub cornișele stâncilor sau în formațiuni stâncoase. Aceștia preferă să trăiască și sub copacii căzuți, buturugi sau tufișuri dese. Aleg locurile care li se par sigure, iar puii îi adăpostesc întotdeauna la căldură.

Râșii sunt foarte buni prădători

Aceste animale atacă tot ceea ce pot doborî în realitate, dar nu le place să alerge după pradă. În schimb, se vor furișa și vor ataca la momentul potrivit, notează .

Râșilor noaptea, iar datorită ochilor și urechilor mari au vederea și auzul superioare. Prind, în general, animale mai rapide, precum iepurii, care nu pot scăpa dacă sunt atacați din senin.

Râsul poate trăi până la 14 ani în sălbăticie și până la 26 de ani în captivitate. Un alt lucru interesant despre aceste animale este faptul că pot avea o mutație genetică care îi face să devină albaștri. De asemenea, sunt și alte culori, cum ar fi maro-roșcat și gri obișnuit.