Animalul crescut de români, dar care devine un răsfăț al străinilor. Prețul lui în magazine este ireal și crește în fiecare an. Oamenii îi vor uita și gustul la cât e de scump

Animalul pe care românii îl cresc de ani buni, dar nu ajung să se bucure de el. Din cauza prețului piperat pe care îl are carnea sa, acesta este un răsfăț pentru străini.

Animalul care este din ce în ce mai scump pentru români

a ajuns să fie din ce în ce mai prezent pe mesele străinilor. Prețul cărnii sale se crește de la un an la altul. De aceea, nu este de mirare că mulți români nu își permit să se mai bucure de el.

Mielul, căci despre el este vorba, a ajuns un răsfăț culinar. Potrivit dr. Mihai Voloșeniuc, directorul DSVSA Suceava, va fi mai mare anul acesta decât anul trecut.

Scumpirea kilogramului de carne de miel este o veste bună pentru fermieri. România stă foarte bine atât la capitolul de producție internă, cât și capitolul export al cărnii de miel.

Potrivit , dr. Mihai Voloșeniuc susține că majorarea prețului la carnea de miel este rezultatul cererii crescute din partea țărilor arabe. România exportă cantități uriașe către țările arabe. Asta se va reflecta în prețul cărnii de miel de anul acesta, care va fi mai mare decât în 2024.

”Țările din Regatul Arabiei Saudite au spus că au nevoie de 15 milioane de berbecuți pe an. Nu avem de unde să dăm atâta, deși capacitate ar exista dacă am tura motoarele la maximum. În câțiva ani am putea face asta. Este o specie care are viitor.”, a spus dr. Voloșeniuc, potrivit sursei menționate.

Producția de ovine, afectată de Pesta Micilor Rumegătoare

Chiar dacă crescătorii de ovine nu o duc deloc rău, dr. Mihai Voloșeniuc nu a putut să nu sublinieze și amenințările care vizează acest sector. Din cauza Pestei Micilor Rumegătoare, sectorul creșteri de ovine continuă să fie puternic încercat.

Potrivit dr. Voloșeniuc, situația a devenit și mai sensibilă în urma unui eveniment recent. Se bănuiește faptul că un centru de îngrășare din Arad ar fi trimis către Ungaria animale care aveau deja Pesta Micilor Rumegătoare.

”Avem și la ovine din nou o problemă din cauza unui export făcut în Ungaria după ce au fost închise toate focarele. Focarul nu este pe teritoriul țării noastre, ci în Ungaria. Există discuția că sunt animale provenite dintr-un centru de îngrășare din Arad. Ancheta epidemiologică va stabili dacă animalele erau bolnave la plecarea din România.”, a mai spus veterinarul, potrivit aceleiași surse.

În acest context, crescătorii de ovine și nu numai trebuie să fie foarte prudenți. Cu cât focarul pe pestă este identificat mai rapid, cu atât mai mult va fi mai bine pentru animale. Responsabilitatea fermierilor este una uriașă și, tocmai de aceea, este recomandat să anunțe medicul veterinar la primele semne de boală, pentru a se putea acționa rapid.