Animalul crescut în cantități industriale de români, dar care ajunge pe mesele străinilor. Puțini oameni își permit să-l cumpere, așa că merge direct la export. Carnea lui ajută la protejarea împotriva infecțiilor

Animalul crescut de mulți gospodari din România, dar care merge la export. Carnea lui are multe beneficii pentru sănătate. Cel mai mare producător de de curcan din țara noastră a dublat exporturile în ultimii 10 ani.

Străinii adoră produsele care sunt ambalate de societatea care este specializată în creștere și comercializare pentru că deține cel mai modern abator. Sute de tone de carne ajung în țări precum Germania, Marea Britanue, Grecia și Bulgaria.

Peneș, compania care exportă în cantități industriale carne de curcan, lucrează de ani buni la capacitate maximă pentru că cererea este una foarte mare, dar și pentru că raportul calitate-preț este unul competitiv.

Mai mult decât atât, consumul de carne de curcan are foarte multe beneficii pentru sănătate. Specialiștii spun că îmbunătățește imunitatea pentru că are seleniu în compoziția sa. În plus, ajută la protejarea împotriva infecțiilor și a altor afecțiuni.

Potrivit , crește nivelul de energie pentru că are vitamina B6 și niacină, importante în combaterea oboselii. Carnea de curcan scade riscul bolilor cardiovasculare pentru că este bogată în proteine slabe și săracă în grăsimi saturate.

Totodată, consumul acestui tip de carne poate reduce nivelul de colesterol rău și poate îmbunătăți sănătatea cardiovasculară. Nutriționiștii o recomandă pentru că ajută la controlul greutății deoarece are proteine slabe. Așa se face că ajută la controlul poftei de mâncare și obținerea sațietății.

Cum se poate face o fermă ecologică de curcani

Fermele ecologice de curcani sunt la mare căutare la ora actuală în rândul românilor care vor să pornească o afacere, datorită cererii mare din Europa. Cei care vor să facă acest pas trebuie să țină cont de câteva lucruri simple.

În primul rând, trebuie să înregistreze business-ul la organele fiscale și apoi să obțină certificate de validare de la serviciul veterinar. În al doilea rând, este nevoie de alegerea terenului unde se va desfășura activitatea.

La acest pas trebuie să se țină cont de condiţiile climatologice specifice zonei, de numărul păsărilor care vor fi crescute pe pământul respectiv, dar şi de particularităţile unei ferme ecologice de curcani. Unul dintre cele mai folosite modele în avicultura ecologică este creşterea curcanilor pe păşuni.

Acestea au iarbă de calitate, grăunțe și insecte. În plus, curcanii au suficient spațiu pentru a face mișcare și pentru a-și procura singuri hrană. Așadar, fermierii pot folosi un padoc mobil pentru păsări, care va fi tractat de un tractor.

De asemenea, pentru siguranţa păsărilor se poate împrejmui zona cu un gard electric. Pe de altă parte, puii de curcă se pot obișnui încă din primele zile de pășunat cu locurile unde se găsesc hrănitorile şi adăpătorile.