Animalul din România pe care toată lumea a încercat să-l prindă. Copiii au fost învățați cum să facă acest lucru

Animalul pe care mai mulți sibieni au încercat să-l prindă, sâmbătă, 2 noiembrie, prin metoda spinning și cu musca artificială. Specia este adesea consumată de români și este și o sursă excelentă de acizi grași esențiali omega-3 și omega 6.

Ce animal au învățat să prindă mai mulți români

Ziua de sâmbătă a fost una memorabilă pentru un grup de sibieni. De la mic la mare s-au adunat pe malul râului Cibin pentru a lua parte la , folosind metoda spinning și muscă artificială.

Membrii Clubului Fly Fishing Sibiu sunt cei care au pus la cale activitatea și au fost foarte entuziasmați să împărtășească din cunoștințele lor atât adulților, cât și copiilor. Aceștia din urmă au fost cei mai încântați de atelier.

Micuții au venit la fața locului însoțiți atât de părinți, cât și de bunici, pentru a petrece timp de calitate pe malul râului Cibin. De multe ori, copiii l-au rugat pe Darius, organizatorul workshop-ului, să le repete sau să le explice din nou la ce sunt folosite anumite elemente pentru a pescui.

”Ne mai poți arăta, nouă copiilor, cealaltă parte a trusei”,a precizat o fetiță, în timp ce se uita la gândacii artificiali, viu colorați. Darius nu a ezitat să le răspundă detaliat celor mici la fiecare întrebare legată despre cum să ademenească cleanul.

”Avem gândacul, faci un nod aici, îl agăți. Cam aceleași noduri se folosesc și „la muscă” și „la spinning”. Mereu puneți puțină salivă pe noduri ca să se strângă. Portocaliul la gândaci este culoarea cea mai atractivă la clean.

Merge foarte bine. Nouă, celor care pescuim „la muscă”, ni se pare foarte mișto că mergi mai lejer, deoarece ai nevoie de doar câteva chestii la tine”, a explicat bărbatul tuturor copiilor, potrivit

Sibienii, instruiți să captureze clean

Unii dintre participanți, precum Iacob Octavian, au venit să se recreeze înainte de a începe lucrul. În același timp, el se ocupă și de lansări pentru pescuit. Cel puțin o dată pe lună vine pe malul râului Cibin dar și pentru a se bucura de frumusețea naturii.

”Eu mă ocup cu lansările, fac lansări pentru pescuit. Am venit pentru a împărți niște pliante, după care mă duc la birou. Am zis să fac repede o ieșire, să ne bucurăm de apa pe care o avem, să ne bucurăm de natura pe care trebuie să o prețuim, nu să deversăm în ea lucruri, nu să ne batem joc de ea. Vin să pescuiesc pe Cibin când am timp. În general, vin cel puțin odată pe lună”, a precizat Iacob Octavian.

Și Ovidiu Piloiu a venit cu fiul său, atât pentru recreere, cât și pentru a deprinde lucruri noi. ”Este o pasiune din copilărie. M-am născut cu ea și am transmis această pasiune mai departe copilului, care în fiecare weekend alege să își petreacă timpul liber pescuind pe cursul apelor. Am venit la acest workshop ca să învățăm mai multe în materie de spinning. Sperăm să și prindem ceva”, a spus sibianul.