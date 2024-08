Animalul domestic din România care nu transpiră. Ce este obligat să facă pentru a rămâne în viață

Animalul pe care mulți români îl cresc și care nu transpiră niciodată. Are un mod de a supraviețui diferit față de alte animale. Carnea lui este consumată de multe persoane, dar sunt unele care îl evită, considerându-l murdar și toxic pentru sănătate.

Ce animal de curte nu transpiră

Acest animal se găsește în gospodăriile multor români și are nevoie de hrană consistentă pentru a putea supraviețui și pentru a avea o carne bună de mâncat. El este ierbivor și nu atacă omul, cu toate că unii dintre noi se sperie când îl văd.

Acesta nu transpiră vreodată, în pofida aparențelor și nu înseamnă că suportă căldura. Are diferite obiceiuri prin care încearcă să-și scadă temperatura corpului. De ce nu transpiră porcii? Explicația este că nu au glande sudoripare la fel ca omul.

Când le este foarte cald, porcii gâfâie, iar dacă au pielea mai deschisă cu atât mai mult soarele nu este deloc prielnic pentru ei. Pentru a se proteja raze, respectiv de arsuri, dar și de insecte, porcii se acoperă cu noroi, tăvălindu-se prin acesta.

Cum se răcoresc porcii

Porcii încearcă să se răcorească și prin a se pune în apă rece. Aceasta se evaporă din corpul lor și așa se creează senzația de răcorire. Mai aflați despre ei și că își pot scădea temperatura prin eliminarea de urină și prin eliminarea de excremente.

. Au impresia că toxinele acestuia se depun pe carne, dar potrivit specialiștilor, impuritățile sunt preluate de ficat și de rinichi și apoi eliminate prin urină sau scaun.

”Consumata in cantitati moderate, carnea de porc este o buna sursa de energie, avand efecte benefice asupra pielii, ochilor, sistemului nervos, oaselor si performantelor mentale. Prin continutul de antioxidanti esentiali, carnea de porc asigura o mai buna imunitate a organismului.

Carnea de porc in stare naturala este saraca in clorura de sodiu si are un continut bogat de proteine. Reprezinta de asemenea o sursa buna de vitamine si minerale, necesare unui organism sanatos: fier, magneziu, fosfor, potasiu si zinc, si o serie de vitamine din grupa B, cum ar fi vitamina B6, B12, acid nicotinic, tiamina, riboflavina