Animalul înfricoșător pe care românii au ajuns să-l crească în case. Costă o avere pe piața neagră

Românii nu mai vor câini și pisici de companie. Unii dintre ei s-au gândit, însă, la o tarantulă. Alarmant este faptul că s-a dezvoltat o piață ilegală și nesigură pentru cumpărători.

Cât costă o tarantulă

Românii se conformează cu noua modă și aleg să nu mai investească într-un câine sau într-o pisică de companie. În acest sens, la o simplă căutare pe internet putem găsi tarantule de vânzare.

Totuși, este extrem de riscantă achiziționarea de la persoane necunoscute și locuri neautorizate care nu oferă niciun act de proveniență. Cei care bagă mâna adânc în buzunar pot găsi chiar și specii interzise.

Cei care cumpără de pe piața neagră încurajează colectarea lor din habitatul natural, ce duce, ușor ușor, spre distrugerea speciei. Desigur, tarantulele au și ele un rol important în ecosistemele în care trăiesc.

În funcție de specie și de mărime, prețul diferă. O astfel de tarantulă poate pleca de la suma de 100 de lei și pot depăși chiar 1.000 de lei pentru exemplarele rare.

„Eu am mai multe, am vreo 40 și pe alese. Vă alegeți ce vă place. Astea pe care le am o să aibă picioarele fosforescente, e ceva mai deosebit. De la 100 de lei pornește, depinde ce vreți. Am și foarte mari, dar nu se duce mai mult de 3 milioane”, a spus un comerciant neautorizat, potrivit .

De unde putem cumpăra tarantule

Experții recomandă achiziționarea unei astfel de dintr-o locație autorizată care oferă și acte. Mai mult, acești furnizori sunt în măsură să ofere recomandări și instrucțiuni de îngrijire.

„Este nevoie de certificat CITES la o anumită specie, furnizorul ne oferă acest lucru. În cazul în care nu se oferă, oricum noi oferim factură sau bon fiscal pentru toate persoanele care comercializează de la noi. Din păcate, este moda asta… părinții vor să cumpere cadou copiilor o tarantulă, ceea ce noi nu recomandăm”, explică Ecaterina Rotaru, director de vânzări în cadrul unui magazin pentru animale, potrivit sursei citate.

Înainte de a face această achiziție, trebuie să ne asigurăm că animalele provin din crescătorii specializate, unde sunt crescute în captivitate. În cazul ele pot fi veninoase și pot deveni agresive. Vânzătorii care comercializează ilegal tarantule pot risca dosar penal și amendă de până la 60.000 de lei.

„În primul rând, într-un magazin fizic, orice nelămurire pe care s-ar putea s-o ai, 99% din cazuri o să primești un răspuns. Site-urile pot sau pot să nu fie dubioase, nu ești sigur de unde vin tarantulele, dacă ajung bine, daca nu sunt cumva luate din salbaticie”, spune Damian Sorin, proprietar de tarantule.