Animalul mic și drăgălaș care își mănâncă puii la naștere. Îl știi și tu foarte bine însă poate nu cunoșteai acest detaliu despre el

Animalul drăgălaș care își mănâncă puii la naștere

Printre cele mai multe populare de animale de companie se numără și hamsterii. Aceste mici vietăți sunt adorabile și, chiar dacă nu poți avea multiple activități împreună cu ele, cum se întâmplă în cazul câinilor, de exemplu, multă lume îi are în casă.

Un avantaj este chiar acesta, nu au nevoie de îngrijire specială și nu trebuie să te trezești dimineața pentru a-i scoate la plimbare. cum se întâmplă cu pisicile.

Cu toate acestea, hamsterii sunt energici și dornici de atenție, ceea ce îi face iubiți mai ales de copii. Totuși, , spre surprinderea multora.

Femela naște, în general, între 6 și 10 pui. Iar atunci când trăiește în captivitate, poate alege să mănânce o parte dintre aceștia. Experții au explicat că există factori care influențează acest comportament greu de înțeles pentru unii.

„Canibalismul în rândul hamsterilor este un semn de stres, de obicei din cauza aglomerației, neglijenței sau îngrijirii inadecvate. Adesea, hamsterii stau împreună în coşuri aglomerate și sunt forțați să concureze pentru mâncare, apă și ascunzișuri sigure”, au explicat oficialii de la PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), pentru

Pot face asta și de foame

De asemenea, animalul mănâncă puii și dacă aceștia prezintă o anumită anomalie sau un semn de slăbiciune. Astfel, mama se asigură că ceilalți vor supraviețui în condiții optime. Dar și foamea poate fi un motiv.

„Lipsa experienței materne – femelele de rozătoare tinere își ucid uneori primul pui, mai ales dacă sunt relativ mici și nu sunt hrănite cu o dietă echilibrată. Suprapopularea și luptele intraspecie. Când prea multe animale se adună într-un spațiu prea mic, poate duce la atacuri și canibalism între acestea”, a declarant Simon Hein, conservator la Fundația Germană pentru Fauna Sălbatică din Hamburg.

Pentru a împiedica acest comportament, specialiștii recomandă ca hamsterii să fie ținuți într-o zonă liniștită. Puii pot fi numărați, dar niciodată atinși, iar femela trebuie să aibă suficientă mâncare.